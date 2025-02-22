Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли планирует снять свой четвертый фильм

Создатель «Донни Дарко
» Ричард Келли
возвращается в режиссерское кресло после 16-летнего перерыва, уверяет World Of Reel
.
Старт съемок четвертого фильма этого необычного режиссера, не желающего придерживаться студийных ограничений, запланирован на осень текущего года. В продюсерской команде — постоянный соратник Келли Тед Хем. Других подробностей о фильме нет.
Ранее постановщик признавался, что у него «достаточно сценарного материала, чтобы хватило мне на всю оставшуюся жизнь»
, и он готов перейти от сценарной фазы к производственной.
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Келли за 25 лет карьеры, помимо «Донни Дарко», снял «Сказки юга
» и «Посылку
». Однако он не только ставит фильмы, но и продюсирует. Одной из его продюсерских работ является криминальная трагикомедия Боба Гоулдтуэйта
«Боже, благослови Америку
».
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