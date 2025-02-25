Уютный поход: «Постапокалиптическое путешествие» по Японии без пробок и светофоров начнется в этом году

По мотивам приключенческой манги Сакаэ Сайто
готовится аниме от студии Nexus
(«Восхождение в тени!
», «Комиксистки
»). Отправиться в «Постапокалиптическое путешествие
» можно будет уже в этом году. Вместе с тизером представлены фото
ключевых сэйю, позирующих рядом с байком на Сибуйском перекрестке в Токио.
«Постапокалиптическое путешествие». Тизер на японском языке
Впервые покинув безопасный бункер, Ёко и Айри отправляются в захватывающее путешествие по безмолвным руинам на внедорожном мотоцикле Yamaha Serow. Ёко мечтает посетить места, где когда-то бывала старшая сестра, исследуя исторические уголки Японии. Первое место в списке — Хаконэ, откуда открывается великолепный вид на величественную Фудзи. По дороге девушки ищут консервы, купаются в онсэне
, ловят рыбу на разрушенном мосту через залив Йокогама и наслаждаются пейзажами. Путешественниц озвучивают Кономи Инагаки
(Мина из сериала «У моей жены нет эмоций
») и Мию Томита
(Сонъи Хан
из «Поднятия уровня в одиночку
»).
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Сакаэ Сайто, работавший также над спин-оффом иясикея
«Супер Каб
», выразил радость по поводу экранизации: «Я никогда не думал, что мою мангу экранизируют, и мне очень интересно, как она будет адаптирована в видеоформате. Каждый раз я удивляюсь профессионализму команды и режиссера. Манга — моя профессия, но в душе я — фанат аниме, мотоциклов и постапокалиптических историй, и с нетерпением жду выхода сериала!
».
В настоящее время манга публикуется в сэйнэн
-журнале Dengeki Maoh
(издательство ASCII Media Works
, Kadokawa), а выход последнего, седьмого тома запланирован на 27 марта.
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