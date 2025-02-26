«Золотое дно», «Мастер и Маргарита» и «Трасса» номинированы на XII Премию АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения
объявила
шорт-лист номинантов XII Премии АПКиТ. Согласно результатам первого тура голосования жюри на награды в этом году претендуют 33 фильма и сериала в десяти проектных номинациях, а также более 50 индустриальных специалистов в 15 индивидуальных категориях.
фото: пресс-служба АПКиТ
Лидером по номинациям стала «
Комбинация
» — она претендует на победу в восьми категориях. По шесть упоминаний у сериалов «
Золотое дно
» и «
Плевако
», по пять — у «
Трассы
» и «
Первого номера
». Имена победителей станут известны 13 мая на торжественной церемонии вручения. К подготовке к главному кинособытию года присоединился Okko – он стал индустриальным партнером XII Премии АПКиТ.
В номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)» представлены «
Заговоренный
», «
Изгой. Нечисть
» и «
Самогон
». За звание лучшего телесериала (5-19 серий) поборются «
Комитет
», «
Молодежка. Новая смена
» и «
Наследники. Дар крови
». На статус лучшего многосерийного телефильма (20 и более серий) претендуют «
Кордон
», «
Невский. Близкий враг
», «
Шеф. Мужская работа
» и седьмой сезон «
Скорой помощи
». Лучшим онлайн-сериалом (1-6 серий) могут стать «
Внутри убийцы
», второй сезон «
Обоюдного согласия
» и «
Прелесть
». В категории «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» представлены «Золотое дно», «Первый номер» и «Трасса». На звание лучшего комедийного сериала претендуют «
Инспектор Гаврилов
», «
Макрон
», «
Мамонты
» и «
Новые Жуки
». В номинации «Лучший анимационный сериал» заявлены «
Отель у овечек
», четвертый сезон «
Приключений Пети и Волка
», шестой сезон «
Простоквашино
» и «
Три кота
». В категории «Лучший документальный сериал» представлены «
Вас беспокоят из банка
», «
Земля виноделов
» и «
Тайны Карениной
». На звание лучшего неигрового фильма претендуют «
Александр Третий
», «
Алексей Леонов. По самому краю
» и «
Арбенина
». В категории «Лучший полнометражный фильм» представлены «
Воздух
», «
Мастер и Маргарита
» и «
Сто лет тому вперед
».
фото: «Дайте шоу»
За звание «Лучший актер сериала» посоревнуются
Милош Бикович
(«
Дайте шоу
»),
Алексей Гуськов
(«Золотое дно») и
Юрий Стоянов
(«Мамонты»). В категории «Лучшая актриса сериала» представлены
Виктория Исакова
(«
Дети перемен
»),
Юлия Снигирь
(«Золотое дно») и
Карина Разумовская
(«Трасса»). На награды за роли второго плана претендуют
Роман Мадянов
(«
Алла-такси
»),
Сергей Гилев
(«Дети перемен»),
Игорь Гордин
(«Золотое дно»),
Владимир Канухин
(«Комбинация»),
Виктория Толстоганова
(«Дайте шоу»),
Екатерина Стулова
(«Инспектор Гаврилов») и
Марьяна Спивак
(«Мамонты»).
Оставшиеся номинации распределились следующим образом:
Лучшая режиссерская работа
Никита Власов
(«Комбинация»)
Юрий Быков
(«
Лихие
»)
Клим Козинский
(«Первый номер»)
Душан Глигоров
(«Трасса»)
Лучшая сценарная работа
Сергей Минаев
,
Дмитрий Минаев
(«Золотое дно»)
Сергей Минаев, Дмитрий Минаев («Первый номер»)
Олег Маловичко
(«Трасса»)
Лучшие визуальные эффекты
«
13 клиническая. Начало
»
«Плевако»
«
Последний богатырь. Наследие
»
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
Игорь Вдовин
(«Дети перемен»)
Кирилл Бородулев
,
Виталий Окороков
(«Комбинация»)
Тимур Эзугбая
(«Плевако»)
Лучшая операторская работа
Генрих Медер
(«Первый номер»)
Павел Беклемишев
(«Плевако»)
Батыр Моргачев
(«Трасса»)
Лучшая работа художника-постановщика
Сергей Иванов
(«
ГДР
»)
Григорий Пушкин
(«
Игры
»)
Тимур Шагиахмедов
,
Полина Гаврилова
(«Плевако»)
Лучшая работа художника по костюмам
«ГДР»
«Комбинация»
«Плевако»
Лучшая работа художника по гриму
«Комбинация»
«Плевако»
«Последний богатырь. Наследие»
Лучшая работа звукорежиссера
«Игры»
«Комбинация»
«Первый номер»
Лучшая работа режиссера монтажа
«
Амура
»
«ГДР»
«Дайте шоу»
«Комбинация»
Лучшая работа кастинг-директора
«ГДР»
«Золотое дно»
«Комбинация»
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От «Анны-детективъ 2» до «13 клинической»: все номинанты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за два года
Вместе с шорт-листом пресс-служба премии
представила
специальный проект «Характер-постеры номинаций XII Премии АПКиТ» – визуальные образы каждой категории. Плакаты проектных номинаций содержат в себе элементы из всех претендующих на победу проектов, а постеры индивидуальных наград раскрывают уникальность каждой кинематографической профессии.
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