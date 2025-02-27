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Не стало звезды «Французского связного» Джина Хэкмена

27 февраля
2025 год

Новости кино >>
27 февраля 2025
В возрасте 95 лет не стало легенды Голливуда Джина Хэкмена. Печальную новость сообщает Variety.

Не стало звезды «Французского связного» Джина Хэкмена
фото: kvnutalk.com

Выдающийся американский актер и его супруга — 63-летняя пианистка Бетси Аракава — были найдены мертвыми вместе с собакой в своем доме в Санта-Фе. Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.

Юджин Олден Хэкмен родился 30 января 1930 года в калифорнийском Сан Бернардино. Рос в провинциальном городишке Данвилл в штате Иллинойс. Его отец работал в типографии газеты. В 16 лет бросил школу и записался в военно-морской флот США. В 1952-м ушел в запас, получив право бесплатно учиться и окончить любой американский университет. Сначала Хэкмен поступил в Университет Иллинойса на отделение журналистики. Готовился к работе на ТВ. Через полгода все бросил и автостопом отправился в Нью-Йорк, где записался в Школу радиотехники. Диплом дал ему возможность получить работу на радио во Флориде, но вскоре и это ему разонравилось. Некоторое время Хэкмен учился в Нью-Йорке рекламному бизнесу, но в конце концов махнул в Калифорнию и вступил в актерскую труппу Pasadena Playhouse, где познакомился с Дастином Хоффманом. Вдвоем они разработали план покорения шоу-бизнеса и отправились на Бродвей. Первые успехи Хэкмена в шоу-бизнесе датируются 1964 годом. Он сыграл в бродвейском хите «В любое воскресенье» и снялся в небольшой, но запоминающейся роли в фильме «Лилит».

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На счету двукратного лауреата премии «Оскар» более 100 ролей в кино и на телевидении. Самые известные фильмы с его участием — «Французский связной», «Пугало», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «Супермен», «В тылу врага», «Семейка Тененбаум», «Бонни и Клайд», «Разговор», «Красные», «Сердцеедки», «Мексиканец», «Фирма», «Быстрый и мертвый» и «Достать коротышку». Не снимался с 2004 года. Лауреат 34 престижных наград, включая четыре «Золотых глобуса», приз Берлинале и две премии BAFTA.
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№ 10
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:49
Хэкмен хоть жизнь пожил, а его супруге было всего 63, ещё 20 лет прожила бы точно... читать далее>>
№ 9
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 15:17
Прожил огромную жизнь, двоих человек. Оставил после себя огромный вслед в мировом кинематографе. читать далее>>
№ 8
Акопов (Санкт-Петербург)   1.03.2025 - 08:14
Согласен с Юлией ! Несломленный Рой Такер с " Принципа Домино" в памяти до сих пор. " Французский связной".. В "Узкой грани" очень хорош еще..Но хоть пожил прилично. Это... читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   28.02.2025 - 11:36
Аж не верится, столько запоминающихся ролей подарил миру кино и так трагично ушёл из жизни(( Его Роя Такера с "Принципов Домино" не забуду никогда. читать далее>>
№ 6
Angelika77   27.02.2025 - 21:41
... Я тоже почему-то подумала, за удушение газом, так как и собачка "отошла в мир иной". Размеры трагедии трудно представить, выглядит страшно. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Багровый приливБонни и КлайдБыстрый и мёртвыйВ тылу врагаДостать коротышкуКрасныеМексиканецМиссисипи в огнеМост слишком далекоНепрощённыйПугалоРазговорСемейка ТененбаумСердцеедкиСуперменФирмаФранцузский связнойФранцузский связной 2

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