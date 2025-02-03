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Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии

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Новости кино >>
3 февраля 2025
Стартовали съемки сериала Владимира Щеголькова «Дорогой Вилли» о тайной дружбе Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта. Роль советского генсека исполнит Сергей Маковецкий, а образ канцлера воплотит Кирилл Кяро. Об этом сообщает пресс-служба KION, где и состоится премьера сериала. Проект выйдет также на PREMIER, а телевизионный релиз состоится на РЕН ТВ.

Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Действие сериала разворачивается в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о готовящемся ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Основано на архивных интервью с главными участниками событий.

«Работа над ролью Вилли Брандта для меня интересна возможностью заглянуть во времена послевоенной разделенной Германии, пережившей национальную катастрофу. Для погружения в роль я изучаю документальные съемки, речи и выступления Брандта, которых, к сожалению, сохранилось немного. Брандт –человек удивительной мужской харизмы, с уникальным голосом и неторопливой, вдумчивой манерой общения. Для съемок в сериале я каждый день работаю над произношением сцен на немецком языке. Язык мне приходится учить с нуля», — признается Кирилл Кяро.

Производством проекта занимаются компании «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ», РЕН ТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Одновременно с выходом сериала будет издан роман – уникальная одноименная книга, в дополнении к которой будет подробно раскрыта документальная основа проекта, включая уникальные материалы, интервью с участниками событий и дополнительные исторические факты, не вошедшие в экранную версию.

Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Автором сценария выступил документалист, писатель и ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко в соавторстве с Дмитрием Новоселовым. Сюжет сериала был создан Игорем Прокопенко на основе многочисленных интервью с непосредственными участниками тех событий и ближним кругом как Леонида Брежнева, так и Вилли Брандта: политиками, сотрудниками разведки.

«Документальный материал для сценария я собирал более 20 лет, общаясь с реальными прототипами героев. С Эгоном Баром, архитектором восточной политики ФРГ, мы дружили и ходили на могилу канцлера Вилли Брандта, а Маркус Вольф, легендарный разведчик ГДР, принимал меня у себя дома. Эта история — пример того, что даже при чудовищных разногласиях лидеры враждующих стран могут найти способ договориться. Именно так полвека назад поступили Вилли Брандт, лауреат Нобелевской премии мира, и Брежнев, заложив основу европейской безопасности, которая действует до сих пор», — рассказывает Игорь Прокопенко.

Также роли в сериале исполнили Сергей Марин, Алексей Розин, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Владимир Конкин, Александр Штендлер и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Sergey Tsvetkov   3.02.2025 - 14:14
Игорь Прокопенко. Автор книг и передач про то, как рептилоиды правят миром, а славяне воевали с динозаврами за Южную Америку, и прочее "а власти скрывают" "по материалам секретных архивов".... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии фотографии
Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии фотографии
Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии фотографии
Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии фотографии
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