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Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком»

26 февраля
2025 год

Новости кино >>
26 февраля 2025
Режиссер Андрей Богатырев приступил к съемкам продолжения истерна «Красный призрак» с Юрой Борисовым, получившего подзаголовок «1812». В фильме сыграют Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый. Сиквел выйдет в широкий прокат в 2025 году, а затем появится на Кинопоиске, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Съемки ленты «Красный призрак 1812», которая станет второй частью трилогии о таинственном партизане-одиночке, стартовали в Подмосковье, на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Ранее картина была известна под рабочим названием «Русские морозы».

Олег Савостюк предстанет в образе юного дворянина Михаила Романовского, которым движет желание отомстить французским фуражирам, сровнявшим с землей его родовое имение. Параллельно ему на выполнение важной миссии отправится французский офицер Александр Ген в исполнении Владислава Тирона. К роли Призрака вернется Алексей Шевченков, а поэта и партизана Дениса Давыдова сыграет Никита Кологривый. Компанию им составят Вольфганг Черни, Пауль Орлянский, Константин Симонов, Вячеслав Шихалеев и Михаил Мелин, сыгравшие в первой части.

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По словам автора идеи и режиссера Андрея Богатырева, «Красный призрак 1812» станет идейным продолжением первого фильма, но это будут две разные истории. «Во втором фильме появляется ярко выраженный герой, мальчик-дворянин Михаил Романовский, которого играет Олег Савостюк. В этом заключается принципиальное отличие от первого фильма — он показывал собирательные образы героев и был довольно нестандартным по структуре. Вторая часть в этом смысле более классическая. Главному герою нужно пройти испытания, чтобы он стал сильнее и что-то понял в жизни. И конечно, действие продолжения разворачивается на фоне других исторических событий. Поэтому фильмы довольно разные, но их объединяет концепция», — рассказал постановщик.

Богатырев написал сценарий вместе с соавторами Марией Нефедовой, Ильей Кожухарем, Людмилой Шаулиной и Тимофеем Софроновым. В творческую группу также вошли создатели первого «Красного призрака»: оператор Никита Рождественский, художник-постановщик Мария Турская, композитор Сергей Соловьев и художник по костюмам Екатерина Арефьева. За производство отвечает киностудия «Хлеб» при поддержке Фонда Кино, а партнером выступает Кинопоиск, который поддержит фильм в прокате.
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обсуждение >>
№ 6
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:27
... Да вот как раз в последнее время очень много фильмов и сериалов снимают на военную тематику. Но тут вы правы, хочется увидеть не просто костюмированную картинку, а пережить эмоции того тяжёлого времени. читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 21:13
Главное, чтобы актёры не переигрывали драму. Кологривого, честно сказать, трудно представляю в такой драматичной и серьёзной роли. читать далее>>
№ 4
Косатка бухты Кино (океан Эн)   27.02.2025 - 22:13
С удовольствием посмотрю такой фильм, в надежде, что это будет не просто костюмированное кино. События 1812 года - это всегда интересно. Хорошо, что возвращаемся к историям из нашей богатой истории, особенно... читать далее>>
№ 3
Nika.nikitina   27.02.2025 - 12:47
«Красный призрак» - военное кино, которое вызывает противоречивые впечатления. Лента посвящена неизвестному солдату. А история о том, как в сорок первом году отряд партизан Веру спасал. Веру спасут, ибо... читать далее>>
№ 2
Angelika77   27.02.2025 - 12:35
... да и слава Богу. Главное, что оставили самого "красного призрака" Шевченкова. Обойдёмся и без Юры. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Красный призракКрасный призрак 1812

фотографии >>
Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком» фотографии
Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком» фотографии
Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком» фотографии
Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком» фотографии
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