Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вторая сторона правды» c Серафимой Низовской и Сергеем Масленниковым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

23 февраля
2025 год

Новости кино >>
23 февраля 2025
В понедельник, 24 февраля в 19:00, на «Dомашнем» стартует новая линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви». Откроет ее мелодрама «Вторая сторона правды», главные роли в которой исполнили Серафима Низовская и Сергей Масленников, сообщает пресс-служба телеканала.

«Вторая сторона правды» c Серафимой Низовской и Сергеем Масленниковым откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в жизни Сони все наперекосяк: у мужа-писателя творческий кризис, сын Петя подсел ставки, а невестка Алиса не занимается воспитанием дочери. Пока Соня мечется между работой и воспитанием внучки, муж заводит роман с Алисой. В добавок ее увольняют с работы. Единственным, кто хочет помочь Соне, оказывается сосед Вадим, который борется за сына с бывшей женой.

25 февраля состоится премьера мелодрамы «Сомнения и прощение», в которой сыграли Татьяна Маляревская, Кира Кауфман и Сергей Шишков. Главная героиня — мать-одиночка Светлана Званцова – фельдшер скорой помощи в небольшом городе. Она давно привыкла полагаться только на себя. Но однажды ей приходится просить о помощи бывшего, ведь на кону стоит жизнь ее сына.

Продолжит неделю премьер 26 февраля мелодрама «Невиновная», в которой сыграли Анастасия Дьячук, Ефим Архипов и Владимир Фекленко. По сюжету 30-летняя массажистка Елена счастливо замужем за красавцем Андреем и воспитывает дочь Вику. Муж решает сделать Лене сюрприз и снимает массажный кабинет, чтобы она работала на себя. Однако счастье длится недолго. Сотрудники полиции находят в ее кабинете тайник с запрещенными веществами.

«Вторая сторона правды» c Серафимой Низовской и Сергеем Масленниковым откроет неделю премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

27 февраля состоится премьера мелодрамы «Связанное счастье». Главные роли в проекте исполнили Дарья Белодед, Кирилл Дыцевич и Степан Бекетов. По сюжету Вера преподает вязание и мечтает однажды открыть собственное дело. Она встречает своего бывшего Лео, и они понимают, что прошлые чувства вспыхнули вновь. Лео забирает изделия Веры в столицу, чтобы показать своим дизайнерам. Выясняется, что любимый ее обманывал. Чтобы восстановить справедливость, она отправляется в Москву с Михаилом, который, как оказалось, давно влюблен в Веру.

Завершает неделю премьер 28 февраля мелодрама «Снежный папа». В проекте сыграли Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов. Главная героиня Ирина, расставшись с мужем, в одиночку воспитывает дочь Машу. Судьба преподносит ей подарок в виде успешного бизнесмена Олега Царев. Пытаясь ему понравиться, Ирина придумывает себе новую успешную жизнь, но появляется ее муж Коля, с которым она официально не развелась.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 09:51
Всегда надо относиться с опаской к дорогущим подаркам даже от близких людей. А вот подставил муж Лену, по любому, скорее всего припрятывал в салоне наркотики. А вину всю повесят конечно на неё. "Невиновную"... читать далее>>
№ 6
Мария_2191   24.02.2025 - 12:11
... да они там походу чередуются или играют на У-е-ф-а, кто будет сниматься в следующем сериале)) читать далее>>
№ 5
Igor D.88   24.02.2025 - 11:00
Сложно понять, что стоит посмотреть, а за что лучше не браться. Вечная загадка с Домашним. Те же актеры плюс-минус одинаковые. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:23
Я Серафиму Низовскую терпеть не могу, тем более когда она играет в таких "мыльных" мелодрамах. Дайте ей серьёзную роль, может и интересно будет смотреть. читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   23.02.2025 - 16:03
Последнее время Домашний стал транслировать интересные сюжеты, не такие как обычно, что то новенькое. Даже я подсела на этот канал, хотя ранее не особо любила его. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Ольга Сопова и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Папа»
Мария Палей и Евгений Токарев узнают, «Сколько стоит совесть?»
Янина Соколовская вступила в войну с невесткой Анжеликой Печкой
Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний»
Алина Васильева и Никита Абдулов проведут «Культурный марафон»
Премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль» состоится 11 января
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Никита АбдуловЕфим АрхиповСтепан БекетовДарья БелодедКирилл ДыцевичАнастасия ДьячукКира КауфманТатьяна МаляревскаяСергей МасленниковВалентина МуравскаяСерафима НизовскаяВладимир ФекленкоСергей Шишков (II)Станислав Эрклиевский
фильмы
Вторая сторона правдыНевиновнаяСвязанное счастьеСнежный папаСомнения и прощение

фотографии >>
«Вторая сторона правды» c Серафимой Низовской и Сергеем Масленниковым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Вторая сторона правды» c Серафимой Низовской и Сергеем Масленниковым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
«Вторая сторона правды» c Серафимой Низовской и Сергеем Масленниковым откроет неделю премьер на «Dомашнем» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Евгений Герасимов
Иван Жвакин
Дмитрий Кубасов
Михаил Кузнецов
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Андрей Фединчик
Валентина Шарыкина
Наталья Юнникова
Кшиштоф Ибиш
Сандрин Киберлен
Том Кортни
Теа Леони
Энсон Маунт
Элен де Фужероль
Шон Эстин
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Северный полюс
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
Мемуары улитки
драма
Австралия, 2024
Конец света
драма, музыкальный фильм, научная фантастика, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Италия, США, Швеция, 2024
Королевские приключения
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2024
Миллион лайков
триллер
США, 2024
Клинер
боевик, драма, триллер
Великобритания, 2025
Кончится лето
драма, триллер
Россия, 2025
Мешок картошки
мелодрама
Россия, 2023
Обезьяна
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2025
Чокнутые
комедия, криминальный фильм
США, 2024
Театр в кино: Павел I
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Красный шёлк
боевик, детектив
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram