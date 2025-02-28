Петр Федоров и Ирина Старшенбаум отправляются в Уфу в тизер-трейлере комедийного роуд-муви «Туда»

По сюжету главный герой Вадим привык ездить и жить по навигатору. У Веры жизнь — одно большое приключение. Две противоположности, пять живописных городов, 1500 километров на обычном городском такси и миллион эмоций на пути друг к другу — все это в солнечной комедии о путешествии, которое меняет все.
«Мы не спешили. Работали над каждым кадром, эмоцией, чтобы все это не просто пролетало, как часто принято, а текло и искрилось, как редкий такой ручеек живительный в нынешнем конвейерном мире "контента". Мы сделали очень многое, чтобы не быть похожими на другие картины жанра роуд-муви. Не использовали экраны и графику, хотя так было бы проще, быстрее и дешевле, а доверились природе, погоде, среде, поэтому путешествие наших героев выглядит таким достоверным. Мы стремились сделать фильм особенным во всем: в содержании, форме, изображении, фактуре, музыке и акцентах, и в итоге избежали практически всех дорожных клише и создали что-то свое», – рассказывает режиссер Иван Петухов.
обсуждение >>