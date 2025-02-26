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Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы»

26 февраля
2025 год

Новости кино >>
26 февраля 2025
Режиссер Олег Асадулин приступил к съемкам восьмисерийной криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым, Даниилом Воробьевым, Алексеем Онеженом, Никитой Кологривым, Екатериной Климовой, Павлом Ворожцовым, Олегом Каменщиковым и Амаду Мамадаковым. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр START, телеканал НТВ, кинокомпании «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» при поддержке Института развития интернета и Республики Татарстан, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы»
фото: START / НТВ

Для исполнителя главной роли Алексея Онежена «"Айда!" — это история о разрушении изнутри и извне: человека, общества, системы. О хаосе, побеждающем порядок, и жажде наживы, затмевающей честь и любовь. О том, как пороки ведут к катастрофе, а ярость заполняет пустоту, возникшую от предательства. Это история о том, как привычное становится чужим, а безысходность толкает к злу. Мы рассказываем о времени, когда закладывалась бомба, взорвавшаяся в 90-е, об обществе, где одни стремились к процветанию, а другие — к разрушению. Но мир не делится на черное и белое — у каждого героя была своя правда, и все они не до конца понимали, к чему приведут их поступки».

Главный герой — подросток из привилегированной семьи по имени Гриша (Онежен) — после переезда из Волгограда в Казань оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден учиться его жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Воробьев) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов (Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которыми стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.

Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы»
фото: START / НТВ

«Для меня — это история об уходящей натуре советского человека, о его вере в будущее и разочаровании в настоящем, поиске нового пути и неизбежном превращении в "нового русского", об эйфории на фоне ржавых конструкций советского застоя. Для себя я выделяю основную мысль: если кажется, что все вокруг рассыпается и становится уже совсем не тем, чем было, — значит, так оно и есть, и перемены неизбежны. В центре истории — представители двух противоположных полюсов системы. Оба сомневаются в своем пути, идут навстречу друг другу, оставаясь одновременно и друзьями, и врагами», — рассказал Даниил Воробьев.

Сериал глубоко анализирует истоки и причины возникновения молодежных ОПГ в конце 70-х и их нового формата — «братвы». Авторы поднимают вопрос о том, как идеологический разрыв и отсутствие диалога между ослабевающей советской властью и обществом — молодежью, в первую очередь — привели к формированию этого явления. По словам Олега Асадулина, «история, рассказанная в сериале "Айда!", — уникальна, она про особенную ситуацию в особом отрезке времени и истории, которая сделает наш проект еще более современным и зрительским. Это про всплеск насилия во внешне довольно благополучном обществе. Парадоксально на первый взгляд, но это так».

Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы»
фото: START / НТВ

«Мы видим, что эта тема волнует людей. Именно сейчас прошло достаточно времени, чтобы общество могло осмыслить, обсудить позднюю советскую и новейшую историю. Возвращаясь к тому, через что страна прошла в конце 70-х, 80-е и 90-е, нам проще оценить собственный путь за последние 30 лет. Для нас эта история также показывает, как важно государству, учителям, родителям разговаривать с молодежью, и делать это вовремя: понимать, чем живут дети, подростки и молодые люди, что их волнует, о чем с ними нужно сейчас поговорить, в том числе на киноязыке. Если этому диалогу уделяется достаточно внимания, то и молодежь живет совершенно другой жизнью, что хорошо показывают последние десять лет, когда появились работающие социальные лифты и инициативы для молодых», — говорит генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Авторы сериала обратились к подлинной истории. В это трудно поверить, но идеологом «криминального казанского движа» в то время был не какой-нибудь матерый вор в законе, а местный врач-психиатр Михаил Захаревич. Сериал рассказывает о трагической судьбе казанских подростков, оказавшихся под властью этого талантливого манипулятора, сумевшего направить энергию молодежи в губительное для нее самой русло. Подростки поздно замечают, что ими манипулируют. Под руководством Захаревича они проживают бессмысленную, но яркую и зачастую короткую жизнь. И каждого из них ждет своя расплата за личные ошибки и преступления. Главным консультантом драмы выступил генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу «Тяп-Ляп» в 1978–1980-х годах. «Айда!» впервые раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике.
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обсуждение >>
№ 9
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:23
... Не "фильм", а сериал. А вот что сюжет не зацепил, то наверно соглашусь с вами. Даже известные актёры не заставят меня его посмотреть. читать далее>>
№ 8
Yanina Sokolova   28.02.2025 - 11:43
... Ну всё-таки это не документалка, а криминальна драма (мини-сериал), так что... Что уж спорить, историю ВЫ точно лучше знаете. читать далее>>
№ 7
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   28.02.2025 - 09:19
... С таким подходом и Отечественная война 1812 года и восстание декабристов — почти одно и то же. Я все же отделяю Перестройку от рыночных реформ/шоковой терапии, как и СССР от РФ. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   27.02.2025 - 17:55
... ну да.. бандиты всегда актуальны, тяжело поспорить. читать далее>>
№ 5
Nika.nikitina   27.02.2025 - 13:08
Что то совсем не зацепил сюжет, да и тема самого фильма совсем не мой формат. Ожидаю премьеры намного круче, чем этот. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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фотографии >>
Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы» фотографии
Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы» фотографии
Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы» фотографии
Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы» фотографии
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