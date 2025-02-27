У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM

Холдинг «МТС Медиа» запустил собственную студию производства фильмов и сериалов KIONFILM. В приоритете — создание проектов для онлайн-кинотеатра KION, других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката, уточняет пресс-служба компании «МТС».
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам генерального директора холдинга «МТС Медиа» Софьи Митрофановой, «портфель брендов холдинга пополняется новым мощным компонентом — своей студией, чье появление стало логичным шагом развития для онлайн-кинотеатра KION. Самый молодой из стримингов России быстро набрал производственные мощности и представил зрителям линейку оригинальных проектов с собственным характером и со своей системой ценностей. Теперь мы выводим производство в отдельный бизнес и масштабируем его, чтобы стать поставщиками качественного контента для всей российской киноиндустрии».
Генеральным директором KIONFILM станет Максим Филатов, а генеральным продюсером – Илья Бурец. «Студия KIONFILM — это новый игрок на рынке кинопроизводства, который станет самостоятельной единицей в контентном бизнесе холдинга "МТС Медиа" и будет ориентирован на широкого зрителя. Мы в KION проводим большую работу по изучению нашей аудитории, внимательно анализируем ее запросы и учитываем фидбэк. При этом нам важен каждый зритель: мы целимся и в кинопрокат, охватывающий самый большой срез народной аудитории, так и в производство потенциальных хитов онлайн-платформ, в работе с авторами которых мы видим большое будущее», – прокомментировал Максим Филатов.
фото: Максим Филатов
Команда студии формируется из продюсеров KION. Креативными продюсерами выступят Яна Лебедева, Никита Герфанов, Олег Мастич и Юлия Щетинина. Директором по производству назначена Ирина Щербович-Вечер, которая ранее работала в производственном департаменте онлайн-кинотеатра KION. Под ее руководством формируется производственная команда. «В работе над оригинальными проектами онлайн-кинотеатра KION сложилась крепкая команда, которая состоит как из опытных продюсеров, работавших в других продакшенах и стримингах, так и из талантов, выросших внутри производственного департамента KION. Поэтому у новой студии KIONFILM уже сформирован штат высокопрофессиональных сотрудников, которые не просто заряжены на потоковый выпуск контента, но и знают, что зрители любят проекты KION за особенный набор качеств. Мы обещаем сохранить эту преемственность и внимательное отношение к ценностям и потребностям наших зрителей», – рассказал Илья Бурец.
Производственный потенциал новой студии — более 30 названий в год, значительная часть из которых будет сниматься эксклюзивно для онлайн-кинотеатра KION. Это полнометражные художественные и документальные фильмы, сериалы в разных жанрах и проекты non-scripted. В настоящий момент разрабатываются десятки проектов, среди которых сериал «Капиталисты» о ключевых эпохах российской экономики со «Студией «ВАМ»», масштабная «Капитанская дочка» совместно со Star Media, «Остров Доуэля» по сценарию Андрея Золотарева совместно с COSMOS Studio и сериал Сергея Филатова «Отпечатки» по сценарию Никиты Кукарцева с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.
KIONFILM заключила эксклюзивные контракты сразу с несколькими творческими командами, шоураннерами, режиссерами и сценаристами, что подразумевает участие в создании проектов студии — как сериалов, так и полнометражных фильмов. Это кинокомпания Kulik Production в лице Евгения Кулика, Александры Лупашко, Сергея Наумова и Александра Наумова, кинокомпания Lucky Films и шоураннеры Иван Рымарев и Георгий Гигашвили, режиссеры Сергей Филатов, Андрей Джунковский, Илья Овсенев и сценаристы Юлия Савенкова и Никита Кукарцев. Студия станет частью холдинга «МТС Медиа» и будет центром контентной экспертизы «МТС Медиа» – знания о новых проектах, произведенных в рамках студии, будут развиваться с помощью поддержки других сервисов холдинга.
«Проекты онлайн-кинотеатра KION имеют собственную узнаваемую ДНК — набор качеств, который выделяет их на фоне контента других стримингов и телеканалов. Приступая к работе в рамках студии KIONFILM, мы намерены сохранить ядро этой ДНК, рассказывая людям честные и глубокие истории о проблемах ближнего круга. Для нас всегда было и остается важным работать как с популярными и давно любимыми зрителями авторами, так и давать голос молодым кинематографистам, которые и есть будущее нашей индустрии. Продюсеры, которые работают в KION, обладают уверенной экспертизой в этом вопросе и будут применять ее в рамках работы студии», — говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов.
обсуждение >>