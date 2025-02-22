Дрю Бэрримор исполнилось 50 лет

что почитать?

И о работе в школе

«Меня очень не любили абсолютно все»: Юлия Снигирь о травле в школе и мечтах уехать в Москву

«У нас есть и путь, и цель»: Макс Шишкин и Эльза Серова о «Последнем ронине»

Лайфстайл

«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах

Актриса не может поверить, что проработала в этой труппе более 20 лет