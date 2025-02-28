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Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+

28 февраля
2025 год

Новости кино >>
28 февраля 2025
Стали известны победители 4-го Фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Лучшим оригинальным сериалом признали проект KION с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко «Актерище», сообщается в соцсетях смотра.

Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+
фото: кадр из сериала «Актерище»

Самым ожидаемым проектом стал сериал Кинопоиска «Баранкины и камни силы». За оригинальное режиссерское видение наградили «Опасную близость» от START. Этот же проект взял награду за актерскую работу Дарьи Румянцевой. В номинации «Оригинальный актер» победил Никита Касьяненко, сыгравший в сериале «Актерище».

За музыку отметили «Октагон» (VK Creative), а за сценарий наградили «Гипнозис» (Okko). В номинации «Оригинальный эксперимент с контентом» победили «Мамонты» (Okko) За оригинальную коллаборацию отметили сериал «Оперативная память» (Иви, телеканал НТВ), а в номинации «Оригинальное шоу» победу одержало «Новое слово» (VK видео).

Специальный приз «Российской газеты» достался детективу PREMIER «Тайга», а спецприз от Гильдии кастинг-директоров России ушел Дарье Кожарской, за работу над сериалом «Павел. Первый и последний» (Первый канал). Победителями нового конкурса смотра «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов для создания киноконтента на российском рынке, стали фантастическая комедия «Дорогая, я больше не перезвоню», а также сериалы «Мирный атом» и «Плевако». Жюри СМИ наградило сериал «Актерище» и шоу «ЛПшки» (VK видео).
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обсуждение >>
№ 15
Киноман1985   4.03.2025 - 14:21
Годы идут, а игра сильно не меняется. Да и роли подкидывают, которые может потянуть. читать далее>>
№ 14
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:41
Только вот в чём оригинальность, непонятно. Также как и неясен выбор жюри на "оригинального актёра" Н.Касьяненко. читать далее>>
№ 13
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.03.2025 - 18:18
... Видимо мы, зрители, голосующие ... . ... Отчасти да, "Тариф «Актёрище»", выбирай в нём что нужно именно тебе, сконфигурируй его под свой [/s]талант[/s] стиль общения... как-то так должен... читать далее>>
№ 12
Птюч   3.03.2025 - 16:52
... Зритель голосует рублём. читать далее>>
№ 11
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 14:36
Лапенко потащил за собой кино, Нагиева и всех остальных. Классный актер не часто снимающийся. читать далее>>
Всего сообщений: 13
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персоны
Никита КасьяненкоДарья КожарскаяАнтон ЛапенкоДмитрий НагиевДарья Румянцева
фильмы
АктёрищеБаранкины и камни силыГипнозисДорогая, я больше не перезвонюМамонтыМирный атомОпасная близостьОперативная памятьПавел. Первый и последнийПлевакоТайга

фотографии >>
Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+ фотографии
Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+ фотографии
Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+ фотографии
Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+ фотографии
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