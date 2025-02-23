«Золотого медведя» Берлинале вручили норвежской драме «Мечты» Дага Йохана Хеугеруда

Подведены итоги 75-го Берлинского международного кинофестиваля, который в этом году проходил с 13 по 23 февраля. «Золотой медведь» за лучший фильм достался норвежской драме «Мечты» Дага Йохана Хеугеруда. Полный список победителей доступен на сайте смотра.
За лучший сценарий отметили «Континенталь 25» Раду Жуде. За выдающийся художественный вклад наградили «Ледяную башню» Люсиль Хадзихалилович. В секции «Панорама» приз зрительских симпатий получили «Глухие» Эвы Либертад. Почетного «Медведя» ранее вручили Тильде Суинтон.
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