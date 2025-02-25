«Только вперед — любой ценой»: Владимир Машков и Владислав Миллер в трейлере фильма «В списках не значился»

«История зацепила меня с первых строк. Она написана авторским, неповторимым языком Бориса Васильева, лично прошедшим Великую Отечественную войну. Его драматургия, состоящая из подлинных событий, глубоких и честных эмоций легко переносится на экран, несмотря на, казалось бы, несовременность слова, которым написан первоисточник. Но в этом и уникальность картины, она репетировалась, снималась и готовилась к выходу на экран в формате максимально близким к тексту Бориса Васильева, с уважением к его литературе», — говорит режиссер фильма Сергей Коротаев.
Действие картины разворачивается летом 1941 года. В преддверии трагических событий, 21 июня, лейтенант Николай Плужников прибывает в Брест, полный надежд и планов на будущее. Он направляется к месту своей новой службы – Брестской крепости, не подозревая, что мирная жизнь оборвется через считанные часы. Не успев вступить в должность, Николай становится свидетелем начала войны: ранним утром крепость подвергается внезапному артиллерийскому обстрелу.
«У меня всегда была мечта сделать кино с труппой нашего театра. Я являюсь художественным руководителем уже семь лет и хорошо знаю нашу команду, её возможности. Мы работаем ежедневно и очень плодотворно, ребята не жалеют себя. У нас есть свои методы и знания, как существовать на сцене и насколько правдоподобным нужно быть на экране. В этом и была моя задумка: я понимал, что у артистов нашего театра огромный потенциал, который нужно раскрыть. Мне кажется, что для них это тоже была очень важная, сложная, но необходимая работа», — поделился Владимир Машков.
фото: Централ Партнершип
Для большей достоверности перед началом съемок артисты погрузились в атмосферу армейских будней, пройдя курс на базе «Военфильма» под Медынью. Там их экипировали и разместили в полевых условиях, лишив всех современных удобств, чтобы они прочувствовали тяготы военной жизни. Участники подготовки учились тактике, отрабатывали налеты и знакомились с различным оружием, что позволило им максимально вжиться в роли солдат 1941 года. Съемочный процесс был разделен на два этапа: первый проходил в Минске и Бресте, а второй – в кинопарке «Москино», где была возведена Брестская крепость, площадь которой составила 42 тысячи квадратных метров. Этот уникальный строительный проект, реализованный в сжатые сроки, позволил создать реалистичную атмосферу для киноленты.
«Работа над этим фильмом напомнила мне о том, что в жизни важно найти смысл. Сделать что-то значимое, нужное. Прожить жизнь, пусть коротко, но ярко и не стыдно. Оставить след, а не наследить», — рассказала Яна Сексте.
За производство проекта отвечают «Газпром-Медиа Холдинг», телеканал НТВ, Кинокомпании ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» и Московский театр Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы. Дистрибьютором картины выступит «Централ Партнершип».
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