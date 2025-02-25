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Антон Хабаров вновь превратится в «Казанову» 3 марта

25 февраля
2025 год

Новости кино >>
25 февраля 2025
Премьера многосерийного фильма «Казанова. В бегах» состоится на Первом 3 марта. Главную роль исполнит Антон Хабаров. В проекте также сыграли Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Светлана Колпакова, Александр Яцко и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Антон Хабаров вновь превратится в «Казанову» 3 марта
фото: «Амедиа Продакшн»

Режиссером-постановщиком второй части стал Сергей Комаров, а автором сценария вновь выступил Дмитрий Новоселов.

«Я долго ждал начала работы над продолжением сериала, поскольку между первым и вторым сезоном случился большой перерыв. С другой стороны, здорово, что у меня было время подготовиться, поскольку моего героя ждет много новых перевоплощений. Текущий сценарий понравился мне даже больше, чем был у первого сезона, хотя, казалось бы, куда уж лучше. Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие. Главный смысл его жизни – попытаться сделать что-то новое в ней, а насколько ему это удастся — покажет второй сезон проекта», — отмечает Антон Хабаров.

Спустя два года после событий первого сезона обаятельный аферист и обольститель Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) отчаянно стремится к полностью чистой биографии и новому паспорту. Он все еще находится в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у влюбленной в него сожительницы Тихомировой (Анна Банщикова). В один прекрасный день Казанова замечает, что его портрет исчез с доски розыска. Не теряя ни минуты, Игорь Апрельцев собирает вещи и едет в Москву. Тем временем его возлюбленная Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова) готовится навсегда уехать из столицы с сыном Никитой и маленькой Машей, дочкой Апрельцева. Именно в этот момент, когда красавец коллега помогает ей погрузить вещи, ее и видит Казанова. Со стороны они настолько похожи на счастливую семью, что, распрощавшись с мечтой о жизни с Полиной, Игорь Апрельцев также решает начать все заново.

Антон Хабаров вновь превратится в «Казанову» 3 марта
фото: «Амедиа Продакшн»

На дворе лето 1980 года. Страна готовится к самому грандиозному событию десятилетия – Олимпийским играм. Все с нетерпением ждут яркого праздника, новых открытий, неожиданных знакомств, а главное, будущих побед. Для Казановы Олимпиада могла бы стать морем возможностей сорвать большой куш, но он твердо намерен оставить прошлое в прошлом. Вот только по его пятам снова следует капитан Шмаков, готовый буквально на все, лишь бы посадить афериста. Ради новой жизни Казанове придется объехать полстраны – от Целинограда до Паланги, периодически ловко сбегая прямо из-под носа неутомимого Шмакова. Апрельцева ожидают перевоплощения в экстрасенса, космонавта, манекенщика, целителя.

Съемки сериала «Казанова в бегах» производства «Амедиа Продакшн» прошли в Санкт-Петербурге, Выборге, Москве и Абхазии. Команда проекта выбрала локации, максимально отражающие географию экранного героя и стилистику времени. Для создания эффекта ретро-изображения оператор Артур Крейтор задействовал советские объективы, переделанные специально для кинокамеры.
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обсуждение >>
№ 14
пани Моника   27.02.2025 - 19:32
... не всегда, "Новые приключения неуловимых" сильнее первого фильма...Будем надеяться на лучшее читать далее>>
№ 13
пани Моника   27.02.2025 - 19:30
... Исколесить пол мира - это если бы действие происходило в середине 90-х хотя бы. В советской действительности нереально...А идея отличная... Казанова еще достаточно молод будет в 90-х , можно 3 сезон... читать далее>>
№ 11
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   27.02.2025 - 00:18
... Я тоже видела, в аэропорту Шереметьево, несколько лет назад. Мне напротив показалось непростым занятием - несколько дублей на виду у толпы зевак нужно было выдавать искреннюю эмоцию. читать далее>>
№ 10
Лиляна Лиляна   26.02.2025 - 23:05
Первый сезон мне понравился, интересно было смотреть, воспринимала как комедию, теперь посмотрим, каким будет второй сезон. читать далее>>
№ 8
ДаринаКароль   26.02.2025 - 21:51
Ой, прям-таки в бега подался Казанова. Посетил Москву, Вологду и Абхазию, не такие уж бега. Вот если бы пришлось исколесить пол мира - то не спорю) читать далее>>
Всего сообщений: 12
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фильмы
КазановаКазанова. В бегах

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Антон Хабаров вновь превратится в «Казанову» 3 марта фотографии
Антон Хабаров вновь превратится в «Казанову» 3 марта фотографии
Антон Хабаров вновь превратится в «Казанову» 3 марта фотографии
Антон Хабаров вновь превратится в «Казанову» 3 марта фотографии
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