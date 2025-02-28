Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Лукин и Алина Дулова разделят «Море на двоих» 7 марта

28 февраля
2025 год

Новости кино >>
28 февраля 2025
Премьера романтической комедии «Море на двоих» состоится 7 марта в онлайн-кинотеатре KION. В фильме снимались Алексей Лукин, Алина Дулова, Ян Цапник, Мария Порошина, Раиса Рязанова, Евдокия Германова и Сергей Баталов, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Море на двоих»


«Море на двоих» — это добрая комедия об одном путешествии на юг, которое помогает двум абсолютно разным героям — карьеристу Максу и психологу социального центра Анне, которая передвигается на инвалидной коляске — понять друг друга и по-новому взглянуть на мир вокруг.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ. Производством занималась «Кинокомпания Крупный План» и «Киношкола Без Границ» — первая в России киношкола для людей с инвалидностью. Режиссером и автором сценария выступил Владимир Рудак, выпускник «Киношколы Без Границ».

«"Море на двоих" — это жизнеутверждающая история, в которой человек с инвалидностью не является героем в прямом смысле слова, его экранная жизнь не посвящена преодолению всевозможных тягот. Опираясь на свой опыт (передвигаюсь на инвалидной коляске уже более двадцати лет), я убежден, что некогда созданный кинематографический образ человека с инвалидностью должен быть кардинально изменен. Такой герой не должен вызывать жалость, демонстрировать свою слабость и беспомощность, постоянно находиться в неустанной борьбе с самим собой и своим положением. Как правило, такие картины насыщены усиленным драматизмом, показывая, что все существование человека с инвалидностью подвержено противостоянию, в котором не находится места обычным человеческим радостям. В настоящей жизни все обстоит иначе, люди с инвалидностью переживают полную гамму эмоций, в которой есть место не только горестям и переживаниям, но и победам, радости и юмору. Есть распространенный стереотип: персонаж с инвалидностью обязательно должен выздороветь, избавиться от недуга к финалу истории, иначе его жизнь не имеет смысла. В ней нет перспектив по причине его физической несостоятельности. Я, как режиссер с инвалидностью, прошедший богатый творческий опыт, хочу показать другую сторону социальной жизни», — говорит режиссер.

Алексей Лукин и Алина Дулова разделят «Море на двоих» 7 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету Макс, добрый и легкомысленный парень, работает в социальном центре. Чтобы построить карьеру в Москве, Максу нужно проявить себя в качестве ответственного социального работника. Осталось немного потерпеть — и встречай, столица! В центре он знакомится с Анной, психологом и спортсменкой, передвигающейся на инвалидной коляске. Максу дают задание сопроводить её на соревнования в Геленджик. Идея не впечатляет ни самодостаточную Анну, ни ленивого Макса. Но другого сопровождающего нет, и Макс нехотя соглашается. Совместное путешествие к морю, начавшееся с нелепых ссор и конфузов, обещает быть романтичным.

«"Море на двоих" – это самая теплая и добрая картина, в которой я принимал участие. Главная мысль нашего фильма: любовь – это лучшее, что может случиться с человеком. Когда люди друг друга любят, происходит круговорот добра и света. Я благодарен этому проекту за знакомство с Володей Рудаком, который является автором сценария и режиссером. Работалось с ним прекрасно. Вообще, вся команда была замечательной. Мы много импровизировали, много смеялись и получали огромное удовольствие от совместного творчества. Поэтому и получилось такое светлое кино. А с Володей мы продолжаем по-дружески общаться и после завершения съемок, хоть и живем в разных городах», — отмечает Алексей Лукин.
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Киноман1985   4.03.2025 - 14:25
... вообще-то автор прав. он играет разных персонажей, надо хотя бы чем-то отличаться. с первого сезона Ивановых не поменялся. читать далее>>
№ 8
Андрей Чистяков   3.03.2025 - 08:47
... А вы,наверное,каждый день с новой прической? читать далее>>
№ 7
Мария_2191   2.03.2025 - 20:01
... ахаха это точно, везде свои патлы распускает, не интересно уже. Мне б хотелось увидеть Лукина с короткой стрижкой. читать далее>>
№ 6
Флорина   1.03.2025 - 08:06
... И еще везде одинаковое выражение лица читать далее>>
№ 5
K. K. N. (Омск)   1.03.2025 - 07:59
А этот одинаковый везде парнишка может хотя бы прическу менять для ролей? читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»
Поиск по меткам
KION
персоны
Сергей Баталов (II)Евдокия ГермановаАлина ДуловаАлексей ЛукинМария ПорошинаВладимир РудакРаиса РязановаЯн Цапник
фильмы
Море на двоих

фотографии >>
Алексей Лукин и Алина Дулова разделят «Море на двоих» 7 марта фотографии
Алексей Лукин и Алина Дулова разделят «Море на двоих» 7 марта фотографии
Алексей Лукин и Алина Дулова разделят «Море на двоих» 7 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.
Валерий Панов
4 июня ушёл из жизни артист балета Валерий Панов.
Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Берда
Марта Голубева
Алексей Дайнеко
Александр Дзюба
Дмитрий Дорохов
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Даниил Певцов
Евгений Сангаджиев
Уильям Бойд
Барбара Брыльска
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Софи Лоу
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен