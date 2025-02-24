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Деми Мур, Тимоти Шаламе и Колин Фаррелл удостоены премий Гильдии киноактеров

24 февраля
2025 год

Новости кино >>
24 февраля 2025
Объявлены имена победителей 31-й премии Гильдии киноактеров. На сей раз «Анора» осталась без призов. Список лауреатов опубликован на сайте SAG Awards.

За лучший актерский состав в фильме наградили «Конклав». В категории «Лучшая женская роль» победила Деми МурСубстанция»), а в аналогичной мужской — Тимоти ШаламеБоб Дилан: Никому не известный»). За роли второго плана наградами отмечены Кирэн КалкинНастоящая боль») и Зои СалданьяЭмилия Перес»).

Деми Мур, Тимоти Шаламе и Колин Фаррелл удостоены премий Гильдии киноактеров
фото: latfusa.com

В телевизионном конкурсе премии вручили актерским составам «Сегуна» и «Убийств в одном здании». Среди драматических актеров победу одержали Хироюки Санада и Анна Савай («Сегун»), а в комедийном жанре — Джин СмартХитрости») и Мартин Шорт («Убийства в одном здании»). Колин Фаррелл, воплотивший «Пингвина», получил статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме». За выдающийся женский образ наградили сыгравшую в «Олененке» Джессику Ганнинг.

Премии также вручили каскадерским составам «Каскадеров» и «Сегуна». Джейн Фонда удостоена почетного приза за карьерные достижения.
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обсуждение >>
№ 5
Ангелина_Сокол   26.02.2025 - 09:14
Ох, Деми Мур походу только таких премий и достойна. Спорить не буду, что это уровень, но не такой как Оскар. Может и сравнения неуместны, но всё же. НЕ заслужила она ещё своего Оскара, хотя не за горами... читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 09:45
Ничего нового не открыли, всё те же лица. Деми Мур, Тимоти Шаломе, Колин Фаррелл .... Дальше можно не перечислять. Номинанты переходят с одного кинофестиваля на другой. Как будто папку с их именами передают... читать далее>>
№ 3
alexkotov   24.02.2025 - 23:02
"Конклав" умелый триллер и крепкая драма в яркой жанровой оболочке, визуально близкая к совершенству, с мощными актёрскими работами, атмосферная и захватывающая. В "Конклаве" режиссер... читать далее>>
№ 2
Angelika77   24.02.2025 - 21:35
Если актёра или фильм заприметили на одном конкурсе, то всё, считай понеслось. Будет срывать награды во многих номинациях и фестивалях. это как снежный ком, у кого больше, то и герой. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   24.02.2025 - 12:00
Наконец-то хоть где-то не мелькает название фильма "Анора", а то честно сказать поднадоело уже. Есть более достойные фильмы, сериалы и роли. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Деми Мур, Тимоти Шаламе и Колин Фаррелл удостоены премий Гильдии киноактеров фотографии
Деми Мур, Тимоти Шаламе и Колин Фаррелл удостоены премий Гильдии киноактеров фотографии
Деми Мур, Тимоти Шаламе и Колин Фаррелл удостоены премий Гильдии киноактеров фотографии
Деми Мур, Тимоти Шаламе и Колин Фаррелл удостоены премий Гильдии киноактеров фотографии
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