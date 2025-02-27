В России экранизируют «Горе от ума» Александра Грибоедова

что почитать?

Олег Савостюк, Владислав Тирон и Никита Кологривый встретятся с «Красным призраком»

Интервью

Наталья Земцова: «В душе я артхаусная артистка, но выгляжу как пупсик, высадившийся из Майбаха»

Актриса – о преодолении стереотипов, детективном сериале «Тайга» и новой профессии, которую сейчас осваивает