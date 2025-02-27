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С бомбой наперегонки: Дейзи Ридли в эксклюзивном отрывке из фильма «Клинер»

27 февраля
2025 год

Новости кино >>
27 февраля 2025
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент экшн-триллера «Клинер» режиссёра Мартина КэмпбеллаФлешбэк»). В нём главная героиня пытается сбежать от взрывного устройства.

«Клинер». Отрывок

По сюжету группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в лондонском небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец, а ныне — простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.

С бомбой наперегонки: Дейзи Ридли в эксклюзивном отрывке из фильма «Клинер»

Главные роли в картине исполнили Дейзи Ридли, Клайв Оуэн, Тэз Скайлар, Рэй Фирон, Ричард Хоуп, Ли Бордмэн, Стелла Стокер, Аки Котабе и другие.

В российский прокат «Клинер» выходит 27 февраля.
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обсуждение >>
№ 8
Киноман1985   4.03.2025 - 16:46
... Если честно, немного достало видеть, как тонкая, как лист девушка корчит из себя чудо-женщину. Живучее дело, другое дело когда в прошлом в таких фильмах снимались здоровые мужики. читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:20
... Наверное это она "довисела" до темноты, как мне кажется. Ну тоже странно, находится в таком подвешенном состоянии столько времени - обычной мойщице окон вряд ли под силу. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 21:05
... да, перешла в спецназ, с детства любила сидеть на подоконнике чего и выбрала такую профессию. Если её конечно можно так назвать. Но вот как из такой может выйти "спецназовец"? читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   27.02.2025 - 17:53
Горячая вечеринка на крыше высотки. Случайно-неслучайно собираются все кто нужен. читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   27.02.2025 - 13:16
"в прошлом спецназовец, а ныне — простая мойщица окон" - это смешно, может хотя бы наоборот бывшая мойщица окон перешла в спецназ? читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Клинер

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С бомбой наперегонки: Дейзи Ридли в эксклюзивном отрывке из фильма «Клинер» фотографии
С бомбой наперегонки: Дейзи Ридли в эксклюзивном отрывке из фильма «Клинер» фотографии
С бомбой наперегонки: Дейзи Ридли в эксклюзивном отрывке из фильма «Клинер» фотографии
С бомбой наперегонки: Дейзи Ридли в эксклюзивном отрывке из фильма «Клинер» фотографии
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