Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии

Стартовали съемки сериала Владимира Щеголькова «Дорогой Вилли» о тайной дружбе Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта. Роль советского генсека исполнит Сергей Маковецкий, а образ канцлера воплотит Кирилл Кяро. Об этом сообщает пресс-служба KION, где и состоится премьера сериала. Проект выйдет также на PREMIER, а телевизионный релиз состоится на РЕН ТВ.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Действие сериала разворачивается в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о готовящемся ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Основано на архивных интервью с главными участниками событий.
«Работа над ролью Вилли Брандта для меня интересна возможностью заглянуть во времена послевоенной разделенной Германии, пережившей национальную катастрофу. Для погружения в роль я изучаю документальные съемки, речи и выступления Брандта, которых, к сожалению, сохранилось немного. Брандт –человек удивительной мужской харизмы, с уникальным голосом и неторопливой, вдумчивой манерой общения. Для съемок в сериале я каждый день работаю над произношением сцен на немецком языке. Язык мне приходится учить с нуля», — признается Кирилл Кяро.
Производством проекта занимаются компании «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ», РЕН ТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Одновременно с выходом сериала будет издан роман – уникальная одноименная книга, в дополнении к которой будет подробно раскрыта документальная основа проекта, включая уникальные материалы, интервью с участниками событий и дополнительные исторические факты, не вошедшие в экранную версию.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Автором сценария выступил документалист, писатель и ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко в соавторстве с Дмитрием Новоселовым. Сюжет сериала был создан Игорем Прокопенко на основе многочисленных интервью с непосредственными участниками тех событий и ближним кругом как Леонида Брежнева, так и Вилли Брандта: политиками, сотрудниками разведки.
«Документальный материал для сценария я собирал более 20 лет, общаясь с реальными прототипами героев. С Эгоном Баром, архитектором восточной политики ФРГ, мы дружили и ходили на могилу канцлера Вилли Брандта, а Маркус Вольф, легендарный разведчик ГДР, принимал меня у себя дома. Эта история — пример того, что даже при чудовищных разногласиях лидеры враждующих стран могут найти способ договориться. Именно так полвека назад поступили Вилли Брандт, лауреат Нобелевской премии мира, и Брежнев, заложив основу европейской безопасности, которая действует до сих пор», — рассказывает Игорь Прокопенко.
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