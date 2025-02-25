Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская заселятся в легендарную общагу в сериале «Универ. Молодые»

Премьера нового ситкома «Универ. Молодые», который станет свежей перезагрузкой культовой франшизы, состоится 10 марта на ТНТ. Новый сериал отправит зрителей в студенческую жизнь, где проблемы не только в учебе и поисках себя, но и в том, как успеть сделать фото для соцсетей и не отстать от трендов, уточняет пресс-служба телеканала.
«Возвращение в мир "Универа" оказалось абсолютно волшебным, как путешествие в машине времени. На этот раз я погрузился в новый "Универ" не через свой старый образ Кузи, а благодаря новым ребятам. Наши новые лица из поколения Z – очень грамотные, талантливые и готовые менять мир к лучшему. Они принесли в сериал не только свежесть, но и искренность, которая всегда подкупает. Я уверен, что зрители почувствуют магию на экране, потому что атмосфера, которую мы создали, родная и знакомая, но с новым, живым и динамичным духом», — говорит Виталий Гогунский.
С момента выхода оригинального «Универа» в 2008 году эта вселенная расширилась до нескольких проектов, включая «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя» и «СашаТаня». «Универ. Молодые» расскажет о группе студентов, которые заселяются в знаменитое общежитие МВГУ. С самого первого дня их захватывает водоворот вечных студенческих проблем: учеба, отношения и, конечно же, поиск себя. Но на этот раз — в мире социальных сетей, доставок и стендапа. Герои — типичные представители поколения Z. Они приехали из разных уголков России покорять столицу и решают проблемы по-своему: подрабатывают в доставке, устраивают стендап-вечера и, конечно, учат жизни своих старших. В новой общаге их ждет не только студенческий драйв, но и старые знакомые — Зуев, снова ректор МВГУ, и Кисель, который продолжает быть помощником коменданта. Кузя, ставший миллионером, привозит свою младшую сестру поступать в университет и становится спонсором ВУЗа, а Вика Бобр, теперь заместитель декана экономического факультета, помогает новому поколению героев преодолевать все университетские невзгоды.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Для меня "Универ. Молодые" — это не просто продолжение, а совершенно новая история с новыми персонажами. Это как второе дыхание! Конечно, приятно вспоминать, как я смотрела этот сериал в детстве, смеялась над шутками и пела те самые песни. В некоторых сценах, особенно с Виталием Гогунским, я прям чувствую связь с тем временем, когда сама была подростком. Моя героиня — яркая и взбалмошная, но при этом она далеко не глупая. У нее есть четкие цели, и она всегда знает, чего хочет. Хотя иногда ее наивность мешает, по мере развития истории она становится все осознаннее», — отмечает Екатерина Чаннова.
Производством сериала занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.
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