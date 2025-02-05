Памела Андерсон и Джейми Ли Кёртис танцуют в Лас-Вегасе в трейлере фильма «Шоугёрл»

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Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро сыграют в сериале о тайной дружбе Брежнева и канцлера Западной Германии

Самые ожидаемые зарубежные ужастики наступившего года в одном обзоре

Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

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«Поезд в Пусан»: Чуть помедленнее, зомби, чуть помедленнее

В ночь с 3 на 4 февраля, 00:00, ТНТ