Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дрю Бэрримор исполнилось 50 лет

22 февраля
2025 год

Новости кино >>
22 февраля 2025
Сегодня, 22 февраля, отмечает свое 50-летие внучка Великого Профиля, популярная американская актриса, продюсер, режиссер, модель, фотограф, телеведущая и писательница Дрю Бэрримор.


Дрю Блайт Бэрримор родилась 22 февраля 1975 года в калифорнийском городе Кальвер Сити. Актерская династия Бэрримор ведет отсчет от английского трагика девятнадцатого века Мориса Бэрримора. Дедушка по отцовской линии, Джон Бэрримор по прозвищу Великий Профиль, был звездой немого кино и самым популярным актером-исполнителем шекспировских ролей в 1920-1930-х. Бабушка Долорес Костелло также принадлежала к актерской среде. Дрю является внучатой племянницей Лайонела Бэрримора, сводной племянницей Дианы Бэрримор и двоюродной внучкой Этель Бэрримор. Ее отец Джон Дрю Бэрримор-младший выступал как в жизни, так и на экране преимущественно в амплуа героя-любовника. Мама — венгерская актриса Илдико Джад Мако, известная под именем Джейд Бэрримор. У нее есть брат Джон Блайт Бэрримор III и две сестры Блайт Долорес Бэрримор и Брахма (Джессика) Блайт Бэрримор, а крестными родителями являются Стивен Спилберг и София Лорен. Рождение Дрю не спасло семью, глава которой страдал пристрастием к алкоголю.

Ее собственная карьера началась весьма энергично. Снималась в рекламных роликах, когда ей еще не было и года. В пять лет дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в фантастическом фильме Кена Рассела «Другие ипостаси». В 1982-м появилась в образе Герти — сестры главного героя «Инопланетянина», который снял ее крестный отец. Затем последовало несколько менее удачных, но достаточно заметных ролей («Воспламеняющая взглядом», «Непримиримые противоречия», «Кошачий глаз»). Молниеносное превращение из обыкновенного ребенка в суперзвезду не прошло бесследно для Дрю. Она начинает привлекать внимание уже не столько как актриса, сколько как источник грязных сенсаций: алкоголизм, наркомания, попытка самоубийства, лечение в психиатрической клинике. Бросив школу, в 15 лет ушла от матери, а потом подала в суд и получила право вести свои дела самостоятельно. Через год написала и опубликовала автобиографию «Потерянная маленькая девочка», а в 17 уже позировала обнаженной для «Плейбоя».

Читать Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...
Все это время продолжала сниматься, но в серьезных фильмах для нее места не было — результат скандального поведения на съемочной площадке, ссор с режиссерами, арестов за хранение наркотиков. Юную звезду вполне могла ждать судьба многих актеров-детей, которые повзрослев, утрачивают всякую привлекательность, но в начале 90-х Дрю на волне сомнительной известности и скандальности вернулась в кино. Первый после долгого перерыва звонок от актерского агента прозвенел в 1992-м — актрису звали на главную роль в картине «Ядовитый плющ». Вслед за этой ролью последовал ряд других, эксплуатирующих жизненное и экранное амплуа Бэрримор — диких, отвязных девиц, алкоголичек, наркоманок и малолетних преступниц. В марте 1994-го вышла замуж за Джереми Томаса, служившего на торговом судне во флоте. Кроме того, Томас владел баром под лаконичным названием «Комната» в Лос-Анджелесе. Они знали друг друга больше двух лет, но несмотря на это, семья продержалась лишь шесть недель.

С 1996-го после выхода «Крика» Уэса Крэйвена началось постепенное возвращение Дрю к образу милой очаровательной девочки. Хорошим примером тому может служить ее роль Золушки в «Истории вечной любви», не получившей, однако, большой популярности в Штатах. Настоящим хитом стала комедия «Певец на свадьбе», в которой Бэрримор сыграла на пару с Адамом Сэндлером. После этой картины ее гонорары взлетели до семи миллионов долларов за фильм плюс десять процентов прибыли с каждого заработанного доллара. В то же время она основала свою киностудию Flower Films, с помощью которой в нулевые закрепила свой звездный статус дилогией «Ангелы Чарли» и культовым «Донни Дарко». В 2017-м создала вместе с Тимоти Олифантом и Рубеном Фляйшером комедию ужасов «Диета из Санта-Клариты», продержавшуюся три сезона.


Среди других заметных работ — «Диснейленд», «Театр Рэя Брэдбери», «Путешествие в сказку», «Вдали от дома», «Увидимся утром», «Рисовальщик», «Без ума от оружия», «Доппельгангер», «Мир Уэйна 2», «Плохие девчонки», «Дикая любовь», «Бэтмен навсегда», «Все говорят, что я люблю тебя», «Вот такие пироги», «Нецелованная», «Детям до 16-ти», «Сильная женщина», «Признания опасного человека», «Дюплекс», «50 первых поцелуев», «Бейсбольная лихорадка», «Везунчик», «С глаз — долой, из чарта — вон!», «Обещать — не значит жениться», «Катись!», «Серые сады», «У них все хорошо», «Смешанные», «Дублерша», «Крик», «И просто так» и «Улыбка 2». Всего на ее счету 85 ролей, около 30 спродюсированных проектов и пять режиссерских работ.

