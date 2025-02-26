Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком»

Съемки ленты «Красный призрак 1812», которая станет второй частью трилогии о таинственном партизане-одиночке, стартовали в Подмосковье, на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Ранее картина была известна под рабочим названием «Русские морозы».
Олег Савостюк предстанет в образе юного дворянина Михаила Романовского, которым движет желание отомстить французским фуражирам, сровнявшим с землей его родовое имение. Параллельно ему на выполнение важной миссии отправится французский офицер Александр Ген в исполнении Владислава Тирона. К роли Призрака вернется Алексей Шевченков, а поэта и партизана Дениса Давыдова сыграет Никита Кологривый. Компанию им составят Вольфганг Черни, Пауль Орлянский, Константин Симонов, Вячеслав Шихалеев и Михаил Мелин, сыгравшие в первой части.
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По словам автора идеи и режиссера Андрея Богатырева, «Красный призрак 1812» станет идейным продолжением первого фильма, но это будут две разные истории. «Во втором фильме появляется ярко выраженный герой, мальчик-дворянин Михаил Романовский, которого играет Олег Савостюк. В этом заключается принципиальное отличие от первого фильма — он показывал собирательные образы героев и был довольно нестандартным по структуре. Вторая часть в этом смысле более классическая. Главному герою нужно пройти испытания, чтобы он стал сильнее и что-то понял в жизни. И конечно, действие продолжения разворачивается на фоне других исторических событий. Поэтому фильмы довольно разные, но их объединяет концепция», — рассказал постановщик.
Богатырев написал сценарий вместе с соавторами Марией Нефедовой, Ильей Кожухарем, Людмилой Шаулиной и Тимофеем Софроновым. В творческую группу также вошли создатели первого «Красного призрака»: оператор Никита Рождественский, художник-постановщик Мария Турская, композитор Сергей Соловьев и художник по костюмам Екатерина Арефьева. За производство отвечает киностудия «Хлеб» при поддержке Фонда Кино, а партнером выступает Кинопоиск, который поддержит фильм в прокате.
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