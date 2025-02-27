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У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM

27 февраля
2025 год

Новости кино >>
27 февраля 2025
Холдинг «МТС Медиа» запустил собственную студию производства фильмов и сериалов KIONFILM. В приоритете — создание проектов для онлайн-кинотеатра KION, других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката, уточняет пресс-служба компании «МТС».

У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам генерального директора холдинга «МТС Медиа» Софьи Митрофановой, «портфель брендов холдинга пополняется новым мощным компонентом — своей студией, чье появление стало логичным шагом развития для онлайн-кинотеатра KION. Самый молодой из стримингов России быстро набрал производственные мощности и представил зрителям линейку оригинальных проектов с собственным характером и со своей системой ценностей. Теперь мы выводим производство в отдельный бизнес и масштабируем его, чтобы стать поставщиками качественного контента для всей российской киноиндустрии».

Генеральным директором KIONFILM станет Максим Филатов, а генеральным продюсером – Илья Бурец. «Студия KIONFILM — это новый игрок на рынке кинопроизводства, который станет самостоятельной единицей в контентном бизнесе холдинга "МТС Медиа" и будет ориентирован на широкого зрителя. Мы в KION проводим большую работу по изучению нашей аудитории, внимательно анализируем ее запросы и учитываем фидбэк. При этом нам важен каждый зритель: мы целимся и в кинопрокат, охватывающий самый большой срез народной аудитории, так и в производство потенциальных хитов онлайн-платформ, в работе с авторами которых мы видим большое будущее», – прокомментировал Максим Филатов.

У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM
фото: Максим Филатов

Команда студии формируется из продюсеров KION. Креативными продюсерами выступят Яна Лебедева, Никита Герфанов, Олег Мастич и Юлия Щетинина. Директором по производству назначена Ирина Щербович-Вечер, которая ранее работала в производственном департаменте онлайн-кинотеатра KION. Под ее руководством формируется производственная команда. «В работе над оригинальными проектами онлайн-кинотеатра KION сложилась крепкая команда, которая состоит как из опытных продюсеров, работавших в других продакшенах и стримингах, так и из талантов, выросших внутри производственного департамента KION. Поэтому у новой студии KIONFILM уже сформирован штат высокопрофессиональных сотрудников, которые не просто заряжены на потоковый выпуск контента, но и знают, что зрители любят проекты KION за особенный набор качеств. Мы обещаем сохранить эту преемственность и внимательное отношение к ценностям и потребностям наших зрителей», – рассказал Илья Бурец.

Производственный потенциал новой студии — более 30 названий в год, значительная часть из которых будет сниматься эксклюзивно для онлайн-кинотеатра KION. Это полнометражные художественные и документальные фильмы, сериалы в разных жанрах и проекты non-scripted. В настоящий момент разрабатываются десятки проектов, среди которых сериал «Капиталисты» о ключевых эпохах российской экономики со «Студией «ВАМ»», масштабная «Капитанская дочка» совместно со Star Media, «Остров Доуэля» по сценарию Андрея Золотарева совместно с COSMOS Studio и сериал Сергея Филатова «Отпечатки» по сценарию Никиты Кукарцева с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях.

«Резервация»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Находятся в производстве и готовятся к выходу такие сериалы, как комедия «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, детективная драма «Резервация» с Филиппом Янковским и Денисом Шведовым, криминальная комедия «Попадос» с Макаром Хлебниковым и Елизаветой Ищенко, комедия «Нереалити-2» с Ольгой Дибцевой, Николаем Фоменко и Ингой Оболдиной, комедии «Театральная зона» с Никитой Кологривым и «Жека Рассел» с Эльдаром Калимулиным, Екатериной Климовой и Сергеем Новосадом. Ранее в производство в рамках студии зашли третий сезон «Почки» с Любовью Аксеновой, комедия «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич, драмеди «Мамин сын» с Евгением Цыгановым, Паулиной Андреевой, Микитой Вороновым и мелодрама «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе и Егором Корешковым.

Студия планирует активно взаимодействовать с телевизионными каналами и стриминговыми платформами в целях дальнейшей дистрибуции контента, а также производить полнометражное прокатное кино. На стадии продакшена находятся музыкальный фильм «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд и Милошем Биковичем, народная комедия «Герои анекдотов» с Алексеем Маклаковым, Виктором Логиновым и Ольгой Тумайкиной, «Сказка о царе Салтане» с Елизаветой Моряк, авантюрная комедия «Будь моим парнем» с Евгением Куликом и Даниилом Воробьевым, «Старый новый бывший» с Елизаветой Базыкиной и Яном Цапником, полнометражная «Жизнь по вызову» и «Семейное счастье» с Ириной Розановой и Мариэттой Цигаль-Полищук.

«Алиса в стране чудес»
фото: пресс-служба компании «МТС»

KIONFILM заключила эксклюзивные контракты сразу с несколькими творческими командами, шоураннерами, режиссерами и сценаристами, что подразумевает участие в создании проектов студии — как сериалов, так и полнометражных фильмов. Это кинокомпания Kulik Production в лице Евгения Кулика, Александры Лупашко, Сергея Наумова и Александра Наумова, кинокомпания Lucky Films и шоураннеры Иван Рымарев и Георгий Гигашвили, режиссеры Сергей Филатов, Андрей Джунковский, Илья Овсенев и сценаристы Юлия Савенкова и Никита Кукарцев. Студия станет частью холдинга «МТС Медиа» и будет центром контентной экспертизы «МТС Медиа» – знания о новых проектах, произведенных в рамках студии, будут развиваться с помощью поддержки других сервисов холдинга.

«Проекты онлайн-кинотеатра KION имеют собственную узнаваемую ДНК — набор качеств, который выделяет их на фоне контента других стримингов и телеканалов. Приступая к работе в рамках студии KIONFILM, мы намерены сохранить ядро этой ДНК, рассказывая людям честные и глубокие истории о проблемах ближнего круга. Для нас всегда было и остается важным работать как с популярными и давно любимыми зрителями авторами, так и давать голос молодым кинематографистам, которые и есть будущее нашей индустрии. Продюсеры, которые работают в KION, обладают уверенной экспертизой в этом вопросе и будут применять ее в рамках работы студии», — говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра KION Алексей Иванов.
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№ 11
Киноман1985   4.03.2025 - 16:36
... найдите сайт, он должен быть. напишите или позвоните. здесь то вам чем помогут.))) читать далее>>
№ 10
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:17
А что значит "имеют собственную узнаваемую ДНК"? Это ж не генетический центр, а стриминговая платформа. Или я ошибаюсь... читать далее>>
№ 9
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 21:03
Звучит немного пугающе. Что сможет "сообразить" Кион, чтобы удивить зрителей? читать далее>>
№ 8
Igor D.88   28.02.2025 - 12:58
... какой именно контент вы называете годным. 80-90% процентов всех фильмов на один раз, если вообще досмотришь. они же будут делать тоже самое. какая там оригинальность, никто не убедит от криминала... читать далее>>
№ 7
Darkshines   27.02.2025 - 23:57
вслед за Ильей Ермоловым - ценных специалистов продолжают разбирать на эксклюзивные контракты читать далее>>
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