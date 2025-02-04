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Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля

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Новости кино >>
4 февраля 2025
Актриса Жюльет Бинош возглавит жюри 78-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 13 по 24 мая. Об этом сообщается на сайте смотра.

Жюльет Бинош возглавит жюри Каннского кинофестиваля
фото: Britannica

Как отмечается в официальном заявлении фестиваля, символично, что Бинош возглавит жюри ровно через 40 лет после своего первого появления на набережной Круазетт. В 1985 году в основном конкурсе смотра показали «Свидание» Андре Тешине с актрисой в главной роли.

«Я с нетерпением жду возможности поделиться опытом с членами жюри и публикой. В 1985 году я впервые поднялась по ступеням с энтузиазмом и неуверенностью молодой актрисы; я никогда не думала, что вернусь 40 лет спустя в почетной роли председателя жюри. Я ценю привилегию, ответственность и абсолютную необходимость смирения», — отметила Жюльет Бинош.
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