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Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко снялись во втором сезоне «Фишера»

26 февраля
2025 год

Новости кино >>
26 февраля 2025
В Москве завершились съемки второго сезона триллера «Фишер» с Иваном Янковским, Ириной Старшенбаум и Александром Яценко в главных ролях. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.ru, шоураннерами и авторами сценария вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина, а режиссерское кресло занял Александр Цой.

Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко снялись во втором сезоне «Фишера»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru

Роли в пополнившем линейку Wink Originals сериале также исполнили Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин, Алена Долголенко и Василий Копейкин. За производство отвечает кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии».

В новом сезоне, основанном на реальных событиях, Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Следователь Боков предстанет перед зрителями совсем другим человеком. «Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале», — поделился Иван Янковский.

Читать рецензию Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души
Евгений Боков в новом сезоне избавится от ростовского акцента. Его коронное «шо» будет звучать в редкие моменты — такую кличку он даст своей собаке. «Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент "достали" комментарии по поводу его речи. Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего "шо"», — рассказала генеральный продюсер «Студии 812» Наталья Капустина.

Продолжение триллера снимали в Москве, Московской области и Абхазии, где съемочная группа провела декабрь прошлого года. Место выбрали неслучайно, опустевший курорт — концептуальное решение нового сезона. «Это стало визуальным ключом для нашей истории. Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, все закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна», — отметил генеральный продюсер «Студии 812» Сергей Кальварский.

«Фишер. Продолжение». Тизер

«Представьте абсолютно пустой детский лунапарк — вот эти все грибы, зеркала, аттракционы. Там должен звучать радостный смех, а там пустота, мигающие лампочки, темнота и, кроме тебя, — никого. Это вызывает совершенно другие эмоции. Тебе заранее некомфортно и страшно. Этого ощущения нам и хотелось добиться», — дополнила Наталья Капустина.

Во время съемок в Абхазии случился энергетический кризис, но перебои с освещением и отоплением не остановили съемочный процесс. А вот погодные условия в виде снега и дождя сыграли на руку создателям сериала. «Мы очень хотели, чтобы в кадре все время была непогода. И была ровно такая непогода, которую создать просто невозможно, — в итоге получилось то настроение кадра, которое нам было нужно», — поделился Сергей Кальварский.
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обсуждение >>
№ 7
Ai-Zhukov.livejournal   28.02.2025 - 10:26
... Я бы Бортич оставил. А вот герою Яценко не преступников ловить, а картошку в авоське домой жене носить после 8-и часового рабочего дня в каком-нибудь конструкторском бюро. читать далее>>
№ 6
Ai-Zhukov.livejournal   28.02.2025 - 10:23
про 1 сезон. - в сериях 1-2 90 процентов мужских имен был - Андрей (андрейненавистником был автор сценария или подсказка на след маньяка?) - с ГЗ обмишурились: не мог такой лох быть таким хитрым преступником читать далее>>
№ 5
Nika.nikitina   27.02.2025 - 12:44
Сериал мне не понравился абсолютно. Какой ещё 2 сезон может быть. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 12:43
... конечно. атмосферность первого сезона зашкаливала. мрачнее триллера пока не видел, из отечественных сериалов. читать далее>>
№ 3
Владиславс   27.02.2025 - 01:13
А куда дели Бортич? читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко снялись во втором сезоне «Фишера» фотографии
Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко снялись во втором сезоне «Фишера» фотографии
Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко снялись во втором сезоне «Фишера» фотографии
Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко снялись во втором сезоне «Фишера» фотографии
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