С бомбой наперегонки: Дейзи Ридли в эксклюзивном отрывке из фильма «Клинер»

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представляет эксклюзивный фрагмент экшн-триллера «Клинер
» режиссёра Мартина Кэмпбелла
(«Флешбэк
»). В нём главная героиня пытается сбежать от взрывного устройства.
«Клинер». Отрывок
По сюжету группа экоактивистов-радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в лондонском небоскребе, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в рядах банды находится настоящий безумец: в его планах — уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка, оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба — в прошлом спецназовец, а ныне — простая мойщица окон — может спасти людей от гибели.
Главные роли в картине исполнили Дейзи Ридли
, Клайв Оуэн
, Тэз Скайлар
, Рэй Фирон
, Ричард Хоуп
, Ли Бордмэн
, Стелла Стокер
, Аки Котабе
и другие.
В российский прокат «Клинер
» выходит 27 февраля.
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