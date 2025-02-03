Начались съемки пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным

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В кино с 13 марта

Вирус, который поражает только богатых: вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение мира»

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская

Актриса призналась, что хочет познакомиться с Юрой Борисовым

Ханде Эрчел впервые побывала в Москве

Спутник телезрителя

«Снегирь»: Мы не можем плыть без подвига

В ночь с 8 на 9 июня, 00:30, Россия-1