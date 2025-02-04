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Это скандал: третий сезон «Звездного дитя» придется ждать до 2026-го (есть тизер)

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Новости кино >>
4 февраля 2025
На фанатском мероприятии Ichigo Production Fan Kansha-sai 2025 команда «Звездного дитя» подтвердила, что продолжение выйдет в 2026 году. Объявление сопровождалось показом нового тизера «Глазами Руби» (Ruby's Side), озвученного сэйю героини — Юриэ Игомой. Также анонсировали разработку первой официальной игры-головоломки (для смартфонов).


Во втором сезоне Аква, Кана Арима и Аканэ Курокава получили роли в 2,5D-мюзикле «Токийский клинок» — адаптации популярной экшн-манги, действие которой разворачивается в эпоху Эдо. Кана, оказавшись в тандеме со звездой спектакля Тайкой Химэкавой, раскрывает потенциал и близка к тому, чтобы затмить соперницу Аканэ. Акву больше занимает не пьеса, а возможность установить контакт с основателем театральной компании «Лала Лай» Тосиро Киндаити: он по-прежнему ищет подсказки к загадочной смерти матери. В то же время Руби узнает о трагической гибели любимого доктора из прошлой жизни, что пробуждает в ней жажду мести. Вероятно, в третьем сезоне всплывет некий скандал, связанный с историей семьи Хосино, а Акву ждут съемки в полнометражном фильме.

Читать «Звездное дитя» — детектив в декорациях японского шоу-бизнеса
Производством, как и раньше, занимается студия Doga KoboАля иногда кокетничает со мной по-русски», «Медуза не умеет плавать в ночи»). В режиссерском кресле — постановщик обоих сезонов Дайсукэ ХирамакиВторжение Кальмарки»). Вернутся и ключевые сэйю: голос Аквы — Такэо Оцука (Жэньши из «Монолога фармацевта»), исполнительница роли Каны — Мэгуми Хан (Макото Курумэ из «Долой безделье!»), а Аканэ воплотила Манака Ивами (Райс Шоуэр из «Девушек-пони»). Важным пополнением в ансамбле также стали Мамору Мияно (Лайт Ягами из «Тетради смерти») и Хину Кино (Рёка Микэта из «Медалистки»). Их персонажи возникают ближе к финалу сезона.

Это скандал: третий сезон «Звездного дитя» придется ждать до 2026-го (есть тизер)

Оригинальная манга, написанная Акой АкасакойГоспожа Кагуя») и проиллюстрированная Мэнго ЁкояриТайные желания отвергнутых»), публиковалась в журнале Weekly Young Jump с апреля 2020-го и завершилась на 166 главе в ноябре прошлого года.

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
alexkotov   4.02.2025 - 12:38
Звёздное дитя или любить кумира до смерти. А после смерти любить ещё сильнее. Фанаты — страшная сила! читать далее>>
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Юриэ ИгомаХина КиноМамору МияноТакэо ОцукаМэгуми Хан
фильмы
Аля иногда кокетничает со мной по-русскиВторжение КальмаркиГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДевушки-пони: Славное дербиДолой безделье!Звездное дитяМедалисткаМедуза не умеет плавать в ночиМонолог фармацевтаТайные желания отвергнутыхТетрадь смерти

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Это скандал: третий сезон «Звездного дитя» придется ждать до 2026-го (есть тизер) фотографии
Это скандал: третий сезон «Звездного дитя» придется ждать до 2026-го (есть тизер) фотографии
Это скандал: третий сезон «Звездного дитя» придется ждать до 2026-го (есть тизер) фотографии
Это скандал: третий сезон «Звездного дитя» придется ждать до 2026-го (есть тизер) фотографии
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