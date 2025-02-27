Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро развили свои сверхспособности в тизер-трейлере «Гипнозиса»

Это история трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далеком прошлом.
Режиссером восьмисерийного мистического триллера выступил Тимофей Жалнин, а оператором-постановщиком – Александр Мартынов. По словам Жалнина, он «давно хотел снять жанровую историю – триллер или фантастику. Но все не попадалось хорошей истории, которая могла зацепить, увлечь меня самого как зрителя. Когда прочитал первый драфт "Гипнозиса", понял – это мое. Нуарный триллер с элементами фантастики. Но самое главное, в этой истории нет шаблонных и плоских героев – только плохих и только хороших. Там много оттенков из которых состоит человек. А с таким материалом всегда интересно работать».
обсуждение >>