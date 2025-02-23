Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Цыгане, медведи и нейросеть: главные трейлеры за неделю

23 февраля
2025 год

Новости кино >>
23 февраля 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

НОВЫЕ СЕЗОНЫ

«Два холма»

По сюжету действие третьего сезона комедийной антиутопии разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий (Виктор Васильев), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

«Два холма-3». Тизер


СВЕЖЕЕ РУССКОЕ

«Между нами химия»

Героиня Саши Бортич узнает о своем пугающем диагнозе и пытается разобраться, кому можно будет оставить детей, если ее не станет. Среди кандидатов Антон Филипенко и Никита Ефремов.

«Между нами химия»


«Денискины рассказы»

Полнометражная картина, основанная на одноименном цикле рассказов Виктора Драгунского, выйдет в прокат 17 апреля. По сюжету семья Дениса Кораблева во главе с бабушкой летом отправляется на дачу, чтобы провести три месяца каникул на свежем воздухе. Дениске предстоит найти новых друзей и в первый раз влюбиться.

«Денискины рассказы»


«Улица Шекспира»

Дмитрий Чеботарев возвращается в табор, откуда его много лет назад изгнали. Ему предстоит спасти дочь, о существовании он которой не подозревал, и встретиться с самим собой. Криминальная драма Данилы Чащина выйдет в Okko.

«Улица Шекспира». Тизер-трейлер


«Папа умер в субботу»

Картина режиссера Заки Абдрахмановой была названа лучшим дебютом на минувшем кинофестивале «Маяк». Москвичка Айко возвращается в родной Казахстан, чтобы встретиться с прошлым, простить отца и стать супергероиней.

«Папа умер в субботу»


«Тайга»

Действие детектива разворачивается в маленьком городке, где происходит череда загадочных убийств. У маньяка есть особый почерк: жертвами становятся только девочки из неблагополучных семей. По следу преступника идут Григорий Чабан и Дарья Екамасова.

«Тайга»


«Пальма 2»

В семье Виктора Добронравова прибавление — медвежонок Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. Люди отправляются следом.

«Пальма-2». Трейлер №2


«Жар-птица»

Новый фильм Романа Михайлова, снятый в Индии, рассказывает, как актриса театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит в Индии или же это декорации внутри ее родного театра. Маски, куклы, песни – это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга?

«Жар-птица». Тизер-трейлер


«Литвяк»

Биографический фильм о советской летчице Лидии Литвяк. Летчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза, она сражалась на Родину и погибла в возрасте 21 года в бою над Миус-фронтом.

«Литвяк»



ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Странные сказки»

Четыре взаимосвязанные истории об аутсайдерах. Подростки защищают свою территорию от скинхедов. Рэп-дуэт борется за бессмертие хип-хопа. Уставший приспешник получает шанс на искупление. Участник матча звезд НБА сводит старые счеты. В ролях Педро Паскаль, Бен Мендельсон, Джек Чемпион, Ангус Клауд и Том Хэнкс.

«Странные сказки». Трейлер на английском языке


«Вор дури»

Новый сериал Apple TV+ рассказывает об аферистах, которые притворяются сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками, чтобы грабить мелких дилеров. Первую серию срежиссировал Ридли Скотт, выступивший также продюсером проекта.

«Вор дури». Трейлер на английском языке


«Под огнем»

Действие американского боевика, срежиссированного Алексом Гарлендом и Рэйем Мендосой происходит в Ираке в 2006 году. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.

«Под огнём»


«Киллер в отставке»

Кристоф Вальц в роли отставного киллера Дэнни Долински, который остается непревзойденным мастером своего дела. И он чертовски доволен, когда его работодатели предлагают ему новою миссию. Но, как оказалось, Дэнни будет лишь помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду Вильборгу (Купер Хоффман) — пареньку, который здорово стреляет, но помимо «объекта», «кладет» кучу случайных прохожих. В конце-концов чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.

«Киллер в отставке»
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   25.02.2025 - 16:43
Жар-птица вообще о чем. Что они там наснимали) Главным героем не до поисков матери, они прибывают под действием грибов или травки. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 09:49
Зарубежные новинки вообще как будто по накатанной идут: то скинхеды у них, то наркотики, не обходится и без убийства. Про "морских котиков" вообще молчу. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   24.02.2025 - 12:05
Много интересного наснимали, "Папа умер в субботу" закинула в заметки. Но больше хочу посмотреть «Цыгане. Улица Шекспира». Давно ничего не видела про цыганей со времён Кармелиты. читать далее>>
№ 2
alexkotov   24.02.2025 - 11:43
Сериал "Два холма" на первый взгляд это очередной сериал с совершено примитивными шутками, наивным сюжетом и после 1 серии мне хотелось его выключить, как очередной трэш отечественного кинематографа.... читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:22
В основном о всех сериалах и фильмах слышала, а вот о «Литвяк» впервые прочитала, спасибо за наводку. Сюжет по биографии советской лётчицы, думаю, смотреть будет очень интересно и тревожно в то же время. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Говорящий кот, Джон Малкович и полная Жупа: главные трейлеры за неделю
Фишер, лето и Памела Андерсон: главные трейлеры за неделю
Танго, турки и Лора Палмер: главные трейлеры за неделю
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Зака АбдрахмановаАлександра БортичКристоф ВальцВиктор Васильев (III)Алекс ГарлендВиктор ДобронравовВиктор ДрагунскийДарья ЕкамасоваВладимир ЕпифанцевНикита ЕфремовАнгус КлаудБен МендельсонРоман МихайловПедро ПаскальРидли СкоттАнтон ФилипенкоКупер ХоффманТом ХэнксГригорий ЧабанДанила ЧащинДмитрий ЧеботарёвДжек Чемпион
фильмы
Два холма-3Денискины рассказыЖар-птицаКиллер в отставкеЛитвякМежду нами химияНарковорыПальма-2Папа умер в субботуПод огнёмСтранные сказкиТайгаУлица Шекспира

анонс

День рождения >>

Иван Добронравов
Дмитрий Журавлёв
Пётр Кислов
Владимир Пицек
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Станислав Чекан
Морена Баккарин
Стэйси Кич
Закари Куинто
Джек Лауден
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен