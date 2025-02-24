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Анна Пересильд попадает в сказочный мир Льюиса Кэрролла в тизер-трейлере «Алисы в стране чудес»

24 февраля
2025 год

Новости кино >>
24 февраля 2025
Опубликован тизер-трейлер мюзикла Юрия Хмельницкого «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд в титульной роли. Фильм представляет собой современную экранизацию популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла, на создание которого знаменитый бард потратил три года своей жизни.

«Алиса в стране чудес»

«От нашей картины вы точно получите приятные эмоции. Для зрителей мы расскажем сказочную, волшебную, удивительную, необычную историю. Я надеюсь, что вы услышите и поймете посыл наших героев. Каждый подросток в какой-то момент переживает непростой период в своей жизни, как и моя героиня. Я верю, что не только подростки смогут почерпнуть для себя много интересных мыслей, полезных для их личного опыта, но и их родители», — рассказала Анна Пересильд.

По сюжету 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну Чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнает своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнает Алису — она для них чужая — антипят, сами жители Страны Чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей: побывать на вершине гор, оказаться в пустыне, переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу, и, наконец, повзрослеть. Ведь только повзрослев, она сможет спасти Страну Чудес от настоящей катастрофы.

Анна Пересильд попадает в сказочный мир Льюиса Кэрролла в тизер-трейлере «Алисы в стране чудес»

«Всей командой мы очутились в самой настоящей Стране Чудес на пять месяцев съемочного процесса. Для меня эта история — большой вызов и по форме, и по содержанию. Здесь реальность сталкивается с вымыслом, логика — с абсурдом, взрослые — с миром уходящего детства. Это путешествие было большим удовольствием и для артистов: с одной стороны они были вовлечены в реализм, с другой — в яркую форму жанра», — говорит режиссер Юрий Хмельницкий.

Роль Шляпника исполнит Милош Бикович, в актерском составе также числятся Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк и Артем Кошман. За сценарий отвечает Карина Чувикова, а за визуальную составляющую — оператор Андрей Иванов, художник-постановщик Анна Стрельникова и художник по костюмам Татьяна Мамедова. Съемки мюзикла производства компании «Медиаслово», Kion и «Газпром-Медиа Холдинга» начались в 2024-м и проходили в Москве, Сочи и Абхазии. Дистрибьютор «Централ Партнершип» выпустит «Алису в стране чудес» в прокат уже в этом году.
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№ 1
Angelika77   24.02.2025 - 15:09
Новая современная интерпритация по-русски - ух, закройте мне глаза. И снова на манеже все те же. Брунов, такое ощущение, что прыгает с одной сказки в другую. читать далее>>
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