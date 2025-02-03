Мелодрама «Подари мне надежду» с Юлией Галкиной откроет линейку премьер на «Dомашнем»

С 10 февраля на «Dомашнем» стартует новая линейка премьер «Сто историй о любви. Как долго я тебя искала». Откроет неделю новинок мелодрама «Подари мне надежду», главные роли в которой исполнили Юлия Галкина и Андрей Иванов, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Успешный кардиохирург Алла подозревает мужа Сергея в измене и думает о разводе. Выясняется, что их дочь знала о тайной жизни отца. Это становится для Аллы ударом. Ее поддерживает первая любовь Виктор, но неожиданно становится известно, что его сын причастен к смерти Сергея.
11 февраля состоится премьера мелодрамы «Мамино счастье». Главные роли исполнили Марина Маняхина, Алексей Фатеев и Серафима Ковальчук. По сюжету смысл жизни медсестры Евгении заключался в любимой дочке, ради которой она готова на все. Когда Даша с женихом сбили на машине человека, она взяла их вину на себя. Пока она отбывала наказание, дочь с женихом продали ее квартиру. Единственной радостью для нее теперь становятся отношения с Олегом, но внезапно в его жизни появляется бывшая жена.
Продолжит неделю премьер 12 февраля мелодрама «Чужая ошибка». В главных ролях – Надежда Бахтина и Сергей Громов. По сюжету в жизни известного хирурга Киры наступает черная полоса: новая девушка сына Алиса, мать которой умерла на операционном столе Киры, хочет ей отомстить. Но Алиса – лишь «орудие» в руках бывшей ассистентки Киры, которую она уволила за халатность.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
13 февраля состоится премьера мелодрамы «Как вернуть бывшего», в котором сыграли Кристина Казинская и Ян Ильвес. По сюжету Полину приглашают на работу в модный журнал, где она встречает свою первую любовь Михаила, которого она не видела 13 лет. Он уверен, что Полина бросила его ради друга юности и не знает, что их отношения разрушила его мать и Полине пришлось уступить ей, чтобы сохранить жизнь своему ребенку. Между ними вновь вспыхивает любовь. Но теперь на их пути встает жена Михаила.
Завершает неделю премьер 14 февраля мелодрама «Требуется мама в семью с тремя детьми». В главных ролях – Ольга Бобкова и Василий Шмаков. Капризная эгоистка Света становится жертвой нападения, теряет память и оказывается в семье каменщика Тимофея, который в одиночку воспитывает троих детей. Ей приходится готовить, мыть, убирать, заботиться о детях.
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