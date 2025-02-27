Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В России экранизируют «Горе от ума» Александра Грибоедова

27 февраля
2025 год

Новости кино >>
27 февраля 2025
«Горе от ума» Александра Грибоедова получит масштабную экранизацию. Согласно пресс-службе кинокомпании «Темп», отвечающей за производство картины, съемки стартуют уже в конце 2025 года. Продюсерами выступят Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов, а режиссером и сопродюсером — Ольга Акатьева.


Создатели обещают, что это будет первая полномасштабная киноадаптация классической пьесы. Оставаясь верной духу грибоедовской эпохи, лента не будет основываться исключительно на истории, описанной в первоисточнике, а выйдет за его рамки, предлагая зрителям посмотреть свежим взглядом на знакомую историю. Повествование не завершится финальной фразой «Карету мне! Карету! Вон из Москвы!», а продолжится большим блоком, который раскроет дальнейшую судьбу персонажей.

В фильме примут участие известные актеры, но их имена пока не называются. Съемки пройдут на территории Кинопарка Москино. Декорации будут разрабатываться по эскизам и под руководством художников Сергея Февралева и Ирины Очиной — они воссоздадут улицы Москвы начала 19 века с домом Фамусовых, где разворачиваются ключевые события пьесы. Кроме того, запланированы натурные съемки, география которых растянется до Кавказа.
версия для печати

обсуждение >>
№ 20
Villanelle   1.03.2025 - 15:44
... Ну да, ну да,… на девятом месяце маскировала… читать далее>>
№ 19
Весне дорогу!   1.03.2025 - 14:09
а вообще было бы интересно (мне) посмотреть на Чацкого в Саратове ) читать далее>>
№ 18
Весне дорогу!   1.03.2025 - 14:01
... а почему оно классическое? честно говоря, впервые слышу о нем вообще. это же как бы "фан фикшн", получается? как "Скарлетт" Рипли. к самому произведению отношения никакого не имеет,... читать далее>>
№ 17
nord   1.03.2025 - 11:21
Будет интересно. читать далее>>
№ 16
Флорина   1.03.2025 - 07:19
... Васильева умело маскировала беременность костюмами. Платья ампирной эпохи - ей в помощь: свободные, утягивающий талию корсет под такие платья не носили, линия талии была сильно завышена. Приспущенный... читать далее>>
Всего сообщений: 20
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Денис Шведов, Ирина Розанова, Лина Миримская играют в приключенческой картине «Моя Африка»
Финал «Предпоследней инстанции» покажут в Новый год
Okko покажет экранизацию бестселлера Аси Лавринович «Загадай любовь»
персоны
Ольга АкатьеваТимур ВайнштейнИрина ОчинаМихаил ПогосовСергей Февралёв

анонс

День рождения >>

Ричард Бондарев
Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Кристина Кузьмина
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Мария Фомина
Джед Аллан
Хавьер Бардем
Дирк Бенедикт
Клод Жансак
Роберт Конрад
Дэвид Нивен
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Северный полюс
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
Мемуары улитки
драма
Австралия, 2024
Клинер
боевик, драма, триллер
Великобритания, 2025
Кончится лето
драма, триллер
Россия, 2025
Конец света
драма, музыкальный фильм, научная фантастика, фэнтези
Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Италия, США, Швеция, 2024
Королевские приключения
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2024
Мешок картошки
мелодрама
Россия, 2023
Миллион лайков
триллер
США, 2024
Обезьяна
мистика, фильм ужасов, экранизация
США, 2025
Чокнутые
комедия, криминальный фильм
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен