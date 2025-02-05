Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис танцуют в Лас-Вегасе в трейлере фильма «Шоугёрл»

В сети появился трейлер драмы «Шоугёрл
» режиссёра Джии Копполы
(«Мейнстрим
») — внучки Фрэнсиса Форда Копполы
и племянница Софии
и Романа Копполы
.
«Шоугёрл»
Лас-Вегас. После тридцати лет закрывается известное шоу. Опытная танцовщица оказывается практически без средств к существованию и шансов устроиться в другие труппы с молодыми танцорами. После неудачных кастингов и попыток найти себя в чем-то другом героиня понимает, что танцы — ее единственное призвание. Она собирает своих друзей, чтобы найти деньги и запустить собственное шоу в городе грехов и вечного праздника.
Ведущие роли в картине исполнили Памела Андерсон
, Джейми Ли Кёртис
, Дэйв Батиста
, Кирнан Шипка
, Бренда Сонг
, Билли Лурд
, Линда Монтана
и другие. Премьера «Шоугёрл» состоялась на кинофестивале в Торонто. Лента также получила специальный приз жюри на фестивале Сан-Себастьян, номинации на «Золотой глобус», BAFTA, Critics Choice Awards и другие престижные награды.
На большие экраны фильм «Шоугёрл
» выйдет 20 марта.
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