Дмитрий Чеботарев вернется в табор 6 марта

Успешная жизнь московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев) переворачивается за один день ― в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана (Елизавета Юрьева). Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну (Полина Гухман), после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.
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