Антон Хабаров вновь превратится в «Казанову» 3 марта

«Я долго ждал начала работы над продолжением сериала, поскольку между первым и вторым сезоном случился большой перерыв. С другой стороны, здорово, что у меня было время подготовиться, поскольку моего героя ждет много новых перевоплощений. Текущий сценарий понравился мне даже больше, чем был у первого сезона, хотя, казалось бы, куда уж лучше. Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие. Главный смысл его жизни – попытаться сделать что-то новое в ней, а насколько ему это удастся — покажет второй сезон проекта», — отмечает Антон Хабаров.
Спустя два года после событий первого сезона обаятельный аферист и обольститель Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) отчаянно стремится к полностью чистой биографии и новому паспорту. Он все еще находится в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у влюбленной в него сожительницы Тихомировой (Анна Банщикова). В один прекрасный день Казанова замечает, что его портрет исчез с доски розыска. Не теряя ни минуты, Игорь Апрельцев собирает вещи и едет в Москву. Тем временем его возлюбленная Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова) готовится навсегда уехать из столицы с сыном Никитой и маленькой Машей, дочкой Апрельцева. Именно в этот момент, когда красавец коллега помогает ей погрузить вещи, ее и видит Казанова. Со стороны они настолько похожи на счастливую семью, что, распрощавшись с мечтой о жизни с Полиной, Игорь Апрельцев также решает начать все заново.
фото: «Амедиа Продакшн»
На дворе лето 1980 года. Страна готовится к самому грандиозному событию десятилетия – Олимпийским играм. Все с нетерпением ждут яркого праздника, новых открытий, неожиданных знакомств, а главное, будущих побед. Для Казановы Олимпиада могла бы стать морем возможностей сорвать большой куш, но он твердо намерен оставить прошлое в прошлом. Вот только по его пятам снова следует капитан Шмаков, готовый буквально на все, лишь бы посадить афериста. Ради новой жизни Казанове придется объехать полстраны – от Целинограда до Паланги, периодически ловко сбегая прямо из-под носа неутомимого Шмакова. Апрельцева ожидают перевоплощения в экстрасенса, космонавта, манекенщика, целителя.
Съемки сериала «Казанова в бегах» производства «Амедиа Продакшн» прошли в Санкт-Петербурге, Выборге, Москве и Абхазии. Команда проекта выбрала локации, максимально отражающие географию экранного героя и стилистику времени. Для создания эффекта ретро-изображения оператор Артур Крейтор задействовал советские объективы, переделанные специально для кинокамеры.
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