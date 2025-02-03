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Начались съемки пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным

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Новости кино >>
3 февраля 2025
В Сочи стартовали съемки пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным. К своим ролям также вернутся Павел Чинарев, Анна Цуканова-Котт, Александр Обласов и Лиза Шакира. Об этом сообщает пресс-служба Кинопоиска, где и состоится премьера проекта.

Начались съемки пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным
фото: пресс-служба Кинопоиска

Состав пополнился и молодыми актерами, среди них — Мария Золотухина и Антон Шаврин. Креативным продюсером выступает Максим Полинский, работающий над историей «Мажора» со второго сезона. Режиссером пятого сезона выступает Сергей Пикалов, оператором — Сергей Авилов.

«Франшиза "Мажор" покорила не только сердца российских зрителей, но и полюбилась зрителям по всему миру. Мы стараемся делать все возможное, чтобы каждый новый сезон был лучше предыдущего. 5 сезон однозначно будет еще интереснее, веселее, динамичнее, а местами и драматичнее», — отмечает Павел Прилучный.

Съемки продлятся до апреля 2025 года. Сюжет продолжения развернется уже после событий предстоящего фильма «Мажор в Дубае», который выйдет в кинотеатрах 30 октября. В центре новой истории — Игорь Соколовский, его друзья и их общее детище — агентство «Честные люди», которое помогает клиентам, оказавшимся в непростых ситуациях.

Начались съемки пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным
фото: пресс-служба Кинопоиска

«Новый сезон будет более светлым и жизнеутверждающим по сравнению с предыдущим, а еще — по-мажорски смешным, с большим количеством необычного экшена, прекрасными видами Сочи и его окрестностей. Но самое главное — это история, в которую попадает Игорь Соколовский. Помимо разоблачения главного антагониста, Мажору придется бороться за свое счастье и разбираться со своими чувствами, ведь он оказался вовлечен в очень хитрую и необычную аферу, которая изменит будущее героя вне зависимости от того, победит он или проиграет», — добавляет креативный продюсер и шоураннер Максим Полинский.

За производство проекта отвечают Плюс Студия и «Бар Продакшн» по оригинальному формату Продюсерской компании «Среда».
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Начались съемки пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным фотографии
Начались съемки пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным фотографии
Начались съемки пятого сезона «Мажора» с Павлом Прилучным фотографии
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