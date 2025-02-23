Цыгане, медведи и нейросеть: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
НОВЫЕ СЕЗОНЫ
«Два холма»
По сюжету действие третьего сезона комедийной антиутопии разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона (Владимир Епифанцев
). Неожиданно объявляется бывший начальник Деда — Анатолий (Виктор Васильев
), который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.
«Два холма-3». Тизер
СВЕЖЕЕ РУССКОЕ
«Между нами химия»
Героиня Саши Бортич
узнает о своем пугающем диагнозе и пытается разобраться, кому можно будет оставить детей, если ее не станет. Среди кандидатов Антон Филипенко
и Никита Ефремов
.
«Между нами химия»
«Денискины рассказы»
Полнометражная картина, основанная на одноименном цикле рассказов Виктора Драгунского
, выйдет в прокат 17 апреля. По сюжету семья Дениса Кораблева во главе с бабушкой летом отправляется на дачу, чтобы провести три месяца каникул на свежем воздухе. Дениске предстоит найти новых друзей и в первый раз влюбиться.
«Денискины рассказы»
«Улица Шекспира»
Дмитрий Чеботарев
возвращается в табор, откуда его много лет назад изгнали. Ему предстоит спасти дочь, о существовании он которой не подозревал, и встретиться с самим собой. Криминальная драма Данилы Чащина
выйдет в Okko.
«Улица Шекспира». Тизер-трейлер
«Папа умер в субботу»
Картина режиссера Заки Абдрахмановой
была названа лучшим дебютом на минувшем кинофестивале «Маяк». Москвичка Айко возвращается в родной Казахстан, чтобы встретиться с прошлым, простить отца и стать супергероиней.
«Папа умер в субботу»
«Тайга»
Действие детектива разворачивается в маленьком городке, где происходит череда загадочных убийств. У маньяка есть особый почерк: жертвами становятся только девочки из неблагополучных семей. По следу преступника идут Григорий Чабан
и Дарья Екамасова
.
«Тайга»
«Пальма 2»
В семье Виктора Добронравова
прибавление — медвежонок Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. Люди отправляются следом.
«Пальма-2». Трейлер №2
«Жар-птица»
Новый фильм Романа Михайлова
, снятый в Индии, рассказывает, как актриса театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит в Индии или же это декорации внутри ее родного театра. Маски, куклы, песни – это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга?
«Жар-птица». Тизер-трейлер
«Литвяк»
Биографический фильм о советской летчице Лидии Литвяк. Летчик-истребитель, командир авиационного звена, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза, она сражалась на Родину и погибла в возрасте 21 года в бою над Миус-фронтом.
«Литвяк»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Странные сказки»
Четыре взаимосвязанные истории об аутсайдерах. Подростки защищают свою территорию от скинхедов. Рэп-дуэт борется за бессмертие хип-хопа. Уставший приспешник получает шанс на искупление. Участник матча звезд НБА сводит старые счеты. В ролях Педро Паскаль
, Бен Мендельсон
, Джек Чемпион
, Ангус Клауд
и Том Хэнкс
.
«Странные сказки». Трейлер на английском языке
«Вор дури»
Новый сериал Apple TV+ рассказывает об аферистах, которые притворяются сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками, чтобы грабить мелких дилеров. Первую серию срежиссировал Ридли Скотт
, выступивший также продюсером проекта.
«Вор дури». Трейлер на английском языке
«Под огнем»
Действие американского боевика, срежиссированного Алексом Гарлендом
и Рэйем Мендосой
происходит в Ираке в 2006 году. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.
«Под огнём»
«Киллер в отставке»
Кристоф Вальц
в роли отставного киллера Дэнни Долински, который остается непревзойденным мастером своего дела. И он чертовски доволен, когда его работодатели предлагают ему новою миссию. Но, как оказалось, Дэнни будет лишь помогать «оттачивать ремесло» юному убийце-вундеркинду Вильборгу (Купер Хоффман
) — пареньку, который здорово стреляет, но помимо «объекта», «кладет» кучу случайных прохожих. В конце-концов чтобы выжить, потребуются не только искусство старого киллера, но и молодой задор его напарника.
«Киллер в отставке»
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