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«Воздух» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»

25 февраля
2025 год

Новости кино >>
25 февраля 2025
Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов премии «Ника» за 2024 год. На главную награду в категории «Лучший игровой фильм» претендуют «Смотри на меня!», «Мастер и Маргарита», «Снег в моем дворе», «Кончится лето» и «Воздух», который лидирует по количеству номинаций — всего фильм представлен в девяти категориях. Полный список претендентов доступен на сайте премии.

«Воздух» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»
фото: Kino-nika.com

За звание лучшего режиссера поборются Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»), Алексей Герман мл. («Воздух») и Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»). В сценарной номинации заявлены Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»), Андрей Кончаловский, Елена Киселева («Смотри на меня!») и Владимир Мункуев («Кончится лето»). За операторскую работу могут наградить Максима Жукова («Мастер и Маргарита»), Наталью Макарову, Юлию Галочкину, Константина Постникова («Воздух») и Алишера Хамидходжаева («Снег в моем дворе»). В категории «Лучшая музыка к фильму» представлены Владимир Давыденко («Смотри на меня!»), Гоги Дзодзуашвили («Снег в моем дворе»), Алексей Рыбников9 секунд»).

Приз за лучшую мужскую роль могут получить Сергей Безруков («Воздух»), Юра Борисов («Кончится лето»), Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»). За лучшую женскую роль могут наградить Юлию Снигирь («Мастер и Маргарита»), Анастасию Талызину («Воздух»), Александру Урсуляк («Смотри на меня!»), Алину ХоджевановуФилателия»). Среди артистов второго плана заявлены Юра Борисов («Сто лет тому вперед»), Роман МадяновЛюбовь Советского Союза»), Александр Петров («Сто лет тому вперед), Евгения ДобровольскаяХуже всех»), Елена Лядова («Воздух») и Евгения Симонова («Смотри на меня!»).

XXXVIII Церемония вручения премии состоится 24 марта.
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обсуждение >>
№ 8
Angelika77   27.02.2025 - 12:47
Чисто для меня, как для зрителя, не важно, кому что дадут и кого номинируют) Это больше дело касается самих создателей фильмов и актёрского состава. А так кроме "Мастера и Маргариты" больше... читать далее>>
№ 7
Igor D.88   26.02.2025 - 11:14
... как тогда собирать кассу и отбивать потраченные средства, в этом всю суть.) читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   26.02.2025 - 08:47
Да здесь не только "Воздух" лидирует, почти все заявленные 5 фильмов в номинациях. Может у кого-то меньше на 1-2. Приз за лучшую мужскую роль отдала бы Безрукову, только не Борисову. читать далее>>
№ 5
Nika.nikitina   25.02.2025 - 22:20
... Конечно, фильм очень хорош, но он не дотягивает до "А зори..." и "Ночных ведьм" тем, что тут значительно слабее прописано прошлое главных героев и слишком много лишних, отвлекающих... читать далее>>
№ 4
Киноман1985   25.02.2025 - 16:26
По Воздуху понятно, военная тематика во главе всего. Тогда отдать Мастеру и Маргарите или драме про братьев. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Ника
персоны
Бакур БакурадзеСергей БезруковЮра БорисовЮлия ГалочкинаАлексей Герман (младший)Владимир ГрамматиковВладимир ДавыденкоЕвгения ДобровольскаяМаксим ЖуковЕлена Киселёва (III)Андрей КончаловскийЕлена ЛядоваРоман МадяновНаталья Макарова (IV)Владимир МункуевАлександр Петров (IV)Константин ПостниковАлексей РыбниковЕвгения СимоноваЮлия СнигирьАнастасия ТалызинаАлександра УрсулякАлишер ХамидходжаевАлина ХоджевановаЕвгений Цыганов
фильмы
9 секундВоздухКончится летоЛюбовь Советского СоюзаМастер и МаргаритаСмотри на меня!Снег в моем двореСто лет тому вперёдФилателияХуже всех

фотографии >>
«Воздух» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника» фотографии
«Воздух» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника» фотографии
«Воздух» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника» фотографии
«Воздух» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника» фотографии
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