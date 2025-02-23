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«Золотого медведя» Берлинале вручили норвежской драме «Мечты» Дага Йохана Хеугеруда

23 февраля
2025 год

Новости кино >>
23 февраля 2025
Подведены итоги 75-го Берлинского международного кинофестиваля, который в этом году проходил с 13 по 23 февраля. «Золотой медведь» за лучший фильм достался норвежской драме «Мечты» Дага Йохана Хеугеруда. Полный список победителей доступен на сайте смотра.

«Золотого медведя» Берлинале вручили норвежской драме «Мечты» Дага Йохана Хеугеруда
фото: Berlinale.de

Гран-при жюри вручили «Голубой тропе» Габриэля Маскаро. Третью по значимости награду, приз жюри, отдали «Посланию» Ивана Фунда. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил Хуо Менг, снявший картину «Жить на земле». Актерские медведи достались Роуз БирнЕсли бы у меня были ноги, я бы тебя пнула») и Эндрю СкоттуГолубая луна»).

За лучший сценарий отметили «Континенталь 25» Раду Жуде. За выдающийся художественный вклад наградили «Ледяную башню» Люсиль Хадзихалилович. В секции «Панорама» приз зрительских симпатий получили «Глухие» Эвы Либертад. Почетного «Медведя» ранее вручили Тильде Суинтон.
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