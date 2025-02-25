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Уютный поход: «Постапокалиптическое путешествие» по Японии без пробок и светофоров начнется в этом году

25 февраля
2025 год

Новости кино >>
25 февраля 2025
По мотивам приключенческой манги Сакаэ Сайто готовится аниме от студии NexusВосхождение в тени!», «Комиксистки»). Отправиться в «Постапокалиптическое путешествие» можно будет уже в этом году. Вместе с тизером представлены фото ключевых сэйю, позирующих рядом с байком на Сибуйском перекрестке в Токио.

«Постапокалиптическое путешествие». Тизер на японском языке

Впервые покинув безопасный бункер, Ёко и Айри отправляются в захватывающее путешествие по безмолвным руинам на внедорожном мотоцикле Yamaha Serow. Ёко мечтает посетить места, где когда-то бывала старшая сестра, исследуя исторические уголки Японии. Первое место в списке — Хаконэ, откуда открывается великолепный вид на величественную Фудзи. По дороге девушки ищут консервы, купаются в онсэне, ловят рыбу на разрушенном мосту через залив Йокогама и наслаждаются пейзажами. Путешественниц озвучивают Кономи Инагаки (Мина из сериала «У моей жены нет эмоций») и Мию Томита (Сонъи Хан из «Поднятия уровня в одиночку»).

Читать «Девушки в последнем путешествии» по миру после конца света
Сакаэ Сайто, работавший также над спин-оффом иясикея «Супер Каб», выразил радость по поводу экранизации: «Я никогда не думал, что мою мангу экранизируют, и мне очень интересно, как она будет адаптирована в видеоформате. Каждый раз я удивляюсь профессионализму команды и режиссера. Манга — моя профессия, но в душе я — фанат аниме, мотоциклов и постапокалиптических историй, и с нетерпением жду выхода сериала!».

Уютный поход: «Постапокалиптическое путешествие» по Японии без пробок и светофоров начнется в этом году

В настоящее время манга публикуется в сэйнэн-журнале Dengeki Maoh (издательство ASCII Media Works, Kadokawa), а выход последнего, седьмого тома запланирован на 27 марта.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или постапокалиптической притче Мамору Осии «Яйцо ангела».
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обсуждение >>
№ 5
Yanina Sokolova   28.02.2025 - 11:53
... "Размышления" я не особо люблю, тем более в аниме. Такие мультики больше смотрю из-за яркой картинки, но не чтоб сидеть и забивать себе голову драмой героев. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   26.02.2025 - 21:52
Трейлер напоминает картинку из моего сна, очень похоже. Достаточно красочно для постапокалиптического мира) читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   26.02.2025 - 09:07
Конечно я понимаю такие радостные эмоции Сакаэ Сайто. Его манга переносится на экраны, и каждому авторы бесспорно было интересно увидеть результат. Мы тоже ждём премьеры) читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   25.02.2025 - 19:26
Смотрю на картинку и сразу вспомнился фильм "Я легенда" с Уилл Смиттом. Правда там он боролся с сильным "зомби-заражением", а здесь всё выглядит более ярко и интересно. Посмотрела бы... читать далее>>
№ 1
alexkotov   25.02.2025 - 15:17
"Яйцо ангела" – это уникальное произведение, которое стоит посмотреть хотя бы ради его потрясающей визуальной составляющей и необычной атмосферы. Оно не для всех. Если вы любите глубокие философские... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Восхождение в тени!КомиксисткиПоднятие уровня в одиночкуПостапокалиптическое путешествиеСупер КабУ моей жены нет эмоций

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Уютный поход: «Постапокалиптическое путешествие» по Японии без пробок и светофоров начнется в этом году фотографии
Уютный поход: «Постапокалиптическое путешествие» по Японии без пробок и светофоров начнется в этом году фотографии
Уютный поход: «Постапокалиптическое путешествие» по Японии без пробок и светофоров начнется в этом году фотографии
Уютный поход: «Постапокалиптическое путешествие» по Японии без пробок и светофоров начнется в этом году фотографии
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