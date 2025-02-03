Павел Лунгин снимет байопик о Лермонтове

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Награду за лучшую режиссуру получил Владимир Грамматиков

Фильм Алексея Германа-мл. «Воздух» стал триумфатором премии «Золотой орел»

Гости показов Chanel, Valentino, Yanina Couture, Armani и Elie Saab

Неделя моды в Париже: Вера Брежнева, Ольга Куриленко и Джессика Бил

Премьера фильма «Оставь это ветру»

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева

Спутник телезрителя

«Поезд в Пусан»: Чуть помедленнее, зомби, чуть помедленнее

В ночь с 3 на 4 февраля, 00:00, ТНТ