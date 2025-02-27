В России экранизируют «Горе от ума» Александра Грибоедова

«Горе от ума» Александра Грибоедова получит масштабную экранизацию. Согласно пресс-службе кинокомпании «Темп», отвечающей за производство картины, съемки стартуют уже в конце 2025 года. Продюсерами выступят Тимур Вайнштейн
и Михаил Погосов
, а режиссером и сопродюсером — Ольга Акатьева
.
Создатели обещают, что это будет первая полномасштабная киноадаптация классической пьесы. Оставаясь верной духу грибоедовской эпохи, лента не будет основываться исключительно на истории, описанной в первоисточнике, а выйдет за его рамки, предлагая зрителям посмотреть свежим взглядом на знакомую историю. Повествование не завершится финальной фразой «Карету мне! Карету! Вон из Москвы!»
, а продолжится большим блоком, который раскроет дальнейшую судьбу персонажей.
В фильме примут участие известные актеры, но их имена пока не называются. Съемки пройдут на территории Кинопарка Москино. Декорации будут разрабатываться по эскизам и под руководством художников Сергея Февралева
и Ирины Очиной
— они воссоздадут улицы Москвы начала 19 века с домом Фамусовых, где разворачиваются ключевые события пьесы. Кроме того, запланированы натурные съемки, география которых растянется до Кавказа.
обсуждение >>