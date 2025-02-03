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Павел Лунгин снимет байопик о Лермонтове

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Новости кино >>
3 февраля 2025
Режиссер Павел Лунгин планирует снять байопик о Михаиле Лермонтове. Об этом постановщик сообщил в беседе с ТАСС.

Павел Лунгин снимет байопик о Лермонтове
фото: Hello! Russia

По словам режиссера, к съемкам он надеется приступить в конце 2025 года. Лунгин отметил, что пока не знает, кого из актеров он хотел бы видеть в главной роли.

«Не знаю, это сложно. Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может», — добавил режиссер.

Ранее Лунгин сообщал, что в данный момент работает над документальным фильмом про основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова.
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