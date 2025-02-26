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XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» объявил конкурсную программу

26 февраля
2025 год

Новости кино >>
26 февраля 2025
25 февраля в пресс-центре ТАСС была объявлена программа XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В конкурсную программу смотра включены картины режиссеров из России и тринадцати других стран, от США и Великобритании до Китая и Южной Кореи.

XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» объявил конкурсную программу

По словам вице-президента смотра Марии Зверевой, в этом году «Дух огня» получил значительно больше заявок на участие из-за границы. Показать свой фильм в программе международного конкурса намеревались 84 режиссера из 34 стран мира. В итоге были отобраны работы семи авторов. Среди них драма «Убить монгольскую лошадь» (реж. Сяосюань Цзян), фильм канадского автора Харли Шаманди «Аллен Саншайн», казахстанский фильм Гульшат Смагуловой «Граждане крыши», колумбийский «Семя пустыни» (реж. Себастьян Парра Р). Также в конкурсе российский фильм «Чувства» — дебютная работа выпускницы ВГИКа и МШНК Виктории Мокеровой, индийский «Тигриный пруд» (реж. Натеш Хегде) и фильм-путешествие Али Бехрада «Тегеран, каким вы его еще не видели». Выбирать лучшую ленту будет жюри под председательством южнокорейского продюсера и режиссера Щин Ён-Щика, автора сценария драмеди «В паутине».

Программа российских дебютов в этом году представлена шестью фильмами, которые будет оценивать жюри, в которое вошли Юрий Мороз (председатель), оператор Алишер Хамидходжаев; актриса театра и кино Ксения Кутепова и композитор Иван Синцов. В конкурсе работа Сергея Члиянца «Ветер», «Лина» (режиссер Дарья Маркина), российско-немецкий фильм Кирилла Султанова «Наступит лето», «Огниво против волшебной скважины» Анджея Петраса, «Северная станция» (реж. Сергей Овечко) и «Эффект хамелеона» Александра Харламова. Традиционно на «Духе огня» также будет проведен короткометражный конкурс и обширная деловая программа, посвященная взаимодействию национальных кинематографий стран БРИКС, искусству военно-исторического кино и новым визуальным кодам кинематографа.

XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Смотр, созданный по инициативе режиссера Сергея Соловьева, проводится с 2002 года. В 2022 году президентом фестиваля стал Эмир Кустурица.
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обсуждение >>
№ 5
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 21:15
... Ну мы ж не можем полностью изолироваться и сидеть десятками лет взаперти, снимая и просматривая только свои фильмы. Да, ограничения есть и санкции, но тем не менее работы многих дружественных стран... читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   28.02.2025 - 11:48
Вот и посмотрим кто кого: зарубежные фильмы окажутся лучше или наши? Хотя почитав список номинантов, что-то вообще затрудняюсь ответить на этот вопрос. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 13:21
7 из 84 приличный отбор, остальные на выход. читать далее>>
№ 2
Nika.nikitina   27.02.2025 - 12:40
... Согласна, вообще не понимаю почему участвуют другие страны, лучше бы поддерживали и продвигали картины наших режиссеров. По моему у нас их достаточно. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   26.02.2025 - 21:47
Немного странно, что такой ажиотаж из-за границы. Несмотря на санкции и "не хорошее" отношение большинства стран к нашей, меня удивляет, что участвуют даже США. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Эмир КустурицаКсения КутеповаВиктория МокероваЮрий МорозАнджей ПетрасИван СинцовСергей СоловьёвКирилл СултановАлишер ХамидходжаевСергей Члиянц
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