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Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис танцуют в Лас-Вегасе в трейлере фильма «Шоугёрл»

5 февраля
2025 год

Новости кино >>
5 февраля 2025
В сети появился трейлер драмы «Шоугёрл» режиссёра Джии КопполыМейнстрим») — внучки Фрэнсиса Форда Копполы и племянница Софии и Романа Копполы.

«Шоугёрл»

Лас-Вегас. После тридцати лет закрывается известное шоу. Опытная танцовщица оказывается практически без средств к существованию и шансов устроиться в другие труппы с молодыми танцорами. После неудачных кастингов и попыток найти себя в чем-то другом героиня понимает, что танцы — ее единственное призвание. Она собирает своих друзей, чтобы найти деньги и запустить собственное шоу в городе грехов и вечного праздника.

Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис танцуют в Лас-Вегасе в трейлере фильма «Шоугёрл»

Ведущие роли в картине исполнили Памела Андерсон, Джейми Ли Кёртис, Дэйв Батиста, Кирнан Шипка, Бренда Сонг, Билли Лурд, Линда Монтана и другие. Премьера «Шоугёрл» состоялась на кинофестивале в Торонто. Лента также получила специальный приз жюри на фестивале Сан-Себастьян, номинации на «Золотой глобус», BAFTA, Critics Choice Awards и другие престижные награды.

На большие экраны фильм «Шоугёрл» выйдет 20 марта.
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Шоугёрл

фотографии >>
Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис танцуют в Лас-Вегасе в трейлере фильма «Шоугёрл» фотографии
Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис танцуют в Лас-Вегасе в трейлере фильма «Шоугёрл» фотографии
Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис танцуют в Лас-Вегасе в трейлере фильма «Шоугёрл» фотографии
Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис танцуют в Лас-Вегасе в трейлере фильма «Шоугёрл» фотографии
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