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Евгения Вайс попробует начать новую жизнь в мелодраме «Почувствуй мою боль»

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4 февраля 2025
«Dомашний» завершил съемки четырехсерийной мелодрамы «Почувствуй мою боль». Главные роли в проекте исполнили Евгения Вайс и Вячеслав Пронин, сообщает пресс-служба телеканала.

Евгения Вайс попробует начать новую жизнь в мелодраме «Почувствуй мою боль»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету главная героиня Алена работает школьным учителем. Она смогла выстроить хороши отношения с учениками, но один из них – сын чиновницы из администрации города, пользуясь положением матери, отказывается выполнять задания. Конфликт с мальчиком привел к ее увольнению из школы. В попытке начать новую жизнь Алена уезжает в большой город. Она получает предложение работы личным помощником бизнесмена Сергея. Со временем они сближаются. Алена выходит за Сергея и рожает ему дочь, но на их пути к счастью встает его бывшая любовница, которая способна раскрыть все тайны бизнесмена.

«Моя героиня – крайне ответственный человек с обостренным чувством справедливости. В этом мы с ней похожи, и честно признаюсь, довольно часто это осложняет жизнь. Только в отличие от Алены я предпочитаю сразу разговаривать с близкими людьми, не пытаясь принимать за них решения. Каждый герой нашего проекта заслуживает сочувствия, ведь у всех своя правда, но давать им это сочувствие или нет – решит только зритель», — говорит Евгения Вайс.

В мелодраме также сыграли Ксения Непотребная, Дмитрий Медведев, Ольга Дятловская, Елена Сидорова и другие. Режиссером выступила Юлия Галкина.
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