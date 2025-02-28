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Премьера документального сериала «Северный морской путь» состоялась в День Арктики

28 февраля
2025 год

Новости кино >>
28 февраля 2025
В последний день зимы, 28 февраля, когда в России отмечают День Арктики, на медиаплатформе «Смотрим» состоялась премьера документального сериала режиссера Светланы Музыченко «Северный морской путь», сообщает пресс-служба сервиса.

Премьера документального сериала «Северный морской путь» состоялась в День Арктики
фото: пресс-служба медиаплатформы «Смотрим»

Фильм рассказывает многовековую историю освоения невероятного и сурового ледового пространства, историю настоящих героев прошлого и наших современников, показывает рождение ледоколов последнего поколения – от стапелей до спуска на воду и отправления в рейс. Благодаря уникальным съемкам, напряженной драматургии и невероятным героям сериал знакомит зрителей с тем, как происходило и происходит развитие этой фантастической магистрали – Северного морского пути.

«Наш фильм – о красоте Севера и о людях, которые там живут, о ледоколах и о тех, кто их конструирует и кто на них несет вахту. Мы часто обсуждали в нашей компании: вот хорошо бы снять такое кино. А потом подумали: сколько же можно говорить, давайте-ка попробуем его сделать! И решение снять сериал стало коллективным желанием наших девушек из отдела документального кино — сценариста Мари Рено, продюсера Дарьи Быковой и генерального продюсера Марии Финкельштейн. А мне же всегда хотелось рассказать про Север: почему людей так манит этот край, почему в нем так много героического и красивого. Работа над фильмом от подготовки до финального монтажа заняла два года, за это время мы собрали и провели порядка десяти экспедиций», — рассказывает режиссер Светлана Музыченко.

За два года, что длилась работа над сериалом, съемочная группа побывала в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Нижнем Новгороде, Дудинке и Норильске и записала более двадцати интервью. Съемки проходили на ледоколах нового поколения – «Урал», «Арктика» и «Сибирь». На последнем документалисты провели с экипажем три недели, пройдя по замерзшему океану больше 3000 км, снимая Арктику с ее обитателями и с высоты птичьего полета, и из капитанской рубки, и с дрейфующих льдин. Но главными героями, конечно же, стали моряки, делившиеся своими мыслями и чувствами о работе, о жизни и о Севере, с которым связали свои судьбы.

Премьера документального сериала «Северный морской путь» состоялась в День Арктики
фото: пресс-служба медиаплатформы «Смотрим»

«Была идея показать все этапы рождения самого лучшего флота в мире – скажем так, от люльки до какой-то кульминационной точки. Мы хотели рассказать, насколько у нас мощные корни в судостроительстве и какие великие люди открывали эти морские пути. Как сказал один из наших капитанов: "Корабли были деревянные, а люди – железные". Нашим первым героем стал Евгений Шкаруба из Архангельска, который занимается возрождением поморских традиций судостроения. Он посвятил себя реконструкции по старым чертежам поморских кочей, своего рода первых ледоколов, и ходит на них в море со своей командой. Также на Балтийском заводе мы снимали, как спускают со стапелей новый ледокол "Якутия" – он, кстати, буквально на днях вышел в океан. Затем три недели провели на борту ледокола "Сибирь", прошли с моряками за Новую Землю и обратно. С интересом узнали, что всем ледокольщикам снится один и тот же сон, как ледокол идет по улицам города… Мы с командой так полюбили друг друга, что капитан предложил нам на прощание: «А хотите еще кружок с нами сделать?», — добавляет режиссер.

За производство проекта отвечает ООО «Свободная мысль» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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обсуждение >>
№ 6
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:46
Долго пришлось помёрзнуть съёмочной группе, два года длились наверное целую вечность)) читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 14:46
Казалось бы сидите дома и не стройте из себя силиконовых героев) Не тем делом занимаются люди. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:03
... А когда "расстают" тоже как-то особо нечего будет снимать. Вообще идея хорошая, 2 года снимать фильм тоже нужно и потратиться и физически это всё пережить. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   28.02.2025 - 20:01
Примечательный документальный сериал приуроченный ко дню Арктики. Правда, трудиться пришлось аж 2 года, проделана колоссальная работа. Но интересен будет не каждому зрителю я уверенна точно. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   28.02.2025 - 18:27
Большой необходимости тягаться среди льдов, пока они не растаяли, нету. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Премьера документального сериала «Северный морской путь» состоялась в День Арктики фотографии
Премьера документального сериала «Северный морской путь» состоялась в День Арктики фотографии
Премьера документального сериала «Северный морской путь» состоялась в День Арктики фотографии
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