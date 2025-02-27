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Национальная Медиа Группа создает кластер эфирного телевидения

27 февраля
2025 год

Новости кино >>
27 февраля 2025
Национальная Медиа Группа объединяет все телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Согласно пресс-службе НМГ, его куратором будет Владимир Тюлин — в качестве первого заместителя генерального директора НМГ. Он также продолжит возглавлять МИЦ «Известия» и РЕН ТВ.

Владимир Тюлин
фото: пресс-служба НМГ

Для НМГ это уже второй бизнес-кластер — в 2024 году был создан НМГ ДОК, специализирующийся на производстве документального кино. Александр Акопов, занимавший позиции заместителя генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, покинул холдинг для того, чтобы сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности. И.о. директора СТС назначили Ирину Варламову, ранее занимавшую пост заместителя гендиректора «СТС Медиа» по управлению контентом. Все изменения вступают в силу с 1 марта.

По словам генерального директора НМГ Светланы Балановой, «объединение эфирных телеканалов в единый бизнес-кластер при сохранении и развитии их индивидуальных брендов — это важный шаг для укрепления лидирующих позиций НМГ на ТВ-рынке. Мы стремимся предложить нашим зрителям и рекламодателям лучшие телевизионные продукты в самых разных форматах и жанрах, охватывая все возможные целевые аудитории. Бизнес НМГ все больше диверсифицируется, и сегодня, помимо рынка эфирного телевидения, мы также нацелены на активное присутствие на рынке информации и развлечений в более широком контексте. Мы благодарны Александру Акопову и желаем ему успехов, планируем продолжить сотрудничество с ним как в продюсерском, так и в образовательном направлениях».
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обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:47
... Вряд ли что кардинально изменится, уж поверьте. Подобных проектов создаётся нн-ое количество, а выделить хоть парочку стоящих не сложно. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   2.03.2025 - 20:04
Не удивительно, что у руля В.Тюлин. Уже больше 10 лет он руководит РЕН-ТВ, да и почти столько же "Известиями". Опыт, как говорится, не маленький. читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 20:57
... Вот здесь вы наверняка правы - вытянуть всё на "своих плечах" становится сложнее, приходится прибегать к таким фишкам, даже возможно если этого не хочется. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   28.02.2025 - 18:28
... телевизор молодежь не смотрит уже давно, весь контент рассчитан на пожилых людей. читать далее>>
№ 3
Igor D.88   28.02.2025 - 12:50
Попахивает мутной темой ) Объединятся, когда хотят подмять или не могут выжить в одиночку. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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