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Павел Рассомахин, Анна Изотова и Екатерина Червова останутся «Одни дома»

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Новости кино >>
4 февраля 2025
В Москве стартовали съемки многосерийной семейной комедии «Одни дома» — истории о четырех детях, которые волею случая и капризов природы остались дома без родителей, но под присмотром инфантильного дяди Вити и его подруги. В проекте сыграли Анна Изотова, Феодор Кирсанов, Екатерина Червова, Александр Пинаев, Павел Рассомахин, Сергей Степин и другие. Премьера сериала состоится уже в этом году в онлайн-кинотеатрах START, Okko и на телеканале «СОЛНЦЕ».

Павел Рассомахин, Анна Изотова и Екатерина Червова останутся «Одни дома»
фото: START, Okko и «СОЛНЦЕ»

Юная бьюти-блогер, подросток-пранкер, отличница-душнила и 6-летний фанат «тру крайма», вечно задающий вопросы — это четверо детей Акимовых. Как любые ребята их возраста, Алина, Женька, Вика и Коля мечтают остаться одни дома, без надзора папы и мамы. Но когда их родители застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла, мечта становится реальностью, а квартира постепенно зарастает коробками из-под пиццы и грязной посудой. Как долго продлится радость от полной свободы? Смогут ли дети справиться со «взрослыми» делами — общаться с соседями, победить эпидемию гриппа, собрать мебель и (самое важное) вернуть пропавший интернет? А главное — соскучатся ли по родителям?

Режиссером сериала стал сценарист «Многодетства» и креативный продюсер «Родителей родителей» Алексей Романюк.

«Сериал "Одни дома", прежде всего, о дружной, веселой, классной семье. А еще он о взрослении. Приключение, в котором оказываются дети, весь этот "праздник непослушания", с одной стороны, кажется веселым, можно ничего не делать, но рано или поздно детям придется впервые столкнуться со взрослыми проблемами и решать их самостоятельно. Наверное, каждый думал в детстве: "Вот бы родители сейчас уехали, я бы такое устроил!". И для меня, спустя много лет, это тоже такая возможность подурачиться, похулиганить. У нас много интересных сцен, детских фантазий, веселых, шуточных, иллюстрирующих, как дети представляют себе мир и решение каких-то задач», — рассказывает постановщик.
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Павел Рассомахин, Анна Изотова и Екатерина Червова останутся «Одни дома» фотографии
Павел Рассомахин, Анна Изотова и Екатерина Червова останутся «Одни дома» фотографии
Павел Рассомахин, Анна Изотова и Екатерина Червова останутся «Одни дома» фотографии
Павел Рассомахин, Анна Изотова и Екатерина Червова останутся «Одни дома» фотографии
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