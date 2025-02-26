Андрей Смоляков предлагает стажеру Кузьме Сапрыкину нырнуть в реку в первой тизер-сцене «Оперативной памяти»

По сюжету майора оперативного розыска Багрышева (Смоляков) не радует перспектива уйти в отставку, но первые симптомы Альцгеймера приближают это событие с каждым днем. Спасением для легенды сыска становится молодой стажер Соломатин (Сапрыкин): именно ему следователь передает свой опыт и делает его своей «оперативной памятью», помогающей сохранить знания в угасающем из-за болезни сознании. Вместе майор и его напарник возьмутся за расследование запутанных преступлений.
В представленном ролике можно увидеть Багрышева и Соломатина в деле — опытный майор будет учить ретивого стажера на практике и предложит ему нырнуть в реку в качестве следственного эксперимента.
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