«Гараж» покажет трилогию «Молодость» Ван Бина

Garage Screen возобновляет рубрику «Счастливые часы» — показ фильмов с радикально большим хронометражем. Первой в рубрике станет трилогия «Молодость» одного из самых влиятельных документалистов современности — китайского режиссера Ван Бина. Показы стартуют 1 марта, сообщается на сайте музея.
фото: Музей «Гараж»
Рубрика «Счастливые часы» появилась в 2020 году благодаря и вопреки опыту карантина и самоизоляции. Тогда кинопоказы сфокусировались на теме времени и экрана, а именно — как меняется восприятие изображения после его миграции с привычных дисплеев смартфонов и ноутбуков на большой экран. В новых обстоятельствах фокус смещается на время и зрителя: как мы проживаем время фильма и как коллективный просмотр, сопричастность и совместный опыт влияют на нас?
Последняя трилогия Ван Бина «Молодость» — почти 10 часов повествования о работниках швейных фабрик, порой ненарративного, фиксирующегося на реальном времени проживания ситуаций. В грандиозных по длительности и уникальных в эстетическом решении фильмах Ван Бин раскрывает маргинальные пространства Китая и возвращает субъектность тем, кто в этих пространствах живет и работает.
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