Национальная Медиа Группа создает кластер эфирного телевидения

Национальная Медиа Группа объединяет все телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Согласно пресс-службе НМГ, его куратором будет Владимир Тюлин — в качестве первого заместителя генерального директора НМГ. Он также продолжит возглавлять МИЦ «Известия» и РЕН ТВ.
фото: пресс-служба НМГ
Для НМГ это уже второй бизнес-кластер — в 2024 году был создан НМГ ДОК, специализирующийся на производстве документального кино. Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, покинул холдинг для того, чтобы сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности. И.о. директора СТС назначили Ирину Варламову, ранее занимавшую пост заместителя гендиректора «СТС Медиа» по управлению контентом. Все изменения вступают в силу с 1 марта.
По словам генерального директора НМГ Светланы Балановой, «объединение эфирных телеканалов в единый бизнес-кластер при сохранении и развитии их индивидуальных брендов — это важный шаг для укрепления лидирующих позиций НМГ на ТВ-рынке. Мы стремимся предложить нашим зрителям и рекламодателям лучшие телевизионные продукты в самых разных форматах и жанрах, охватывая все возможные целевые аудитории. Бизнес НМГ все больше диверсифицируется, и сегодня, помимо рынка эфирного телевидения, мы также нацелены на активное присутствие на рынке информации и развлечений в более широком контексте. Мы благодарны Александру Акопову и желаем ему успехов, планируем продолжить сотрудничество с ним как в продюсерском, так и в образовательном направлениях».
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