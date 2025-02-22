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Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли планирует снять свой четвертый фильм

22 февраля
2025 год

Новости кино >>
22 февраля 2025
Создатель «Донни Дарко» Ричард Келли возвращается в режиссерское кресло после 16-летнего перерыва, уверяет World Of Reel.


Старт съемок четвертого фильма этого необычного режиссера, не желающего придерживаться студийных ограничений, запланирован на осень текущего года. В продюсерской команде — постоянный соратник Келли Тед Хем. Других подробностей о фильме нет.

Ранее постановщик признавался, что у него «достаточно сценарного материала, чтобы хватило мне на всю оставшуюся жизнь», и он готов перейти от сценарной фазы к производственной.

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Келли за 25 лет карьеры, помимо «Донни Дарко», снял «Сказки юга» и «Посылку». Однако он не только ставит фильмы, но и продюсирует. Одной из его продюсерских работ является криминальная трагикомедия Боба Гоулдтуэйта «Боже, благослови Америку».
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обсуждение >>
№ 5
alexkotov   24.02.2025 - 11:44
Достали шумные соседи, глупые коллеги и тупые телешоу? Тогда усаживайтесь поудобнее: фильм " Боже, благослови Америку" станет вашей психологической разгрузкой. Этот фильм - настоящий вызов обществу,... читать далее>>
№ 4
Igor D.88   24.02.2025 - 11:05
... загадка) если бросил, а потом вернулся то сними новый фильм. зачем тащить за собой прошлое. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:30
Столько сценариев в запасе у Ричарда Келли, а тем не менее брал такую огромную паузу в работе на 16 лет. Что-то не вяжется. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   22.02.2025 - 19:30
"Донни Дарко" это отличный фильм о поиске себя, противостоянии личности и толпы, принятии амбивалентного мира и, конечно, путешествии во времени. Если кинолента кажется вам слишком сложной, смотрите... читать далее>>
№ 1
Ксюша Микс   22.02.2025 - 19:04
Ужастик снятый Ричардом Келли " Посылка " 2009г какой то слишком чудовищный. Сам фильм снят в удручающих тонах, на психику давится с невероятной силой. Сцена в конце с ослепшим и оглохшим ребёнком... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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