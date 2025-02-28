Алексей Лукин и Алина Дулова разделят «Море на двоих» 7 марта

«Море на двоих» — это добрая комедия об одном путешествии на юг, которое помогает двум абсолютно разным героям — карьеристу Максу и психологу социального центра Анне, которая передвигается на инвалидной коляске — понять друг друга и по-новому взглянуть на мир вокруг.
Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ. Производством занималась «Кинокомпания Крупный План» и «Киношкола Без Границ» — первая в России киношкола для людей с инвалидностью. Режиссером и автором сценария выступил Владимир Рудак, выпускник «Киношколы Без Границ».
«"Море на двоих" — это жизнеутверждающая история, в которой человек с инвалидностью не является героем в прямом смысле слова, его экранная жизнь не посвящена преодолению всевозможных тягот. Опираясь на свой опыт (передвигаюсь на инвалидной коляске уже более двадцати лет), я убежден, что некогда созданный кинематографический образ человека с инвалидностью должен быть кардинально изменен. Такой герой не должен вызывать жалость, демонстрировать свою слабость и беспомощность, постоянно находиться в неустанной борьбе с самим собой и своим положением. Как правило, такие картины насыщены усиленным драматизмом, показывая, что все существование человека с инвалидностью подвержено противостоянию, в котором не находится места обычным человеческим радостям. В настоящей жизни все обстоит иначе, люди с инвалидностью переживают полную гамму эмоций, в которой есть место не только горестям и переживаниям, но и победам, радости и юмору. Есть распространенный стереотип: персонаж с инвалидностью обязательно должен выздороветь, избавиться от недуга к финалу истории, иначе его жизнь не имеет смысла. В ней нет перспектив по причине его физической несостоятельности. Я, как режиссер с инвалидностью, прошедший богатый творческий опыт, хочу показать другую сторону социальной жизни», — говорит режиссер.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
По сюжету Макс, добрый и легкомысленный парень, работает в социальном центре. Чтобы построить карьеру в Москве, Максу нужно проявить себя в качестве ответственного социального работника. Осталось немного потерпеть — и встречай, столица! В центре он знакомится с Анной, психологом и спортсменкой, передвигающейся на инвалидной коляске. Максу дают задание сопроводить её на соревнования в Геленджик. Идея не впечатляет ни самодостаточную Анну, ни ленивого Макса. Но другого сопровождающего нет, и Макс нехотя соглашается. Совместное путешествие к морю, начавшееся с нелепых ссор и конфузов, обещает быть романтичным.
«"Море на двоих" – это самая теплая и добрая картина, в которой я принимал участие. Главная мысль нашего фильма: любовь – это лучшее, что может случиться с человеком. Когда люди друг друга любят, происходит круговорот добра и света. Я благодарен этому проекту за знакомство с Володей Рудаком, который является автором сценария и режиссером. Работалось с ним прекрасно. Вообще, вся команда была замечательной. Мы много импровизировали, много смеялись и получали огромное удовольствие от совместного творчества. Поэтому и получилось такое светлое кино. А с Володей мы продолжаем по-дружески общаться и после завершения съемок, хоть и живем в разных городах», — отмечает Алексей Лукин.
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