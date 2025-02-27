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Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро развили свои сверхспособности в тизер-трейлере «Гипнозиса»

27 февраля
2025 год

Новости кино >>
27 февраля 2025
В сети появились тизер-трейлер и тизер-постер оригинального сериала Okko «Гипнозис» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро.

«Гипнозис»

Это история трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далеком прошлом.

Режиссером восьмисерийного мистического триллера выступил Тимофей Жалнин, а оператором-постановщиком – Александр Мартынов. По словам Жалнина, он «давно хотел снять жанровую историю – триллер или фантастику. Но все не попадалось хорошей истории, которая могла зацепить, увлечь меня самого как зрителя. Когда прочитал первый драфт "Гипнозиса", понял – это мое. Нуарный триллер с элементами фантастики. Но самое главное, в этой истории нет шаблонных и плоских героев – только плохих и только хороших. Там много оттенков из которых состоит человек. А с таким материалом всегда интересно работать».

Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро развили свои сверхспособности в тизер-трейлере «Гипнозиса»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главные роли в сериале также исполнили Ростислав Бершауэр, Евгений Коряковский, Анастасия Куимова и Анастасия Волынская. Компанию им составили Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков, Игорь Климов, Никита Смольянинов, Алексей Фатеев, Николай Козак и другие актеры.
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обсуждение >>
№ 12
Киноман1985   4.03.2025 - 14:57
Кяро внес разнообразие в свою фильмографию. Беда наших актеров, стараться ничего не менять. читать далее>>
№ 11
Мария_2191   2.03.2025 - 20:10
Актёрские способности развить не получилось, так они за "сверхспособности" принялись. Смешно звучит, особенно касательно Бершауэра. читать далее>>
№ 10
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 15:07
... то было другое кино. режиссер вносит свои коррективы, другое виденье насчет актеров. дуэт или тройник может как разочаровать, так и удивить. читать далее>>
№ 9
nord   1.03.2025 - 11:25
Ну и намудрили в сериале. читать далее>>
№ 8
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.02.2025 - 19:19
О, да здесь (история трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое) тройничок из медиумов уже вырисовывается,... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис»
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Ростислав БершауэрАнастасия ВолынскаяТимофей ЖалнинИгорь КлимовНиколай КозакЕвгений КоряковскийАнастасия КуимоваКирилл КяроАнна ЛивановаАлександр Мартынов (III)Илья ОболонковВера СапуноваНикита СмольяниновДаниил СтраховАлексей Фатеев
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Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро развили свои сверхспособности в тизер-трейлере «Гипнозиса» фотографии
Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро развили свои сверхспособности в тизер-трейлере «Гипнозиса» фотографии
Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро развили свои сверхспособности в тизер-трейлере «Гипнозиса» фотографии
Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро развили свои сверхспособности в тизер-трейлере «Гипнозиса» фотографии
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