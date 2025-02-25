«Воздух» лидирует по количеству номинаций на премию «Ника»

Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов премии «Ника» за 2024 год. На главную награду в категории «Лучший игровой фильм» претендуют «
Смотри на меня!
», «
Мастер и Маргарита
», «
Снег в моем дворе
», «
Кончится лето
» и «
Воздух
», который лидирует по количеству номинаций — всего фильм представлен в девяти категориях. Полный список претендентов доступен на
сайте
премии.
фото: Kino-nika.com
За звание лучшего режиссера поборются
Бакур Бакурадзе
(«Снег в моем дворе»),
Алексей Герман мл.
(«Воздух») и
Владимир Грамматиков
(«Смотри на меня!»). В сценарной номинации заявлены Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»),
Андрей Кончаловский
,
Елена Киселева
(«Смотри на меня!») и
Владимир Мункуев
(«Кончится лето»). За операторскую работу могут наградить
Максима Жукова
(«Мастер и Маргарита»),
Наталью Макарову
,
Юлию Галочкину
,
Константина Постникова
(«Воздух») и
Алишера Хамидходжаева
(«Снег в моем дворе»). В категории «Лучшая музыка к фильму» представлены
Владимир Давыденко
(«Смотри на меня!»), Гоги Дзодзуашвили («Снег в моем дворе»),
Алексей Рыбников
(«
9 секунд
»).
Приз за лучшую мужскую роль могут получить
Сергей Безруков
(«Воздух»),
Юра Борисов
(«Кончится лето»),
Евгений Цыганов
(«Мастер и Маргарита»). За лучшую женскую роль могут наградить
Юлию Снигирь
(«Мастер и Маргарита»),
Анастасию Талызину
(«Воздух»),
Александру Урсуляк
(«Смотри на меня!»),
Алину Ходжеванову
(«
Филателия
»). Среди артистов второго плана заявлены Юра Борисов («
Сто лет тому вперед
»),
Роман Мадянов
(«
Любовь Советского Союза
»),
Александр Петров
(«Сто лет тому вперед),
Евгения Добровольская
(«
Хуже всех
»),
Елена Лядова
(«Воздух») и
Евгения Симонова
(«Смотри на меня!»).
XXXVIII Церемония вручения премии состоится 24 марта.
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