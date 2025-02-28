Настасья Самбурская заставит Романа Попова сбросить вес

Стартовали съемки нового комедийного сериала ТНТ «Большой человек». Производством 20-серийного проекта занимается Norm Production по заказу Comedy Club Production. Главные роли исполняют Роман Попов и Настасья Самбурская, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Главный герой сериала – Матвей, добродушный айтишник, безнадежно влюбленный в ослепительную красотку Свету. Отношения могли бы сложиться, но между молодыми людьми встают лишние килограммы Матвея. Света видит в парне с лишним весом только друга. Матвей понимает, что его любовь останется безнадежной, если он не скинет несколько десятков килограмм. В спортзале Матвей встречает жесткого тренера – Юлю. Сложная жизненная ситуация вынуждает Юлю принять предложение Матвея, и стать для него не только тренером, но и силой воли, надзирателем, а потом и лучшим другом.
«Я знаю, что такое борьба с лишним весом, но у Матвея вызов посерьезнее. Он не просто хочет похудеть — он впервые в жизни решает что-то делать ради себя. И это очень крутая, местами трогательная и, конечно, смешная история», — отмечает Роман Попов.
«Это комедия не только про борьбу с лишними килограммами, это еще и про борьбу с лишними комплексами. Кроме того, похудеть же мало, надо еще и внутренне всегда совершенствоваться: учиться преодолевать трудности, напрягать силу воли, держать удар… собственно, у нас этим все наши герои занимаются, не только Матвей», — говорит креативный продюсер Евгений Соболев.
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