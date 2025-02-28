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Денис Васильев вновь станет секретным агентом в продолжении «Пилигрима»

28 февраля
2025 год

Новости кино >>
28 февраля 2025
Пятый канал начал работу над третьей частью сериала «Пилигрим» с Денисом Васильевым в главной роли. В продолжении, состоящем из восьми эпизодов, зрителей ждут новые приключения опального секретного агента в разных уголках страны.

Денис Васильев вновь станет секретным агентом в продолжении «Пилигрима»
фото: пресс-служба Пятого канала

Главный герой фильма – Олег Рубцов с позывным «Пилигрим». Его группа бралась за сложные и деликатные дела, которые не под силу правоохранительным органам. Одна из операций группы провалилась, досье агентов попали в руки террористов. Многие коллеги Рубцова погибли, а он вынужден постоянно переезжать с места на место, чтобы сохранить жизнь и вычислить «крота». Оставшиеся в живых оперативники разъехались по стране. Кто-то изменил имя, сделал себе новые документы и осел в провинции, как «Идальго». Теперь он живет тихо и неприметно. Майя служит в других секретных подразделениях Конторы. «Пилигрим» продолжает скитаться и переезжать из города в город, чтобы спрятаться от тех, кто желает ему смерти.

По сценарию прошел год после бойни в тайной химической лаборатории в Новотоцке. За это время Олег Рубцов не выходил на связь ни с супругой Жанной, ни с бывшими соратниками. Старые враги заставляют Пилигрима вспомнить свое оперативное прошлое. Майя получает сведения что в Петербурге появился опасный террорист Белиал. Несколько лет назад контора вела на него охоту, но операция прошла неудачно, террорист успел уйти от спецслужб. Теперь Белиал намерен уничтожить агентов, которые идут по его следу. Вооруженные до зубов наемники атакуют одновременно всех, кто остался от некогда могущественного отряда 0-18: Идальго, Вдову и самого Пилигрима. Они попадают в ловушку профессиональных наемников.

Режиссером проекта выступает Александр Колесник. В сериале также играют Мария Фефилова и Антон Сиданченко.
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обсуждение >>
№ 10
Киноман1985   4.03.2025 - 14:51
Дело личных предпочтений. Любишь детективы с крутыми парнями, смотри. читать далее>>
№ 9
Птюч   3.03.2025 - 16:55
... Слишком много фантазии там, с другой стороны лучше такое, чем снова про полицию. Да и актеры в каждом минифильме меняются. читать далее>>
№ 8
Мария_2191   2.03.2025 - 20:07
"Вновь"...реально надоело уже. Зачем снимать практически одно и то же по сюжету, когда можно было остановиться на первом сезоне. читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 14:57
... хватит снимать)) фильм не о чем. в голове возникает пустота, попробуй потом запустить мозг. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:07
... Чего вы так скептически настроены? Мне первая часть понравилась и я бы не сказала, что визуально сериал слабый. Всё в нём есть, таков жанр, поэтому и снимают соответственно. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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Денис Васильев вновь станет секретным агентом в продолжении «Пилигрима» фотографии
Денис Васильев вновь станет секретным агентом в продолжении «Пилигрима» фотографии
Денис Васильев вновь станет секретным агентом в продолжении «Пилигрима» фотографии
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