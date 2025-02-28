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Петр Федоров и Ирина Старшенбаум отправляются в Уфу в тизер-трейлере комедийного роуд-муви «Туда»

28 февраля
2025 год

Новости кино >>
28 февраля 2025
В сети появился тизер-трейлер комедийного роуд-муви «Туда» с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум. На большие экраны фильм выпустит «НМГ Кинопрокат» 15 мая.

«Туда». Тизер-трейлер


По сюжету главный герой Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу — все это в солнечной комедии о путешествии, которое меняет все.

«Мы не спешили. Работали над каждым кадром, эмоцией, чтобы все это не просто пролетало, как часто принято, а текло и искрилось, как редкий такой ручеек живительный в нынешнем конвейерном мире "контента". Мы сделали очень многое, чтобы не быть похожими на другие картины жанра роуд-муви. Не использовали экраны и графику, хотя так было бы проще, быстрее и дешевле, а доверились природе, погоде, среде, поэтому путешествие наших героев выглядит таким достоверным. Мы стремились сделать фильм особенным во всем: в содержании, форме, изображении, фактуре, музыке и акцентах, и в итоге избежали практически всех дорожных клише и создали что-то свое», – рассказывает режиссер Иван Петухов.

Петр Федоров и Ирина Старшенбаум отправляются в Уфу в тизер-трейлере комедийного роуд-муви «Туда»
фото: «НМГ Кинопрокат»

В фильме также сыграли Алексей Серебряков, Ингрид Олеринская и Антон Филипенко. Съемки картины проходили в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и, конечно, между этими городами. Производством занимались компании Bazelevs и Кинопоиск.
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обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:44
... Только тогда комедии с такой истории точно бы не получилось, разве что похищение оказалось бы "разводом" или игрой. читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 14:40
... ))) кстати, шикарная история для круто триллера о маньяке. водитель-таксист приезжает на вызовы и все. поехали колесить по лесам страны. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 19:01
... Я на парочку с вами, будем смотреть вместе)) если денег и времени нет на путешествия, то хоть познакомимся с красотами нашей страны. читать далее>>
№ 4
ЛинаМисс   28.02.2025 - 22:12
Благодаря этому фильму узнала, что есть такой жанр как роуд-муви. Я наверное не смотрела фильмы в этом жанре, значит " Туда" будет первым. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   28.02.2025 - 20:51
Роуд-муви не так часто смотрю, но "Туда" наверное всё-таки гляну. Радует, что будет показана натуральность, природа и города без компьютеризации, как обычно привыкли делать в последнее время. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Петр Федоров и Ирина Старшенбаум отправляются в Уфу в тизер-трейлере комедийного роуд-муви «Туда» фотографии
Петр Федоров и Ирина Старшенбаум отправляются в Уфу в тизер-трейлере комедийного роуд-муви «Туда» фотографии
Петр Федоров и Ирина Старшенбаум отправляются в Уфу в тизер-трейлере комедийного роуд-муви «Туда» фотографии
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