Лауреатка 37 престижных наград, включая «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров, «Сатурн» и четыре премии MTV. Имя Дрю Бэрримор увековечено на Аллее славы на Голливудском бульваре. Была замужем за актерами Томом Грином и Уиллом Копельманом, от последнего родила дочерей Олив и Фрэнки. Крестная мать Фрэнсис Бин Кобейн, дочери Курта Кобейна и Кортни Лав. В мае 2007-го стала послом ООН. В галерее выставляла свои работы, сделанные фотокамерой Pentax K1000. Осенью 2017-го запустила женскую линию моды Dear Drew, в сентябре 2020-го — дневное ток-шоу The Drew Barrymore Show, а в июне 2021-го — ежеквартальный журнал о стиле жизни Drew Magazine.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:27
Вот это у Дрю детство было: в 15 лет уйти из дома, отректись от матери и в 17 сняться уже в плейбое. Во даёт, не удивляюсь вообще, что у неё такая широкая фильмография. читать далее>>
№ 4
Autumn (Н-ск)   22.02.2025 - 23:54
Уже?! А память рисует маленькой девочкой, какой впервые она появилась перед глазами. Прелестная словно куколка и удивительно убедительная для своих юных лет (гены!) мгновенно вызвала симпатию,... читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 20:19
С такой родословной у Дрю Беримор просто не было другого выхода, как пойти в кино. Талант у неё явно есть, нравится мне во многих фильмах. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   22.02.2025 - 19:30
Диета из Санта-Клариты - провокационный комедийный зомби-сериал с Дрю Берримор в главной роли. Убийства плохих парней, секс, травка, смузи из трупов, матюки и никаких угрызений совести. Смотрела все три... читать далее>>
№ 1
Ксюша Микс   22.02.2025 - 18:47
Вот это у нее жизнь насыщенная, прям через край. Попробовала все что только можно, все различные профессии испытала. И в каждом виде деятельности добилась успеха. Просто супер женщина. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дрю Бэрримор и её двойник: актриса сыграет две роли в «Дублёрше»
Дрю Бэрримор сыграет в сериале в жанре ужасы
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Джон БэрриморДжон Дрю БэрриморДиана БэрриморДрю БэрриморЛайонел БэрриморЭтель БэрриморТом ГринДолорес КостеллоУэс КрэйвенКортни ЛавСофия ЛоренТимоти ОлифантКен РасселСтивен СпилбергАдам СэндлерРубен Фляйшер
фильмы
50 первых поцелуевАнгелы ЧарлиАнгелы Чарли: Полный впередБез ума от оружияБейсбольная лихорадкаБэтмен навсегдаВдали от домаВезунчикВоспламеняющая взглядомВот такие пирогиВсе говорят, что я люблю тебяДетям до 16-тиДиета из Санта-КларитыДикая любовьДиснейлендДонни ДаркоДоппельгангерДругие ипостасиДублёршаДюплексИ просто такИнопланетянинИстория вечной любвиКатись!Кошачий глазКрикКрикМир Уэйна 2Непримиримые противоречияНецелованнаяОбещать - не значит женитьсяПевец на свадьбеПлохие девчонкиПризнания опасного человекаПутешествие в сказкуРисовальщикС глаз - долой, из чарта - вон!Серые садыСильная женщинаСмешанныеТеатр Рэя БрэдбериУ них всё хорошоУвидимся утромУлыбка 2Ядовитый плющ

фотографии >>
«Ангелы Чарли»
Дрю Бэрримор исполнилось 50 лет фотографии
Дрю Бэрримор исполнилось 50 лет фотографии
«Ядовитый плющ»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Виктор Бакин
Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Елена Соловей
Валентина Сперантова
Наталья Тетенова
Максим Штраух
Марга Барбу
Алессандро Гассманн
Кристин Дэвис (V)
Билли Зейн
Марджори Мэйн
Эммануэль Рива
Любен Чаталов
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Северный полюс
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
Мемуары улитки
драма
Австралия, 2024
Конец света
драма, музыкальный фильм, научная фантастика, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Италия, США, Швеция, 2024
Королевские приключения
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2024
Миллион лайков
триллер
США, 2024
Клинер
боевик, драма, триллер
Великобритания, 2025
Кончится лето
драма, триллер
Россия, 2025
Мешок картошки
мелодрама
Россия, 2023
Обезьяна
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2025
Чокнутые
комедия, криминальный фильм
США, 2024
Театр в кино: Павел I
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Красный шёлк
боевик, детектив
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен