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Гоша Куценко и Мила Ершова помогут друг другу «Встать на ноги»

22 февраля
2025 год

Новости кино >>
22 февраля 2025
Начались съемки восьмисерийного инклюзивного драмеди «Встать на ноги». Сериал расскажет о взаимоотношениях бывшего заключенного и его 20-летней дочери с инвалидностью, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатр Okko.

Гоша Куценко и Мила Ершова помогут друг другу «Встать на ноги»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

За производство отвечают продюсерский центр Originals Production и кинокомпания «Место силы». Сценаристом и креативным продюсером выступает Александр Носков в соавторстве с Полиной Шаталовой. Режиссером стал Павел Тимофеев, а оператором-постановщиком — Иван Бурлаков. Тимофееву «очень понравилось то, что можно было снять историю не про каких-то выдуманных и абстрактных персонажей, а про вполне реальных, живых людей. Автор сценария Саша Носков познакомился с девушкой-колясочницей Златой и именно с нее писал образ главной героини. Потом он познакомил со Златой меня, мы стали часто общаться и подружились. Сейчас Злата постоянно находится на площадке и работает на проекте в качестве консультанта. Она следит за тем, чтобы ее прототип в сериале, роль которого исполняет Мила Ершова, был максимально правдоподобным и нам не было бы стыдно перед настоящими инвалидами-колясочниками за нашу работу. Вообще вся команда собралась просто сказочная! Все очень дружные, все болеют своим делом и мечтают сделать большую, настоящую историю. Все двигаются на чистой энергии, на площадке царит атмосфера доброты и всеобщей поддержки. Мне кажется, что люди в принципе работают в кино не ради денег, а ради всеобщей коммуникации. Все это безусловно сложно, но очень весело».

В сериале также снимаются Гоша Куценко, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин и другие актеры. «Зрители Okko, просто везунчики! Они первыми увидят эту потрясающую историю! Для меня предложение сыграть в проекте стало полной неожиданностью. Мне позвонили продюсеры кинокомпании "Место силы" и попросили обязательно найти время для прочтения сценария. Что я могу сказать — это один из самых чувственных сценариев, которые я читал в своей жизни. С одной стороны, история брутальная, но с другой, она душевная до невозможности. Я считаю, что на сегодняшний день это лучший сценарий талантливейшего драматурга Александра Носкова, который он наполнил какой-то необъяснимой, юной энергией. Я думаю, что эта история может зацепить любого артиста, поэтому все актеры довольны и счастливы своими ролями. Здесь нет проходных и слабых персонажей, здесь подобраны роли мечты. Правда, у меня все-таки были небольшие сомнения. Я прочитал сценарий, прошел пробы, но после подумал, что ничего не выйдет, я слишком стар для этой роли и наверняка есть еще претенденты. Через неделю мне ответили, что я и правда старый. Я с этим согласился, на что мне сказали, мол, да нет же, Старый — это кличка главного героя сериала», — рассказал Гоша Куценко.

Гоша Куценко и Мила Ершова помогут друг другу «Встать на ноги»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету бывший заключенный по кличке Старый (Куценко) возвращается в родной город после 20 лет заключения и узнает, что у него есть дочь Оля (Ершова), с ограниченными возможностями передвижения. К тому же у Старого осталось одно важное незавершенное дело 20-летней давности. На свободе находится его бывший подельник Рахимов (Розин), за которого как раз и сел Старый, взяв всю вину на себя. А тем временем Рахимов прилично поднялся с помощью награбленных денег и совершенно забыл о существовании бывшего дружка. Участковая (Лерман) предписывает Старому, находящемуся под наблюдением органов, обязательное совместное проживание с родной дочерью. В попытках наладить отношения с Олей «папаша» настойчиво начинает ей помогать, но дочь не в восторге от новообретенного отца и старается избавиться от внезапно объявившегося родственника. Но постепенно ей удаётся разглядеть в его поступках что-то человеческое, между ними выстраиваются доверительные отношения и оба осознают, что настоящая помощь и поддержка нужны именно Старому.

«Я очень люблю социальные истории, задевающие важные пласты нашей жизни, на которые обычно проще закрыть глаза, чтобы не портить иллюзию идеальной картинки мира. В нашем обществе не сформирована культура взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями передвижения, а этот проект как раз показывает, что самое главное в общении — это человеческое и уважительное отношение, которым далеко не все владеют. Многие хотят сразу спасать, помогать без просьбы, раздавать советы, как лучше жить, хотя, конечно, никто об этом не просил. Моя героиня ― дерзкая, яркая, вспыльчивая, ранимая девушка, которая, как и все, хочет быть счастливой. Я ответственно готовилась к роли: меня постригли, я занималась инклюзивными танцами, работала над ставропольским говором и провела несколько дней в наблюдениях за девушкой в инвалидной коляске. А ещё, работая над ролью, я чаще стала обращать внимание на доступную среду: у нас большая проблема с инфраструктурой для инвалидов-колясочников. Таких ситуаций в сериале будет очень много, и я надеюсь, что этот проект привлечёт к этому вопросу дополнительное внимание и поможет изменить ситуацию», — говорит Мила Ершова.
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№ 10
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 14:22
Куценко идеален для роли бывшего уголовника. Особо перевоплощаться не надо. Хорошо играет забулдыгу. читать далее>>
№ 9
Sveta_21Ermolova   25.02.2025 - 11:59
Ершова+Куценко= талантливый дуэт)) Подобрали прямо в масть актёров, с радостью посмотрю сериал. читать далее>>
№ 8
Анастасия Ал. Благинина   25.02.2025 - 01:58
Мила Ершова мне очень даже нравится. Перспективная актриса, умеющая вжиться в роль. Бриллиант среди большинства бездарщин. А вот Юля Александрова достала. Бездарность, а её снимают и в фильмах, и в сериалах.... читать далее>>
№ 7
Angelika77   24.02.2025 - 21:38
... Да надо ж как-то Миле Ершовой продолжать свою цепочку фильмов-сериалов, где она играет главную роль. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   24.02.2025 - 12:13
"Социальная история" - это я люблю такое. Куценко тоже не промах, роль бывшего зэка сыграть не трудно, что-то подобное у него уже было. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Гоша Куценко и Мила Ершова помогут друг другу «Встать на ноги» фотографии
Гоша Куценко и Мила Ершова помогут друг другу «Встать на ноги» фотографии
Гоша Куценко и Мила Ершова помогут друг другу «Встать на ноги» фотографии
Гоша Куценко и Мила Ершова помогут друг другу «Встать на ноги» фотографии
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