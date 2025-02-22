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Второй Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» пройдет весной в Новосибирской области

22 февраля
2025 год

Новости кино >>
22 февраля 2025
В Новосибирской области с 20 по 22 марта пройдет Второй Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». Согласно пресс-службе форума, его главной площадкой станет кинотеатр «Победа».

Основной целью форума является работа открытой площадки для выявления и тиражирования лучших практик региональных кинокластеров России и Сибирского федерального округа. Среди задач — выявление и формирование трендов по развитию региональных кинокластеров Сибирского федерального округа, проведение деловых программ для представителей региональных кинокластеров, обмен опытом между федеральными экспертами и региональными кинокомиссиями и студиями Сибирского федерального округа, тиражирование лучших практик по развитию региональных кинокластеров Сибирского федерального округа через издательскую деятельность и публикации в СМИ, проведение исследования и разработка «дорожной карты» по развитию кинематографа в Новосибирской области.

Второй Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» пройдет весной в Новосибирской области
фото: пресс-служба форума

В программе заявлены такие мероприятия, как презентация киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа, круглый стол «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Взгляд из Сибири», питчинг Лаборатории игрового кино и сериалов «Формула пути. Сибирь», некоммерческие показы фильмов, снятых студиями Сибирского федерального округа, образовательная программа, Q@A сессии и локейшн-тур по Новосибирской области.

Экспертами и спикерами образовательных программ выступят генеральный директор компании «Карропрокат» Алексей Рязанцев, генеральный директор группы компаний «Формат-ТВ» Оксана Барковская, генеральный директор «Руки Вверх Продакшн» Вадим Бакунев, соучредитель и глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских, генеральный директор агентства StarDust Татьяна Беличенко, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина, креативный продюсер компании «Марс Медиа» Виктор Митрофанов, креативный продюсер «Питчинга киностартапов» Павел Перегудов, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИКа Нина Кочеляева и другие. Соруководителями оргкомитета форума выступают министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и член Совета ФПРК Дмитрий Якунин. Форум организован Правительством Новосибирской области, Министерством культуры Новосибирской области, Фондом поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России и «Центром развития креативных проектов».
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обсуждение >>
№ 3
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:31
А почему весной, а не сейчас? Боятся ехать "мЭтры" в Сибирь, думают снегом занесёт, что не выедут обратно. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 20:29
Сибири тоже нужно с чего-то начинать, не смотреть же успехами "киношной" столицы и завидовать. Я уверена, что что-то хорошее да выйдет с форума. читать далее>>
№ 1
Ксюша Микс   22.02.2025 - 19:15
Ну прям очень интересная и полезная новость для меня (НЕТ) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Второй Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» пройдет весной в Новосибирской области фотографии
Второй Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» пройдет весной в Новосибирской области фотографии
Второй Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» пройдет весной в Новосибирской области фотографии
Второй Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» пройдет весной в Новосибирской области фотографии
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