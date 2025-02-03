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О киноведе и культурологе Кирилле Разлогове снимут документальный фильм

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Новости кино >>
3 февраля 2025
Документальный фильм с элементами анимации о киноведе и культурологе Кирилле Разлогове выйдет на экраны в 2025 году. Сейчас картина находится в активной фазе производственного процесса, уточняет пресс-служба проекта. Режиссерами ленты с рабочим названием «Кирилл Разлогов» выступят дочь киноведа Анастасия Разлогова и Анджей Петрас, который также значится композитором.

О киноведе и культурологе Кирилле Разлогове снимут документальный фильм
фото: «ПрофиСинема»

Картина будет включать интервью фрагменты любимых классических фильмов Разлогова, эксклюзивные кадры из личного архива семьи и архивные материалы. Создатели используют искусственный интеллект, чтобы оживить фотографии, а для воплощения мемуаров героя – предметно-рисованную анимацию. Режиссером-аниматором выступит Алексей Ермолаев.

Мультипликационные кадры будет сопровождать голос Разлогова – свои мемуары он записывал на диктофон, и именно эти аудиозаписи войдут в картину. В фильме будет использовано последнее, ранее неопубликованное интервью Кирилла Разлогова с режиссером-документалистом Еленой Демидовой.



Кирилл Разлогов родился в 1946 году в семье дипломата, вырос во Франции и Болгарии, а начал карьеру в Советском союзе, но «повидал весь мир и впитал его во всем его многообразии». Киновед, профессор, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кирилл Разлогов около 25 лет руководил Российским институтом культурологии, был ведущим научным сотрудником НИИ киноискусства, принимал участие в подготовке аналитических материалов по развитию культуры и искусства, в разработке законодательства о культуре, научных и общественных обсуждениях различных проблем в области культуры и искусства.

Разлогов являлся Президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, программным директором Московского международного кинофестиваля, кинофестиваля «Евразийский мост», кинофестиваля стран БРИКС, Фестиваля американского кино AmFest; автором и ведущим программ о кино. Разлогову принадлежат десятки книг и сотни научных статей по истории и теории кино. Кирилл Эмильевич Разлогов ушел из жизни в 2021 году. Ему было 75 лет.
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№ 1
Киноман1985   3.02.2025 - 19:41
Смотреть не буду. Прекрасно, когда про профессионалов снимают кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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О киноведе и культурологе Кирилле Разлогове снимут документальный фильм фотографии
О киноведе и культурологе Кирилле Разлогове снимут документальный фильм фотографии
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