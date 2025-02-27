28-й фильм о сыщике-старшекласснике «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» обзавелся трейлером

28-й полнометражный фильм франшизы
«Детектив Конан
», анонсированный
в прошлом декабре, готовится к японской премьере 18 апреля. Захватывающая история, где переплетены события прошлого и настоящего, выйдет с подзаголовком «Воспоминания одноглазого
». Студия TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Девушка на час
») показала трейлер и постер
с ключевыми персонажами на фоне снежных вершин.
«Детектив Конан: Воспоминания одноглазого». Трейлер №2 на японском языке
Преследуя подозреваемого в горах Нагано, детектив Канскэ Ямато едва не лишается левого глаза, а эхо оружейного выстрела вызывает сход лавины. Спустя десять месяцев после инцидента происходит нападение на сотрудника исследовательского учреждения, что приводит к новому расследованию, в котором участвуют чудом выживший Ямато с напарницей Юи Уэхарой. Во время допроса свидетелей активируется огромная параболическая антенна, а поврежденный глаз сыщика начинает невыносимо болеть, вызывая воспоминания о загадках и обещаниях, связанных со снежным обвалом.
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«Женщина по имени Фудзико Минэ» — приключенческое аниме той же студии
Режиссером проекта выступает Кацуя Сигэхара
(«Моб Психо 100
»), за сценарий отвечает Такэхару Сакурай
(«Детектив Конан: Железная подводная лодка
»), а за музыкальное сопровождение — Юго Канно
(«Психопаспорт
»).
В ролях:
Конан Эдогава — Минами Такаяма
(Хао Асакура
из «Шаман Кинг: Цветы
»).
Канскэ Ямато — Юдзи Такада
(Тодо из сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш
»).
Юи Уэхара — Ами Косимидзу
(Пайрин
из «Монолога фармацевта
»).
Когоро Мори — Рикия Кояма
(Геркулес
из «Плутона
»).
Манга Госё Аоямы
(«Яйба
») публикуется с 1994 года в журнале Weekly Shonen Sunday
(издательство Shogakukan
). На данный момент серия насчитывает 106 танкабонов, а выход следующего тоже запланирован на 18 апреля. Премьера сериала состоялась в 1996-м, а год спустя до проката добралось первое полнометражное аниме. В рамках специальной акции, приуроченной к релизу новинки, с 22 марта на Netflix
зрители смогут увидеть пять предыдущих фильмов о следователе-старшекласснике.
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