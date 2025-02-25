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Дмитрий Чеботарев вернется в табор 6 марта

25 февраля
2025 год

Новости кино >>
25 февраля 2025
Премьера криминальной драмы «Цыгане. Улица Шекспира» с Дмитрием Чеботаревым в главной роли состоится 6 марта в Okko. Режиссером-постановщиком сериала выступил Данил ЧащинРайцентр»), добавляет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Дмитрий Чеботарев вернется в табор 6 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Успешная жизнь московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев) переворачивается за один день ― в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана (Елизавета Юрьева). Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну (Полина Гухман), после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.

Роли в сериале также исполнили Игорь Золотовицкий, Арсений Семенов, Карина Муса, Нина Муштакова, Игорь Грабузов, Антон Артемьев, Игорь Черневич, Павел Ворожцов, Мила Ершова, Виталий Коваленко и другие. Большая часть съемок сериала «Цыгане. Улица Шекспира» прошла в регионе Кавказские Минеральные Воды. За производство отвечает продюсерская компания «Среда».

«Улица Шекспира»
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обсуждение >>
№ 6
Анна Куркова   26.02.2025 - 15:35
... Про Кармелиту один из авторов Улицы Шекспира сказал уже, что Кармелита была далека от реальности, поэтому сериал уж точно делали не оглядываясь на мыло 2000-ых читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   26.02.2025 - 09:05
... Здесь главное, чтобы сериал не повторил историю Кармелиты. Спорить не буду, он был интересный, но чересчур уж затянутый. читать далее>>
№ 4
shcher (Владивосток)   26.02.2025 - 04:16
Антицыганизм читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   25.02.2025 - 23:54
Как то не особо мне нравится сюжет, ну а там посмотрим, может экранизация будет не плохая. Давно не смотрела цыганских сериалов. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   25.02.2025 - 19:23
Чеботарёв цыган? Ну, может быть, процентов так на 50% по киношному образу. А вот Юрьева, как настоящая цыганка - смуглая кожа, тёмный волос, черты лица. Прям через картинку пробивается "жгучая кровь")) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Антон АртемьевПавел ВорожцовИгорь ГрабузовПолина ГухманМила ЕршоваИгорь ЗолотовицкийВиталий КоваленкоКарина МусаНина МуштаковаАрсений СемёновДанила ЧащинДмитрий ЧеботарёвИгорь ЧерневичЕлизавета Юрьева
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Дмитрий Чеботарев вернется в табор 6 марта фотографии
Дмитрий Чеботарев вернется в табор 6 марта фотографии
Дмитрий Чеботарев вернется в табор 6 марта фотографии
Дмитрий Чеботарев вернется в табор 6 марта фотографии
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