Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы»

Для исполнителя главной роли Алексея Онежена «"Айда!" — это история о разрушении изнутри и извне: человека, общества, системы. О хаосе, побеждающем порядок, и жажде наживы, затмевающей честь и любовь. О том, как пороки ведут к катастрофе, а ярость заполняет пустоту, возникшую от предательства. Это история о том, как привычное становится чужим, а безысходность толкает к злу. Мы рассказываем о времени, когда закладывалась бомба, взорвавшаяся в 90-е, об обществе, где одни стремились к процветанию, а другие — к разрушению. Но мир не делится на черное и белое — у каждого героя была своя правда, и все они не до конца понимали, к чему приведут их поступки».
Главный герой — подросток из привилегированной семьи по имени Гриша (Онежен) — после переезда из Волгограда в Казань оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден учиться его жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Воробьев) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов (Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которыми стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.
фото: START / НТВ
«Для меня — это история об уходящей натуре советского человека, о его вере в будущее и разочаровании в настоящем, поиске нового пути и неизбежном превращении в "нового русского", об эйфории на фоне ржавых конструкций советского застоя. Для себя я выделяю основную мысль: если кажется, что все вокруг рассыпается и становится уже совсем не тем, чем было, — значит, так оно и есть, и перемены неизбежны. В центре истории — представители двух противоположных полюсов системы. Оба сомневаются в своем пути, идут навстречу друг другу, оставаясь одновременно и друзьями, и врагами», — рассказал Даниил Воробьев.
Сериал глубоко анализирует истоки и причины возникновения молодежных ОПГ в конце 70-х и их нового формата — «братвы». Авторы поднимают вопрос о том, как идеологический разрыв и отсутствие диалога между ослабевающей советской властью и обществом — молодежью, в первую очередь — привели к формированию этого явления. По словам Олега Асадулина, «история, рассказанная в сериале "Айда!", — уникальна, она про особенную ситуацию в особом отрезке времени и истории, которая сделает наш проект еще более современным и зрительским. Это про всплеск насилия во внешне довольно благополучном обществе. Парадоксально на первый взгляд, но это так».
фото: START / НТВ
«Мы видим, что эта тема волнует людей. Именно сейчас прошло достаточно времени, чтобы общество могло осмыслить, обсудить позднюю советскую и новейшую историю. Возвращаясь к тому, через что страна прошла в конце 70-х, 80-е и 90-е, нам проще оценить собственный путь за последние 30 лет. Для нас эта история также показывает, как важно государству, учителям, родителям разговаривать с молодежью, и делать это вовремя: понимать, чем живут дети, подростки и молодые люди, что их волнует, о чем с ними нужно сейчас поговорить, в том числе на киноязыке. Если этому диалогу уделяется достаточно внимания, то и молодежь живет совершенно другой жизнью, что хорошо показывают последние десять лет, когда появились работающие социальные лифты и инициативы для молодых», — говорит генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Авторы сериала обратились к подлинной истории. В это трудно поверить, но идеологом «криминального казанского движа» в то время был не какой-нибудь матерый вор в законе, а местный врач-психиатр Михаил Захаревич. Сериал рассказывает о трагической судьбе казанских подростков, оказавшихся под властью этого талантливого манипулятора, сумевшего направить энергию молодежи в губительное для нее самой русло. Подростки поздно замечают, что ими манипулируют. Под руководством Захаревича они проживают бессмысленную, но яркую и зачастую короткую жизнь. И каждого из них ждет своя расплата за личные ошибки и преступления. Главным консультантом драмы выступил генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу «Тяп-Ляп» в 1978–1980-х годах. «Айда!» впервые раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике.
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