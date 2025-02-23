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«Гараж» покажет трилогию «Молодость» Ван Бина

23 февраля
2025 год

Новости кино >>
23 февраля 2025
Garage Screen возобновляет рубрику «Счастливые часы» — показ фильмов с радикально большим хронометражем. Первой в рубрике станет трилогия «Молодость» одного из самых влиятельных документалистов современности — китайского режиссера Ван Бина. Показы стартуют 1 марта, сообщается на сайте музея.

«Гараж» покажет трилогию «Молодость» Ван Бина
фото: Музей «Гараж»

Рубрика «Счастливые часы» появилась в 2020 году благодаря и вопреки опыту карантина и самоизоляции. Тогда кинопоказы сфокусировались на теме времени и экрана, а именно — как меняется восприятие изображения после его миграции с привычных дисплеев смартфонов и ноутбуков на большой экран. В новых обстоятельствах фокус смещается на время и зрителя: как мы проживаем время фильма и как коллективный просмотр, сопричастность и совместный опыт влияют на нас?

Последняя трилогия Ван Бина «Молодость» — почти 10 часов повествования о работниках швейных фабрик, порой ненарративного, фиксирующегося на реальном времени проживания ситуаций. В грандиозных по длительности и уникальных в эстетическом решении фильмах Ван Бин раскрывает маргинальные пространства Китая и возвращает субъектность тем, кто в этих пространствах живет и работает.
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№ 7
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 14:02
... я не знаю откуда там 10 часов. специально смотрел сколько длится фильм на сторонних сайтах. три часа с копейками. читать далее>>
№ 6
Angelika77   27.02.2025 - 12:52
А о чём Ван Бин 10 часов будет рассказывать? Как работники швейных фабрик трудятся на благо страны? Или про нечестное отношение к ним руководства фабрики. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   26.02.2025 - 09:16
А чего нельзя разделить на части фильм, может бы и смотреть было проще. А так даже самое интересное кино будет трудно досмотреть до конца. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 09:47
У меня времени столько нет, что без перерыва сидеть и лицезреть картину. Так ненароком и свою "молодость" просижу ахаха)) читать далее>>
№ 3
alexkotov   24.02.2025 - 22:50
... Согласен, чёт как то затянули.. ну если будет что то супер захватывающее, то можно посмотреть, а так не знаю.. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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