Это скандал: третий сезон «Звездного дитя» придется ждать до 2026-го (есть тизер)

На фанатском мероприятии Ichigo Production Fan Kansha-sai 2025
команда «Звездного дитя
» подтвердила, что продолжение
выйдет в 2026 году. Объявление сопровождалось показом нового тизера «Глазами Руби» (Ruby's Side), озвученного сэйю героини — Юриэ Игомой
. Также анонсировали разработку первой официальной игры-головоломки (для смартфонов).
Во втором сезоне Аква
, Кана Арима
и Аканэ Курокава
получили роли в 2,5D-мюзикле «Токийский клинок» — адаптации популярной экшн-манги, действие которой разворачивается в эпоху Эдо
. Кана, оказавшись в тандеме со звездой спектакля Тайкой Химэкавой, раскрывает потенциал и близка к тому, чтобы затмить соперницу Аканэ. Акву больше занимает не пьеса, а возможность установить контакт с основателем театральной компании «Лала Лай» Тосиро Киндаити: он по-прежнему ищет подсказки к загадочной смерти матери. В то же время Руби
узнает о трагической гибели любимого доктора
из прошлой жизни, что пробуждает в ней жажду мести. Вероятно, в третьем сезоне всплывет некий скандал, связанный с историей семьи Хосино, а Акву ждут съемки в полнометражном фильме.
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«Звездное дитя» — детектив в декорациях японского шоу-бизнеса
Производством, как и раньше, занимается студия Doga Kobo
(«Аля иногда кокетничает со мной по-русски
», «Медуза не умеет плавать в ночи
»). В режиссерском кресле — постановщик обоих сезонов Дайсукэ Хирамаки
(«Вторжение Кальмарки
»). Вернутся и ключевые сэйю: голос Аквы — Такэо Оцука
(Жэньши
из «Монолога фармацевта
»), исполнительница роли Каны — Мэгуми Хан
(Макото Курумэ
из «Долой безделье!
»), а Аканэ воплотила Манака Ивами
(Райс Шоуэр
из «Девушек-пони
»). Важным пополнением в ансамбле также стали Мамору Мияно
(Лайт Ягами
из «Тетради смерти
») и Хину Кино
(Рёка Микэта из «Медалистки
»). Их персонажи возникают ближе к финалу сезона.
Оригинальная манга, написанная Акой Акасакой
(«Госпожа Кагуя
») и проиллюстрированная Мэнго Ёкояри
(«Тайные желания отвергнутых
»), публиковалась в журнале Weekly Young Jump
с апреля 2020-го и завершилась на 166 главе в ноябре прошлого года.
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