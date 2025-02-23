«Вторая сторона правды» c Серафимой Низовской и Сергеем Масленниковым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

По сюжету в жизни Сони все наперекосяк: у мужа-писателя творческий кризис, сын Петя подсел ставки, а невестка Алиса не занимается воспитанием дочери. Пока Соня мечется между работой и воспитанием внучки, муж заводит роман с Алисой. В добавок ее увольняют с работы. Единственным, кто хочет помочь Соне, оказывается сосед Вадим, который борется за сына с бывшей женой.
25 февраля состоится премьера мелодрамы «Сомнения и прощение», в которой сыграли Татьяна Маляревская, Кира Кауфман и Сергей Шишков. Главная героиня — мать-одиночка Светлана Званцова – фельдшер скорой помощи в небольшом городе. Она давно привыкла полагаться только на себя. Но однажды ей приходится просить о помощи бывшего, ведь на кону стоит жизнь ее сына.
Продолжит неделю премьер 26 февраля мелодрама «Невиновная», в которой сыграли Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко. По сюжету 30-летняя массажистка Елена счастливо замужем за красавцем Андреем и воспитывает дочь Вику. Муж решает сделать Лене сюрприз и снимает массажный кабинет, чтобы она работала на себя. Однако счастье длится недолго. Сотрудники полиции находят в ее кабинете тайник с запрещенными веществами.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
27 февраля состоится премьера мелодрамы «Связанное счастье». Главные роли в проекте исполнили Дарья Белодед, Кирилл Дыцевич и Степан Бекетов. По сюжету Вера преподает вязание и мечтает однажды открыть собственное дело. Она встречает своего бывшего Лео, и они понимают, что прошлые чувства вспыхнули вновь. Лео забирает изделия Веры в столицу, чтобы показать своим дизайнерам. Выясняется, что любимый ее обманывал. Чтобы восстановить справедливость, она отправляется в Москву с Михаилом, который, как оказалось, давно влюблен в Веру.
Завершает неделю премьер 28 февраля мелодрама «Снежный папа». В проекте сыграли Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов. Главная героиня Ирина, расставшись с мужем, в одиночку воспитывает дочь Машу. Судьба преподносит ей подарок в виде успешного бизнесмена Олега Царев. Пытаясь ему понравиться, Ирина придумывает себе новую успешную жизнь, но появляется ее муж Коля, с которым она официально не развелась.
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