Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко снялись во втором сезоне «Фишера»

В новом сезоне, основанном на реальных событиях, Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Следователь Боков предстанет перед зрителями совсем другим человеком. «Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале», — поделился Иван Янковский.
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Евгений Боков в новом сезоне избавится от ростовского акцента. Его коронное «шо» будет звучать в редкие моменты — такую кличку он даст своей собаке. «Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент "достали" комментарии по поводу его речи. Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего "шо"», — рассказала генеральный продюсер «Студии 812» Наталья Капустина.
Продолжение триллера снимали в Москве, Московской области и Абхазии, где съемочная группа провела декабрь прошлого года. Место выбрали неслучайно, опустевший курорт — концептуальное решение нового сезона. «Это стало визуальным ключом для нашей истории. Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, все закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна», — отметил генеральный продюсер «Студии 812» Сергей Кальварский.
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«Представьте абсолютно пустой детский лунапарк — вот эти все грибы, зеркала, аттракционы. Там должен звучать радостный смех, а там пустота, мигающие лампочки, темнота и, кроме тебя, — никого. Это вызывает совершенно другие эмоции. Тебе заранее некомфортно и страшно. Этого ощущения нам и хотелось добиться», — дополнила Наталья Капустина.
Во время съемок в Абхазии случился энергетический кризис, но перебои с освещением и отоплением не остановили съемочный процесс. А вот погодные условия в виде снега и дождя сыграли на руку создателям сериала. «Мы очень хотели, чтобы в кадре все время была непогода. И была ровно такая непогода, которую создать просто невозможно, — в итоге получилось то настроение кадра, которое нам было нужно», — поделился Сергей Кальварский.
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