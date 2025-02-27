Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

28-й фильм о сыщике-старшекласснике «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» обзавелся трейлером

27 февраля
2025 год

Новости кино >>
27 февраля 2025
28-й полнометражный фильм франшизы «Детектив Конан», анонсированный в прошлом декабре, готовится к японской премьере 18 апреля. Захватывающая история, где переплетены события прошлого и настоящего, выйдет с подзаголовком «Воспоминания одноглазого». Студия TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Девушка на час») показала трейлер и постер с ключевыми персонажами на фоне снежных вершин.

«Детектив Конан: Воспоминания одноглазого». Трейлер №2 на японском языке

Преследуя подозреваемого в горах Нагано, детектив Канскэ Ямато едва не лишается левого глаза, а эхо оружейного выстрела вызывает сход лавины. Спустя десять месяцев после инцидента происходит нападение на сотрудника исследовательского учреждения, что приводит к новому расследованию, в котором участвуют чудом выживший Ямато с напарницей Юи Уэхарой. Во время допроса свидетелей активируется огромная параболическая антенна, а поврежденный глаз сыщика начинает невыносимо болеть, вызывая воспоминания о загадках и обещаниях, связанных со снежным обвалом.

Читать «Женщина по имени Фудзико Минэ» — приключенческое аниме той же студии
Режиссером проекта выступает Кацуя СигэхараМоб Психо 100»), за сценарий отвечает Такэхару СакурайДетектив Конан: Железная подводная лодка»), а за музыкальное сопровождение — Юго КанноПсихопаспорт»).

В ролях:

Конан Эдогава — Минами Такаяма (Хао Асакура из «Шаман Кинг: Цветы»).
Канскэ Ямато — Юдзи Такада (Тодо из сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш»).
Юи Уэхара — Ами Косимидзу (Пайрин из «Монолога фармацевта»).
Когоро Мори — Рикия Кояма (Геркулес из «Плутона»).

28-й фильм о сыщике-старшекласснике «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» обзавелся трейлером

Манга Госё АоямыЯйба») публикуется с 1994 года в журнале Weekly Shonen Sunday (издательство Shogakukan). На данный момент серия насчитывает 106 танкабонов, а выход следующего тоже запланирован на 18 апреля. Премьера сериала состоялась в 1996-м, а год спустя до проката добралось первое полнометражное аниме. В рамках специальной акции, приуроченной к релизу новинки, с 22 марта на Netflix зрители смогут увидеть пять предыдущих фильмов о следователе-старшекласснике.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или классных образчиках «жанра» сёнэн.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:19
... Тоже странно, так как по сюжету этот самый глаз якобы прокладывает дорожку к прошлому, открывает воспоминания. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   28.02.2025 - 11:38
... Мне тоже это интересно, сколько не пыталась найти его - увы, не нашла. Тогда описание получается не верное к аниме. читать далее>>
№ 3
Nika.nikitina   27.02.2025 - 13:19
Детектив Конан - сюжет запутанный, я бы даже сказала безумный. Всё больше и без того не сильно повседневная, история вплетается в нечто волшебное и сюрреалистичное. Это создает особую атмосферу и делает... читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   27.02.2025 - 12:25
Тогда почему одноглазого, если чудом не лишается. На картинке виден шрам X, глаза нет. читать далее>>
№ 1
Angelika77   27.02.2025 - 12:18
Посмотрела я трейлер про одноглазого и, сказать нечего. Не впечатлил. 28 фильм франшизы, а я так и не смогла полюбить японское кино. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться
Надзирать ИИ наказывать: «Психопаспорт» — культовый киберпанк о безопасности и (не)свободе
Мирный атом: «Плутон» — философский сай-фай от автора «Монстра»
Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100»
Кто хочет стать миллионером? «Доктор Стоун: Рюсуй» рассказывает о капитализме в каменном веке
Поиск по меткам
NetflixTMS EntertainmentАнимацияанимесёнэнТрейлерЭкранизация
фильмы
Девушка на часДетектив КонанДетектив Конан 26: Железная подводная лодкаДетектив Конан: Воспоминания одноглазогоДоктор СтоунКод Гиас: Восставший ЛелушМоб Психо 100Монолог фармацевтаПлутонПсихопаспортШаман Кинг: ЦветыЯйба, самурай-легенда

фотографии >>
28-й фильм о сыщике-старшекласснике «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» обзавелся трейлером фотографии
28-й фильм о сыщике-старшекласснике «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» обзавелся трейлером фотографии
28-й фильм о сыщике-старшекласснике «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» обзавелся трейлером фотографии
28-й фильм о сыщике-старшекласснике «Детектив Конан: Воспоминания одноглазого» обзавелся трейлером фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram