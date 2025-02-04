Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов снимаются в историческом фильме «Ангелы Ладоги»

В основе сюжета – подлинная история о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.
«Мой герой Петр — молодой парень, яхтсмен, мастер спорта, когда началась война, его, как и тысячи других, призвали в армию, он попал в отряд буеристов. Во время блокады Ленинграда был создан специальный отряд из бывших спортсменов, они должны были управлять яхтами на полозьях, которые под парусом по льду Ладоги вывозили обессиленных людей из окруженного города, доставляли хлеб и продукты. За счет того, что буера могли ловко маневрировать и развивать колоссальную скорость, их было очень сложно уничтожить. Это большое кино, драматическая история о битве за Ленинград, очень много сложнопостановочных сцен. Пока что мы не приступали к их съемкам, но довольно долго к ним готовились. Сложность еще и в том, что почти нет снега и льда, теплая зима в этом году, но наш гениальный оператор Сергей Валентинович Астахов вместе с режиссером Александром Коттом придумали, как можно снять бой на льду, когда его почти нет. Это была страшная война. Огромная трагедия для всего мира и особенно для нашей страны. Моя двоюродная прабабушка умерла в блокаду. И почти в каждой семье могут рассказать свою историю», — говорит Роман Евдокимов.
«Трагедия блокады Ленинграда просто на генетическом уровне не может не трогать. Она чувствуется, когда включают советские фильмы о войне, когда мы говорим об этих улицах, об этих местах. Конечно, у каждого она связана с тем или иным родственником: c бабушкой, с дедушкой. Мы только начали съемочный процесс, но я предполагаю, что зрителей ждет масштаб. Мы снимаем с большим размахом», — добавляет Тихон Жизневский.
обсуждение >>