Не стало звезды «Французского связного» Джина Хэкмена

В возрасте 95 лет не стало легенды Голливуда Джина Хэкмена
. Печальную новость сообщает Variety
.
Выдающийся американский актер и его супруга — 63-летняя пианистка Бетси Аракава — были найдены мертвыми вместе с собакой в своем доме в Санта-Фе. Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.
Юджин Олден Хэкмен
родился 30 января 1930 года в калифорнийском Сан Бернардино. Рос в провинциальном городишке Данвилл в штате Иллинойс. Его отец работал в типографии газеты. В 16 лет бросил школу и записался в военно-морской флот США. В 1952-м ушел в запас, получив право бесплатно учиться и окончить любой американский университет. Сначала Хэкмен поступил в Университет Иллинойса на отделение журналистики. Готовился к работе на ТВ. Через полгода все бросил и автостопом отправился в Нью-Йорк, где записался в Школу радиотехники. Диплом дал ему возможность получить работу на радио во Флориде, но вскоре и это ему разонравилось. Некоторое время Хэкмен учился в Нью-Йорке рекламному бизнесу, но в конце концов махнул в Калифорнию и вступил в актерскую труппу Pasadena Playhouse, где познакомился с Дастином Хоффманом
. Вдвоем они разработали план покорения шоу-бизнеса и отправились на Бродвей. Первые успехи Хэкмена в шоу-бизнесе датируются 1964 годом. Он сыграл в бродвейском хите «В любое воскресенье» и снялся в небольшой, но запоминающейся роли в фильме «Лилит».
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На счету двукратного лауреата премии «Оскар» более 100 ролей в кино и на телевидении. Самые известные фильмы с его участием — «Французский связной
», «Пугало
», «Мост слишком далеко
», «Миссисипи в огне
», «Непрощенный
», «Багровый прилив
», «Супермен
», «В тылу врага
», «Семейка Тененбаум
», «Бонни и Клайд
», «Разговор
», «Красные
», «Сердцеедки
», «Мексиканец
», «Фирма
», «Быстрый и мертвый
» и «Достать коротышку
». Не снимался с 2004 года. Лауреат 34 престижных наград, включая четыре «Золотых глобуса», приз Берлинале и две премии BAFTA.
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