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Ольга Филипук возглавит развлекательные сервисы Яндекса

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4 февраля 2025
Яндекс объявил о назначении Ольги Филипук на должность руководителя «Фантеха» — направления развлекательных сервисов Яндекса. Ранее Ольга была в «Фантехе» директором по контенту.

Ольга Филипук возглавит развлекательные сервисы Яндекса
фото: Большой город

Филипук будет отвечать за подписочный бизнес Яндекса и управлять развлекательными сервисами компании: Кинопоиском, Яндекс Музыкой, Яндекс Книгами, Яндекс Афишей. В ее зоне ответственности также будет собственный продюсерский центр Яндекса — Плюс Студия.

В новой роли Ольга сосредоточится на расширении технологического присутствия Яндекса в креативных индустриях и развитии франшиз компании, в том числе по модели экосистемной дистрибуции. Также она продолжит расширять контентное наполнение Плюса.

Филипук работает в Яндексе с 2017 года. После прихода в компанию она отвечала за контентную политику Кинопоиска, а затем стала курировать контентную стратегию всех сервисов. Ольга — сопродюсер оригинальных фильмов и сериалов Кинопоиска, таких как «Нулевой пациент», «Монастырь», «Кибердеревня», «Король и Шут» и «Игры», а также фильмов о Майоре Громе и проектов Гая Ричи «Переводчик», «Министерство неджентльменских дел» и «Вне закона». Ольга выступает за кросс-сервисный подход к продвижению контента — при ее участии многие фильмы, мюзиклы, выставки, книги, концерты и другие культурные проекты были интегрированы в экосистему Яндекса.
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