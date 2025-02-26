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Андрей Смоляков предлагает стажеру Кузьме Сапрыкину нырнуть в реку в первой тизер-сцене «Оперативной памяти»

26 февраля
2025 год

Новости кино >>
26 февраля 2025
Опубликована первая тизер-сцена из детективной драмы Сергея Попова «Оперативная память» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным.

«Оперативная память». Тизер-сцена

По сюжету майора оперативного розыска Багрышева (Смоляков) не радует перспектива уйти в отставку, но первые симптомы Альцгеймера приближают это событие с каждым днем. Спасением для легенды сыска становится молодой стажер Соломатин (Сапрыкин): именно ему следователь передает свой опыт и делает его своей «оперативной памятью», помогающей сохранить знания в угасающем из-за болезни сознании. Вместе майор и его напарник возьмутся за расследование запутанных преступлений.

В представленном ролике можно увидеть Багрышева и Соломатина в деле — опытный майор будет учить ретивого стажера на практике и предложит ему нырнуть в реку в качестве следственного эксперимента.

Андрей Смоляков предлагает стажеру Кузьме Сапрыкину нырнуть в реку в первой тизер-сцене «Оперативной памяти»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В сериале также сыграли Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие актеры. Производством занималась компания «ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви.
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обсуждение >>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 18:09
... разница в 39 существенная. Сапрыкин можно сказать начинает карьеру, в то время второй заканчивает. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:25
... Мне тоже актёр не нравится, хотя у него фильмография впечатляющая, в отличии от начинающего Сапрыкина. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   28.02.2025 - 11:46
... Ну с каким трудом и "сцепя зубы" это будет делать Смоляков, надо только видеть. Мне б тоже было трудно передавать все свои наработки и опыт только что выпустившимуся парнишке, у которого... читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   27.02.2025 - 13:04
Прикольная задумка, и тему болезни Альцгеймера подняли. После того как узнал о диагнозе не нужно опускать руки, можно ещё столько всего успеть сделать, например передать опыт и знания. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 12:42
Смолякова не смотрю, ничего личного, просто не люблю актера)) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Оперативная память

фотографии >>
Андрей Смоляков предлагает стажеру Кузьме Сапрыкину нырнуть в реку в первой тизер-сцене «Оперативной памяти» фотографии
Андрей Смоляков предлагает стажеру Кузьме Сапрыкину нырнуть в реку в первой тизер-сцене «Оперативной памяти» фотографии
Андрей Смоляков предлагает стажеру Кузьме Сапрыкину нырнуть в реку в первой тизер-сцене «Оперативной памяти» фотографии
Андрей Смоляков предлагает стажеру Кузьме Сапрыкину нырнуть в реку в первой тизер-сцене «Оперативной памяти» фотографии
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