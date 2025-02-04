Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов снимаются в историческом фильме «Ангелы Ладоги»

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Сериал с полки про трудную жизнь российских шахтеров

«Уголь»: И в забой отправился парень молодой

Актера застрелили на съемках весной 1993 года

Исполнилось 60 лет со дня рождения звезды «Ворона» Брэндона Ли

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская

Спутник телезрителя

«Поезд в Пусан»: Чуть помедленнее, зомби, чуть помедленнее

В ночь с 3 на 4 февраля, 00:00, ТНТ