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Премьера комедии «Три плюс три» с Владиславом Ветровым и Ольгой Хохловой состоится 10 марта

24 февраля
2025 год

Новости кино >>
24 февраля 2025
Премьера 16-серийной романтической комедии Дмитрия Грибанова «Три плюс три» состоится 10 марта в Okko. Согласно пресс-службе платформы, в этот день сериал стартует также в онлайн-кинотеатре START.

«Три плюс три»

Главные роли исполнили Владислав Ветров, Елена Николаева, Ольга Хохлова, Алексей Розин, Вадим Соснин и Александра Соловьева.

Для Дмитрия Грибанова «этот проект — гармоничное сочетание сказки и окружающей действительности. Все происходит как будто по соседству, но в то же время где-то далеко. С одной стороны, это жизненная история про узнаваемых персонажей со своими взглядами на жизнь, пороками и идеалами. С другой, наши герои заключены в идеальную среду, без сложных социальных проблем, в которой существуют только отношения и любовь. Это очень добрая история, этим она меня и зацепила».

Премьера комедии «Три плюс три» с Владиславом Ветровым и Ольгой Хохловой состоится 10 марта
фото: Okko/START

По сюжету в живописном городке Золотого кольца России живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид и внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: деятельная таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света и предприимчивая внучка художница Юля. Прометей убежден в том, что Юля — мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает Юлю полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.

«Да, люди несовершенны, иногда стоит посмотреть, как другие с чем-то сталкиваются и справляются. Тут история как раз об этом, хотя нашим героям все равно предстоит набить синяков, зато зрителю, надеюсь, уже не предстоит. После просмотра нашего сериала все станут чуть мудрее и обходительнее в отношениях», — говорит Елена Николаева, исполнительница главной роли Светы.
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