Павел Лунгин снимет байопик о Лермонтове

Режиссер Павел Лунгин
планирует снять байопик о Михаиле Лермонтове. Об этом постановщик сообщил в беседе с ТАСС.
фото: Hello! Russia
По словам режиссера, к съемкам он надеется приступить в конце 2025 года. Лунгин отметил, что пока не знает, кого из актеров он хотел бы видеть в главной роли.
«Не знаю, это сложно. Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может
», — добавил режиссер.
Ранее Лунгин сообщал, что в данный момент работает над документальным фильмом про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова
.
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