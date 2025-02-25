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Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская заселятся в легендарную общагу в сериале «Универ. Молодые»

25 февраля
2025 год

Новости кино >>
25 февраля 2025
Премьера нового ситкома «Универ. Молодые», который станет свежей перезагрузкой культовой франшизы, состоится 10 марта на ТНТ. Новый сериал отправит зрителей в студенческую жизнь, где проблемы не только в учебе и поисках себя, но и в том, как успеть сделать фото для соцсетей и не отстать от трендов, уточняет пресс-служба телеканала.

Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская заселятся в легендарную общагу в сериале «Универ. Молодые»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Главные роли исполнили Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. Также к своим героям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский, знакомые зрителям по предыдущим частям франшизы.

«Возвращение в мир "Универа" оказалось абсолютно волшебным, как путешествие в машине времени. На этот раз я погрузился в новый "Универ" не через свой старый образ Кузи, а благодаря новым ребятам. Наши новые лица из поколения Z – очень грамотные, талантливые и готовые менять мир к лучшему. Они принесли в сериал не только свежесть, но и искренность, которая всегда подкупает. Я уверен, что зрители почувствуют магию на экране, потому что атмосфера, которую мы создали, родная и знакомая, но с новым, живым и динамичным духом», — говорит Виталий Гогунский.

С момента выхода оригинального «Универа» в 2008 году эта вселенная расширилась до нескольких проектов, включая «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя» и «СашаТаня». «Универ. Молодые» расскажет о группе студентов, которые заселяются в знаменитое общежитие МВГУ. С самого первого дня их захватывает водоворот вечных студенческих проблем: учеба, отношения и, конечно же, поиск себя. Но на этот раз — в мире социальных сетей, доставок и стендапа. Герои — типичные представители поколения Z. Они приехали из разных уголков России покорять столицу и решают проблемы по-своему: подрабатывают в доставке, устраивают стендап-вечера и, конечно, учат жизни своих старших. В новой общаге их ждет не только студенческий драйв, но и старые знакомые — Зуев, снова ректор МВГУ, и Кисель, который продолжает быть помощником коменданта. Кузя, ставший миллионером, привозит свою младшую сестру поступать в университет и становится спонсором ВУЗа, а Вика Бобр, теперь заместитель декана экономического факультета, помогает новому поколению героев преодолевать все университетские невзгоды.

Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская заселятся в легендарную общагу в сериале «Универ. Молодые»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Для меня "Универ. Молодые" — это не просто продолжение, а совершенно новая история с новыми персонажами. Это как второе дыхание! Конечно, приятно вспоминать, как я смотрела этот сериал в детстве, смеялась над шутками и пела те самые песни. В некоторых сценах, особенно с Виталием Гогунским, я прям чувствую связь с тем временем, когда сама была подростком. Моя героиня — яркая и взбалмошная, но при этом она далеко не глупая. У нее есть четкие цели, и она всегда знает, чего хочет. Хотя иногда ее наивность мешает, по мере развития истории она становится все осознаннее», — отмечает Екатерина Чаннова.

Производством сериала занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.
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обсуждение >>
№ 10
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 18:17
... Даже Новые Жуки не стали лучше. В очередной раз убедились факту. Что говорить про Универ снятый в другой эпохе))) читать далее>>
№ 9
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 21:17
... Отож, тем более посмотрела список "молодёжи" - хм, сериалу то и похвастаться некем. читать далее>>
№ 8
РоманШ   28.02.2025 - 10:26
Перезапуски с полностью обновленным составом никогда не были успешными и этот не будет. И "мостик" в виде Гогунского не спасет. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 13:27
... при съемках должны это учитывать. текст сценария в любом случае претерпит изменения. читать далее>>
№ 6
Angelika77   27.02.2025 - 12:42
Новый Универ для Новой молодёжи. Тот уровень, который был раньше, уже устарел, и может нравится только тем, кто смотрел Первые сезоны. Сейчас же молодые люди совершенно по другому и думают, и шутки соответствено... читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская заселятся в легендарную общагу в сериале «Универ. Молодые» фотографии
Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская заселятся в легендарную общагу в сериале «Универ. Молодые» фотографии
Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская заселятся в легендарную общагу в сериале «Универ. Молодые» фотографии
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