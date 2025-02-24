Деми Мур, Тимоти Шаламе и Колин Фаррелл удостоены премий Гильдии киноактеров

Объявлены имена победителей 31-й премии Гильдии киноактеров. На сей раз «Анора
» осталась без призов. Список лауреатов опубликован на сайте
SAG Awards.
За лучший актерский состав в фильме наградили «Конклав
». В категории «Лучшая женская роль» победила Деми Мур
(«Субстанция
»), а в аналогичной мужской — Тимоти Шаламе
(«Боб Дилан: Никому не известный
»). За роли второго плана наградами отмечены Кирэн Калкин
(«Настоящая боль
») и Зои Салданья
(«Эмилия Перес
»).
В телевизионном конкурсе премии вручили актерским составам «Сегуна
» и «Убийств в одном здании
». Среди драматических актеров победу одержали Хироюки Санада
и Анна Савай («Сегун»), а в комедийном жанре — Джин Смарт
(«Хитрости
») и Мартин Шорт
(«Убийства в одном здании»). Колин Фаррелл
, воплотивший «Пингвина
», получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме». За выдающийся женский образ наградили сыгравшую в «Олененке
» Джессику Ганнинг
.
Премии также вручили каскадерским составам «Каскадеров
» и «Сегуна». Джейн Фонда
удостоена почетного приза за карьерные достижения.
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