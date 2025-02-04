«Сколько их у вас?»: Саша Бортич ищет мужа в тизере сериала «Между нами химия»

В сети появился тизер нового восьмисерийного проекта «Между нами химия» о матери-одиночке, которая, столкнувшись с тяжелым заболеванием, вынуждена резко изменить свою жизнь и начать поиски мужа. Главную роль играет Саша Бортич, а режиссером выступила Карина Чувикова. Премьера состоится в марте в онлайн-кинотеатре Wink.
Главная героиня Таня крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, — это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.
«Материал наполнен и мощно драматическими сценами, и сценами, которые требуют более тонких актерских проявлений. Точно могу сказать, что на сегодняшний день, по моим ощущениям, это самая масштабная и разносторонняя моя актерская работа. Кроме того, слова, важные для меня по жизни, идеально вписываются в идею сериала — любовь сильнее всего. Мне было невероятно приятно работать с режиссером Кариной Чувиковой. Мы разные во многом, но при этом и похожи. Мы постепенно сближались и выстроили очень прочную доверительную связь, которую я максимально ценю и надеюсь, что у меня будет шанс поработать с ней снова», — поделилась Саша Бортич.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Сериал «Между нами химия» появился на свет благодаря комментарию в социальных сетях. На странице популярного блогера одна из подписчиц поделилась своей бедой — рассказала, что серьезно больна и боится, что ее двое детей могут остаться без мамы. Режиссер Карина Чувикова увидела это признание, история ее зацепила.
«Кастинг был очень долгий, на главную роль очень много кого смотрели. Когда пришла Саша Бортич, все встало на свои места, история заиграла по-новому. Мы писали историю хорошей матери, попавшей в плохую ситуацию. Надеемся, что зрители увидят в ее "приключениях" интересные им темы», — призналась Карина Чувикова, которая также выступила автором сценария.
Сериал пополнит линейку Wink Originals, а его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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