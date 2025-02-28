Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+

Стали известны победители 4-го Фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Лучшим оригинальным сериалом признали проект KION с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко «Актерище», сообщается в соцсетях смотра.
За музыку отметили «Октагон» (VK Creative), а за сценарий наградили «Гипнозис» (Okko). В номинации «Оригинальный эксперимент с контентом» победили «Мамонты» (Okko) За оригинальную коллаборацию отметили сериал «Оперативная память» (Иви, телеканал НТВ), а в номинации «Оригинальное шоу» победу одержало «Новое слово» (VK видео).
Специальный приз «Российской газеты» достался детективу PREMIER «Тайга», а спецприз от Гильдии кастинг-директоров России ушел Дарье Кожарской, за работу над сериалом «Павел. Первый и последний» (Первый канал). Победителями нового конкурса смотра «Номинация Инновация», который призван зафиксировать достижения в области применения новых технологичных инструментов для создания киноконтента на российском рынке, стали фантастическая комедия «Дорогая, я больше не перезвоню», а также сериалы «Мирный атом» и «Плевако». Жюри СМИ наградило сериал «Актерище» и шоу «ЛПшки» (VK видео).
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