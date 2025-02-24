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Чад Стахелски заинтересовался адаптацией файтинга Sifu

24 февраля
2025 год

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24 февраля 2025
Компания Чада Стахелски 87Eleven Entertainment спродюсирует игровую экранизацию файтинга Sifu. По информации Deadline, картину взял под свое крыло стриминговый сервис Netflix.

Чад Стахелски заинтересовался адаптацией файтинга Sifu
фото: gamers.de

Впервые об адаптации игры заговорили в конце 2022 года, когда кинокомпания Story Kitchen заключила соглашение со студией Sloclap. Сценаристом назначили Дерека Колстада. Он же числился продюсером ленты наряду с Дмитрием М. Джонсоном и Джеффом Людвигом. Теперь над сценарием трудится Т. С. Наулин, ответственный за сюжет серии «Бегущий в лабиринте».

Sifu, разработанная и изданная Sloclap, рассказывает историю мести в современном Китае. Битемап следует за учеником мастера школы боевых искусств Шифу, который пытается отомстить за убийство своего наставника. Изюминка, однако, в том, что благодаря волшебному талисману, каждый раз, когда герой умирает, он воскресает, но платой за это является то, что он стареет при каждом воскрешении. И если он станет древним стариком слишком быстро, его смерть станет постоянной, а поиски останутся невыполненными.
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