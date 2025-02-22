Дрю Бэрримор исполнилось 50 лет

Сегодня, 22 февраля, отмечает свое 50-летие внучка Великого Профиля
, популярная американская актриса, продюсер, режиссер, модель, фотограф, телеведущая и писательница Дрю Бэрримор
.
Дрю Блайт Бэрримор
родилась 22 февраля 1975 года в калифорнийском городе Кальвер Сити. Актерская династия Бэрримор ведет отсчет от английского трагика девятнадцатого века Мориса Бэрримора. Дедушка по отцовской линии, Джон Бэрримор
по прозвищу Великий Профиль, был звездой немого кино и самым популярным актером-исполнителем шекспировских ролей в 1920-1930-х. Бабушка Долорес Костелло
также принадлежала к актерской среде. Дрю является внучатой племянницей Лайонела Бэрримора
, сводной племянницей Дианы Бэрримор
и двоюродной внучкой Этель Бэрримор
. Ее отец Джон Дрю Бэрримор-младший
выступал как в жизни, так и на экране преимущественно в амплуа героя-любовника. Мама — венгерская актриса Илдико Джад Мако, известная под именем Джейд Бэрримор. У нее есть брат Джон Блайт Бэрримор III и две сестры Блайт Долорес Бэрримор и Брахма (Джессика) Блайт Бэрримор, а крестными родителями являются Стивен Спилберг
и София Лорен
. Рождение Дрю не спасло семью, глава которой страдал пристрастием к алкоголю.
Ее собственная карьера началась весьма энергично. Снималась в рекламных роликах, когда ей еще не было и года. В пять лет дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в фантастическом фильме Кена Рассела
«Другие ипостаси
». В 1982-м появилась в образе Герти — сестры главного героя «Инопланетянина
», который снял ее крестный отец. Затем последовало несколько менее удачных, но достаточно заметных ролей («Воспламеняющая взглядом
», «Непримиримые противоречия
», «Кошачий глаз
»). Молниеносное превращение из обыкновенного ребенка в суперзвезду не прошло бесследно для Дрю. Она начинает привлекать внимание уже не столько как актриса, сколько как источник грязных сенсаций: алкоголизм, наркомания, попытка самоубийства, лечение в психиатрической клинике. Бросив школу, в 15 лет ушла от матери, а потом подала в суд и получила право вести свои дела самостоятельно. Через год написала и опубликовала автобиографию «Потерянная маленькая девочка», а в 17 уже позировала обнаженной для «Плейбоя».
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Все это время продолжала сниматься, но в серьезных фильмах для нее места не было — результат скандального поведения на съемочной площадке, ссор с режиссерами, арестов за хранение наркотиков. Юную звезду вполне могла ждать судьба многих актеров-детей, которые повзрослев, утрачивают всякую привлекательность, но в начале 90-х Дрю на волне сомнительной известности и скандальности вернулась в кино. Первый после долгого перерыва звонок от актерского агента прозвенел в 1992-м — актрису звали на главную роль в картине «Ядовитый плющ
». Вслед за этой ролью последовал ряд других, эксплуатирующих жизненное и экранное амплуа Бэрримор — диких, отвязных девиц, алкоголичек, наркоманок и малолетних преступниц. В марте 1994-го вышла замуж за Джереми Томаса, служившего на торговом судне во флоте. Кроме того, Томас владел баром под лаконичным названием «Комната» в Лос-Анджелесе. Они знали друг друга больше двух лет, но несмотря на это, семья продержалась лишь шесть недель.
С 1996-го после выхода «Крика
» Уэса Крэйвена
началось постепенное возвращение Дрю к образу милой очаровательной девочки. Хорошим примером тому может служить ее роль Золушки в «Истории вечной любви
», не получившей, однако, большой популярности в Штатах. Настоящим хитом стала комедия «Певец на свадьбе
», в которой Бэрримор сыграла на пару с Адамом Сэндлером
. После этой картины ее гонорары взлетели до семи миллионов долларов за фильм плюс десять процентов прибыли с каждого заработанного доллара. В то же время она основала свою киностудию Flower Films, с помощью которой в нулевые закрепила свой звездный статус дилогией «Ангелы Чарли
» и культовым «Донни Дарко
». В 2017-м создала вместе с Тимоти Олифантом
и Рубеном Фляйшером
комедию ужасов «Диета из Санта-Клариты
», продержавшуюся три сезона.
Среди других заметных работ — «Диснейленд
», «Театр Рэя Брэдбери
», «Путешествие в сказку
», «Вдали от дома
», «Увидимся утром
», «Рисовальщик
», «Без ума от оружия
», «Доппельгангер
», «Мир Уэйна 2
», «Плохие девчонки
», «Дикая любовь
», «Бэтмен навсегда
», «Все говорят, что я люблю тебя
», «Вот такие пироги
», «Нецелованная
», «Детям до 16-ти
», «Сильная женщина
», «Признания опасного человека
», «Дюплекс
», «50 первых поцелуев
», «Бейсбольная лихорадка
», «Везунчик
», «С глаз — долой, из чарта — вон!
», «Обещать — не значит жениться
», «Катись!
», «Серые сады
», «У них все хорошо
», «Смешанные
», «Дублерша
», «Крик
», «И просто так
» и «Улыбка 2
». Всего на ее счету 85 ролей, около 30 спродюсированных проектов и пять режиссерских работ.
Лауреатка 37 престижных наград, включая «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров, «Сатурн» и четыре премии MTV. Имя Дрю Бэрримор увековечено на Аллее славы на Голливудском бульваре. Была замужем за актерами Томом Грином
и Уиллом Копельманом, от последнего родила дочерей Олив и Фрэнки. Крестная мать Фрэнсис Бин Кобейн, дочери Курта Кобейна и Кортни Лав
. В мае 2007-го стала послом ООН. В галерее выставляла свои работы, сделанные фотокамерой Pentax K1000. Осенью 2017-го запустила женскую линию моды Dear Drew, в сентябре 2020-го — дневное ток-шоу The Drew Barrymore Show, а в июне 2021-го — ежеквартальный журнал о стиле жизни Drew Magazine.
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