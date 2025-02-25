Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Только вперед — любой ценой»: Владимир Машков и Владислав Миллер в трейлере фильма «В списках не значился»

25 февраля
2025 год

Новости кино >>
25 февраля 2025
В сети появились новые трейлер и постер исторического боевика «В списках не значился» с Владимиром Машковым. Фильм, снятый по одноименному произведению Бориса Васильева, приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Картина выйдет в российский прокат 1 мая.

«В списках не значился»


«История зацепила меня с первых строк. Она написана авторским, неповторимым языком Бориса Васильева, лично прошедшим Великую Отечественную войну. Его драматургия, состоящая из подлинных событий, глубоких и честных эмоций легко переносится на экран, несмотря на, казалось бы, несовременность слова, которым написан первоисточник. Но в этом и уникальность картины, она репетировалась, снималась и готовилась к выходу на экран в формате максимально близким к тексту Бориса Васильева, с уважением к его литературе», — говорит режиссер фильма Сергей Коротаев.

Действие картины разворачивается летом 1941 года. В преддверии трагических событий, 21 июня, лейтенант Николай Плужников прибывает в Брест, полный надежд и планов на будущее. Он направляется к месту своей новой службы – Брестской крепости, не подозревая, что мирная жизнь оборвется через считанные часы. Не успев вступить в должность, Николай становится свидетелем начала войны: ранним утром крепость подвергается внезапному артиллерийскому обстрелу.

В фильме приняли участие молодые актеры Московского театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова под руководством Владимира Машкова, который не только выступил генеральным продюсером картины, но и исполнил одну из ключевых ролей. В ленте также задействованы Владислав Миллер, Алена Морилова, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Никита Уфимцев, Павел Шевандо и многие другие.

«У меня всегда была мечта сделать кино с труппой нашего театра. Я являюсь художественным руководителем уже семь лет и хорошо знаю нашу команду, её возможности. Мы работаем ежедневно и очень плодотворно, ребята не жалеют себя. У нас есть свои методы и знания, как существовать на сцене и насколько правдоподобным нужно быть на экране. В этом и была моя задумка: я понимал, что у артистов нашего театра огромный потенциал, который нужно раскрыть. Мне кажется, что для них это тоже была очень важная, сложная, но необходимая работа», — поделился Владимир Машков.

«Только вперед — любой ценой»: Владимир Машков и Владислав Миллер в трейлере фильма «В списках не значился»
фото: Централ Партнершип

Для большей достоверности перед началом съемок артисты погрузились в атмосферу армейских будней, пройдя курс на базе «Военфильма» под Медынью. Там их экипировали и разместили в полевых условиях, лишив всех современных удобств, чтобы они прочувствовали тяготы военной жизни. Участники подготовки учились тактике, отрабатывали налеты и знакомились с различным оружием, что позволило им максимально вжиться в роли солдат 1941 года. Съемочный процесс был разделен на два этапа: первый проходил в Минске и Бресте, а второй – в кинопарке «Москино», где была возведена Брестская крепость, площадь которой составила 42 тысячи квадратных метров. Этот уникальный строительный проект, реализованный в сжатые сроки, позволил создать реалистичную атмосферу для киноленты.

«Работа над этим фильмом напомнила мне о том, что в жизни важно найти смысл. Сделать что-то значимое, нужное. Прожить жизнь, пусть коротко, но ярко и не стыдно. Оставить след, а не наследить», — рассказала Яна Сексте.

За производство проекта отвечают «Газпром-Медиа Холдинг», телеканал НТВ, Кинокомпании ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московский театр Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы. Дистрибьютором картины выступит «Централ Партнершип».
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Yanina Sokolova   28.02.2025 - 11:50
... Я пожалуй составлю вам компанию)) картошка подождёт, а такие фильмы можно и нужно смотреть, сколько бы их не выпускалось. читать далее>>
№ 7
Angelika77   27.02.2025 - 12:39
... Мне почему то тоже так кажется) Очень радует, что фильм будет снят на основе произведения Васильева. Это величайший сценарист, за которым числится много хороших фильмов, в том числе и знаменитые... читать далее>>
№ 6
Nika.nikitina   27.02.2025 - 12:34
Все фильмы о великой отечественной войне всегда цепляют за душу, но этот наверное будет одним из самых лучших. Очень жду премьеру. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   26.02.2025 - 21:49
Надо было ближе к 9 мая запустить премьеру, а то на 1-2 мая много кто будет на "шашлыках" или на огороде сажать картошку)) читать далее>>
№ 4
nord   26.02.2025 - 18:18
Посмотрим в к/театре. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Борис ВасильевВиталий ЕгоровНаталья КачаловаСергей КоротаевВладимир МашковВладислав МиллерЕвгений МиллерАлёна МориловаЯна СекстеНикита УфимцевПавел Чернышёв (II)Павел Шевандо
фильмы
В списках не значился
театры
Театр Олега Табакова

фотографии >>
«Только вперед — любой ценой»: Владимир Машков и Владислав Миллер в трейлере фильма «В списках не значился» фотографии
«Только вперед — любой ценой»: Владимир Машков и Владислав Миллер в трейлере фильма «В списках не значился» фотографии
«Только вперед — любой ценой»: Владимир Машков и Владислав Миллер в трейлере фильма «В списках не значился» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Панов
4 июня ушёл из жизни артист балета Валерий Панов.
Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.
Валентина Калиновская
1 июня ушла из жизни актриса Валентина Калиновская.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен