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Настасья Самбурская заставит Романа Попова сбросить вес

28 февраля
2025 год

Новости кино >>
28 февраля 2025
Стартовали съемки нового комедийного сериала ТНТ «Большой человек». Производством 20-серийного проекта занимается Norm Production по заказу Comedy Club Production. Главные роли исполняют Роман Попов и Настасья Самбурская, сообщает пресс-служба телеканала.

Настасья Самбурская заставит Романа Попова сбросить вес
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Главный герой сериала – Матвей, добродушный айтишник, безнадежно влюбленный в ослепительную красотку Свету. Отношения могли бы сложиться, но между молодыми людьми встают лишние килограммы Матвея. Света видит в парне с лишним весом только друга. Матвей понимает, что его любовь останется безнадежной, если он не скинет несколько десятков килограмм. В спортзале Матвей встречает жесткого тренера – Юлю. Сложная жизненная ситуация вынуждает Юлю принять предложение Матвея, и стать для него не только тренером, но и силой воли, надзирателем, а потом и лучшим другом.

«Я знаю, что такое борьба с лишним весом, но у Матвея вызов посерьезнее. Он не просто хочет похудеть — он впервые в жизни решает что-то делать ради себя. И это очень крутая, местами трогательная и, конечно, смешная история», — отмечает Роман Попов.

В проекте также заняты Алина Ланина, Елена Валюшкина, Алексей Золотовицкий и другие. Режиссером сериала выступил Феликс Герчиков.

«Это комедия не только про борьбу с лишними килограммами, это еще и про борьбу с лишними комплексами. Кроме того, похудеть же мало, надо еще и внутренне всегда совершенствоваться: учиться преодолевать трудности, напрягать силу воли, держать удар… собственно, у нас этим все наши герои занимаются, не только Матвей», — говорит креативный продюсер Евгений Соболев.
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№ 9
Angelika77   4.03.2025 - 20:27
... Да может у него просто "кость широкая", как привыкли многие оправдывать свой вес)) читать далее>>
№ 8
Igor D.88   3.03.2025 - 13:06
Другого не придумаешь, как сказать "Не пара". Самбурская идеальная по фигуре, как лань. Попов от рождения крупный парень. Заставляй, а толку будет мало. Все вернется. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   2.03.2025 - 20:00
... да там не только полнота была причиной, просто ей нравился главный "полицейский" вот и всё. Хотя на Попова героиня Каштановой тоже смотрела с отвращением. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   1.03.2025 - 18:57
... Поверьте, "несколько лишних килограмм" сильно не отобразятся на общем внешнем виде. Попу надо скинуть хотя бы двадцатку, чтобы был заметен результат. читать далее>>
№ 5
nord   1.03.2025 - 11:14
Большой вес-это сейчас проблема. Меньше пива надо пить. :) читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Настасья Самбурская заставит Романа Попова сбросить вес фотографии
Настасья Самбурская заставит Романа Попова сбросить вес фотографии
Настасья Самбурская заставит Романа Попова сбросить вес фотографии
Настасья Самбурская заставит Романа Попова сбросить вес фотографии
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