Чад Стахелски заинтересовался адаптацией файтинга Sifu

анонс

24 февраля

«Роковая подмена» откроет на «Dомашнем» линейку премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви»

Телеканал также покажет сериалы «Запретная правда», «Твоя чужая», «Счастье на паузе» и «Назови меня любимой»